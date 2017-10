Los privilegios de Puigdemont si acepta su cese: sueldo de 9.000 euros, chófer y despacho

Sueldo de 9.000 euros al mes, despacho con un secretario, coche con chófer y escoltas. De todo ello podría disfrutar el cesado presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si acepta su cese y solicita de forma oficial la pensión que le corresponde por haber presidido el Govern de la Generalitat.

Los privilegios de los ex presidentes catalanes se recogen en el Estatuto que impulsó en su día Jordi Pujol, y a los que él mismo tuvo que renunciar tras el descubrimiento de su fortuna en el extranjero. Artur Mas, sin embargo, y a pesar de haber sido inhabilitado, sí disfruta de su pensión de algo más de 115.000 euros anuales que pasarán a casi 90.000 cuando llegue a los 65 años.

Y es que Pujol se aseguró de que no fuera fácil perder estos beneficios: solo se pueden eliminar si así lo deciden dos terceras partes de los diputados del Parlament, una cifra muy alta que si bien en su caso no le sirvió para no perder su dorada jubilación, sí le ha servido a Artur Mas, que a pesar de estar inhabilitado sigue disfrutando de su privilegiada situación.

Una condena, como en el caso de Mas, no es suficiente para dejar de percibir tan generosa pensión, y parece que tampoco sería impedimento en el caso de Carles Puigdemont. El problema ahora es que el ex president no ha acatado de momento su cese y sigue presentándose como jefe del Ejecutivo catalán.

Además, el ex presidente tendría que solicitar expresamente esa remuneración al siguiente Govern, pero al estar éste disuelto, sería el Gobierno de Mariano Rajoy el que tendría que decidir si asignarle a Carles Puigdemont ese sueldo como ex presidente de Cataluña.

Exigió no perder su patrimonio

Una opción, que sin embargo, no es descartable teniendo en cuenta las últimas informaciones conocidas sobre las exigencias que Puigdemont formuló al Gobierno para frenar la declaración de independencia y convocar elecciones. Según desvela OKDIARIO, Carles Puigdemont utilizó la vía del PNV hace escasos días para reclamar su inmunidad penal. Pero no fue lo único que pidió. Utilizó la misma vía para reclamar que su dinero no fuese tocado. Y para ello exigió, también, la garantía de inmunidad patrimonial.