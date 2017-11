21-D: CatComú confirma su alianza con Iglesias para una lista conjunta que acabe con Fachín

La división en la izquierda radical española en general y catalana en particular no deja de crecer. Que Pablo Iglesias tiene el plan de unir las fuerzas de la marca catalana de Podemos con los ‘comunes’ de Ada Colau es evidente. Y que su líder en Cataluña —al menos, hasta esta semana—, Albano-Dante Fachin, no lo ve igual, también. Y por ahí se ha roto Podem Catalunya… además de por las veleidades independentistas de Fachín y los suyos.

Ahora, la coordinadora de comunicación de CatComú, Elisenda Alamany, ha criticado que el secretario general podemita en esa región, Albano-Dante Fachin, comparara la consulta a la militancia catalana del partido morado convocada desde la dirección de Podemos sobre la concurrencia en las elecciones del 21 de diciembre con la intervención de la autonomía catalana en virtud del artículo 155 de la Constitución: “Me parece profundamente desafortunado”.

“La explicación de Iglesias para intervenir Podem, su estructura, es igual a la de Rajoy para intervenir Catalunya, que dijo que hay que quitar un gobierno legítimamente escogido para darle la voz a la gente“, argumentó Fachin, una comparación que Alamany ha censurado en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Alamany ha apostado por que Podem y CatComú compartan candidatura el 21-D —como ya hicieron en las elecciones de 2015 bajo la siglas de SíQueEsPot— aunque por el momento no hay, ha dicho, conversaciones entre Fachin y el presumible candidato a la Presidencia de la Generalitat de los ‘comuns’, Xavier Domènech.

La “improvisación” de Puigdemont

Preguntada sobre el viaje del presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, a Bélgica, donde ha contratado a un abogado experto en asilo, ha considerado que da imagen de “improvisación”.

“Estas idas y venidas resultan incomprensibles creo que para todo el mundo, y no sé si es la imagen que se merece Catalunya en el mundo”, ha asegurado.