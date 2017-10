La consejería catalana de empresa del dimitido Santi Vila retira las banderas de su sede

La Consejería de Empresa catalana ya no tiene las banderas colgadas en su edificio. Tras consultar a empleados y departamentos de prensa hemos podido apreciar la opacidad respecto al asunto. El conseller de empresa de la Generalitat Santi Vila presentó su dimisión el pasado 26 de octubre al no estar de acuerdo con la negativa de Carles Puigdemont a celebrar eleciones.

“Ah, pues no sabemos…No nos hemos fijado”, comentan los empleados. Tras varios intentos hemos conseguido hablar con el departamento de comunicación que nos ha confirmado que las banderas ya no están colocadas desde hace varios días. Sin embargo, no nos han dado ningún motivo concreto para ello.

Una de las empleadas ha confesado que la retirada se llevo a cabo durante el mismo día en el que el Paseo de Gracia, lugar donde se encuentra la consejería, se llenó de manifestantes para pedir la libertad de los presidentes de las asociaciones independentistas ANC y Òmniun, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

“Estáis muy susceptibles con este tema”, ha dicho otra de las trabajadoras refiriéndose a la actitud de la parte constitucionalista de la sociedad que protesta contra la retirada de banderas.

Vila, harto de Puigdemont

El conseller Santi Vila presentó su dimisión al que, aún era, presidente de la Generalitat la pasada semana. Lo hizo después de que Puigdemont anunciara que no convoca elecciones en Cataluña y que dejaba en manos del Parlament cómo reaccionar ante la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El ex presidente dijo que descartaba convocar comicios porque no ha conseguido del Gobierno central garantías para convocar elecciones con normalidad.

Vila, que ya había advertido en privado a compañeros de su partido que dimitiría si el Govern optaba por una declaración unilateral de independencia, se reunió unos minutos con Puigdemont en su despacho en el Parlament al término de la sesión plenaria de ese día, para comunicarle su decisión.