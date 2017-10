El Ayuntamiento de Gerona a OKDIARIO: “Nadie nos ha dicho que repongamos la bandera española”

Apenas minutos después de que el Parlament de Cataluña declarase la independencia unilateral, la bandera de España dejó de ondear en el ayuntamiento de Gerona, liderado por la alcaldesa Marta Madrenas (PDeCAT).

OKDIARIO ha acudido hasta la ciudad catalana para pedir explicaciones al Ayuntamiento sobre la retirada de la bandera de España. Un portavoz del consistorio ha explicado que no pueden colocar la bandera de España “porque no tenemos otra”. Ante tal respuesta, le preguntamos dónde tenían que pedirla. “No sé, a alguna tienda supongo”, responden.

“No puedo decir que Puigdemont ya no sea el Presidente de Cataluña”

“No sabemos quién la quitó”, señalan las mismas fuentes, que explican que no les consta que nadie haya denunciado por la retirada de la rojigualda del edificio municipal. “Estamos en fiestas”, se excusan.

“Nadie nos ha dicho que la pongamos”, insisten en el Ayuntamiento de Gerona, desde donde subrayan que “la pondremos cuando podamos, sin prisa pero sin pausa”.

Desde el Ayuntamiento, además, no contestan a si están en una República o no. “Aquí se cumple con el mandato que haya desde el Parlament”, insisten. Preguntados sobre quién es ahora Puigdemont para ellos, la respuesta, una vez más, es difusa: “Puigdemont es el ex alcalde de Gerona”. “No puedo decir que Puigdemont ya no sea el Presidente de Cataluña”, espetan. “Artur Mas o José Montilla también siguen manteniendo el rango de Presidente de Cataluña”, se escudan.

Se tardaría 48 horas como máximo

“En ningún caso se tardaría más de 48 horas en reponer una bandera”, señalan desde una tienda distribuidora de banderas. “Siempre están en stock, y más tratándose de la bandera de España, que cualquier empresa distribuidora la tiene”.

“La bandera de España siempre está disponible”

De este modo, desde luego, se confirma el ‘pasotismo’ del Ayuntamiento de Gerona a la hora de reponer la bandera ‘fugada’ de España. Y decimos ‘fugada’ porque nadie dice saber cómo ha desaparecido.