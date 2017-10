Junqueras dice que Puigdemont explicará mañana el ‘trabajo’ que ha ido a hacer a Bruselas

El vicepresidente de la Generalitat cesado y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido que el presidente cesado, Carles Puigdemont, explicará el martes el “trabajo” que hace desde Bruselas, (Bélgica); ciudad a la que ha viajado este lunes en compañía de varios de sus ex consellers también cesados.

“En todo caso, el presidente se explicará. No me corresponde a mí hablar por el presidente. El presidente ha dicho que mañana se explicará en torno a esta cuestión. Seguro que lo hará mucho mejor que yo”, ha respondido Junqueras en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, al preguntársele si Puigdemont pretende pedir asilo político, y refiriéndose en todo momento al cesado president como si no lo estuviera.

Oriol Junqueras ha añadido que las elecciones convocadas por el Gobierno central para el 21 de diciembre son como todos los comicios: “una oportunidad” para defender las ideas, y también ha asegurado que él no dejará de defender las suyas aunque Fiscalía le exponga a hasta 30 años de cárcel.

Busca abogado

De momento, lo que sí ha trascendido del viaje de Puigdemont, es que el ex president habría contratado al abogado belga Paul Bekaert como “consejero”, según publica el diario L’Echo y difunde la cadena pública flamenca de televisión VRT.

Bekaert fue también el abogado de la presunta etarra Natividad Jáuregui, que Bélgica rechazó entregar a España después de tres órdenes de arresto dictadas por la Audiencia Nacional en 2004, 2005 y 2015.

Puigdemont ha viajado este lunes a Bruselas junto a cinco ex consejeros de su Gabinete, que, como él, fueron destituidos el pasado viernes por un decreto del Ejecutivo español para restablecer la legalidad tras la declaración ilegal de independencia de Cataluña.

Entre ellos no está el también destituido y ya mencionado Oriol Junqueras, que ejercía hasta el viernes las funciones de conseller de Economía de la Generalitat.