Rafael Hernando pide a Puigdemont que deje de hacer el “botarate”

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha considerado este martes que el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont está “arrastrando” el nombre de Cataluña por la comunidad internacional, de la que no tiene “ningún” apoyo, y le ha instado a que deje de hacer el “botarate”.

“Como decía Tarradellas, en política se puede hacer muchas cosas pero no el ridículo”, ha dicho Hernando en rueda de prensa en el Congreso al comentar la comparecencia de Puigdemont en Bruselas.

Y ha añadido que los “movimientos” del ex jefe del Govern “ya no sólo resultan fruto de una ópera bufa, resultan peripatéticos”.

El portavoz del PP ha dicho “alegrarse” de que Puigdemont no tenga intención de huir de la Justicia, pero ha advertido de que “hasta ahora no ha actuado con mucha valentía”.

“Cerró su Parlamento, no quiso debatir con nadie, llevó a sus diputados a una votación [sobre la independencia] en secreto; era lo último de los ‘héroes del silencio'”, ha añadido Hernando.

También ha ironizado sobre el hecho de que Puigdemont haya sugerido que va a permanecer en Bruselas peligra su seguridad. “Que no se preocupe, que los Mossos están para protegerle, y si sale del territorio de los Mossos estará la Guardia Civil”, ha dicho el portavoz del PP, quien ha añadido que ya le gustaría que hubiesen tenido “la misma seguridad” dirigentes de partidos como el PPC, PSC y C’s que fueron “acosados” con la “aquiescencia” de Puigdemont.

Sobre el hecho de que Puigdemont haya dicho que respeta las elecciones del 21 de diciembre, Hernando ha señalado que fue el ex president el que no respetó en su momento el valor de las urnas —porque los independentistas no tuvieron mayoría de votos y siguió adelante con su “proyecto de destrucción, basado en el odio y el fanatismo”.

Si ahora “por fin” tiene Puigdemont un “rayo de dignidad, estupendo”, ha señalado Hernando, quien en cualquier caso ha señalado que “afortunadamente” el ex presidente y sus colaboradores “ya no dirigen los destinos de Cataluña” y “la legalidad se está reponiendo”.

Ha considerado, además, que las medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución están “dando resultado” y vienen “fortalecidas” con la convocatoria de unas elecciones autonómicas “con urnas de verdad”, “transparentes y legales”.

Por eso ha insistido en pedir a los “responsables” de haber llevado a la sociedad catalana a la “confrontación” y al “odio” que “paren ya, reconozcan sus derrotas” y concurran a los comicios del 21 de diciembre.