El presidente de la región belga de Flandes, el nacionalista flamenco Geert Bourgeois, no se reunirá con el ex presidente catalán Carles Puigdemont, que se encuentra en Bruselas, han dicho este lunes a Efe fuentes de su partido, la N-VA.

“No tiene ninguna reunión con nuestro ministro presidente”, han asegurado a Efe esas fuentes, que han añadido que ambos políticos no han mantenido contactos anteriormente.

Los objetivos del viaje a Bruselas de Puigdemont se desconocen, pero se produce después de que este domingo el secretario de Estado belga de Migración y Asilo, Theo Francken, del partido independentista flamenco N-VA, sugiriese en su cuenta de Twitter que el expresidente catalán puede solicitar “asilo político” en Bélgica.

Poco después, el primer ministro de Bélgica, Charles Michel, pidió al secretario de Estado que “no echara aceite al fuego” después de que este último no descartara otorgar asilo político al cesado presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, por temores a una posible imputación “injusta” de las autoridades españolas.

“El asilo no está a la orden del día. Reiteramos nuestro llamado al diálogo y le pido a Theo Francken que no arroje aceite al fuego”, hizo saber a través de un comunicado recogido por la agencia de noticias Belga.

El ex presidente Puigdemont, no ha pisado este lunes el Palau de la Generalitat. No ha acudido a recoger sus objetos personales de su despacho ni tampoco ha ido a la reunión de su partido, el Consejo Nacional del PDeCAT, ha celebrado en su sede. El motivo es que el ex presidente había viajado a Bruselas en busca de apoyos políticos.

Así lo ha asegurado el diario El Periódico y han confirmado también a la agencia Europa Press fuentes conocedoras de la situación. Los apoyos políticos que busca el ex presidente del Govern son los dirigentes nacionalistas flamencos.