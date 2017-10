El senador socialista y ex presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, ha reiterado hoy que “por lealtad” él no podía “avalar la suspensión” la institución que presidió, y por ello se ausentó el viernes del pleno del Senado, al igual que hizo el también senador del PSOE Francesc Antich.

En declaraciones a Onda Cero, Montilla ha justificado su decisión en su condición de ex presidente catalán, y ha remarcado que la aplicación del artículo 155 supone “suspender” las funciones de los titulares de determinadas instituciones catalanas, de manera que él “no podía votar a favor” de esa suspensión, al mismo tiempo que no podía alinearse con quienes han vulnerado la ley.

Eso sí, ha hecho hincapié en que él dio una explicación pública sobre su conducta al término del pleno en el que la Cámara Alta autorizó al Gobierno a aplicar el artículo 155 de la Constitución, y también ha advertido que las cosas muchas veces no son ni blancas ni negras sino más bien “grises”.

Por otro lado, Montilla se ha referido a la multitudinaria manifestación celebrada este domingo en Barcelona en defensa de la unidad de España, y ha comentado que se trata de una “expresión de la pluralidad de la sociedad catalana” que además demuestra que “la calle es de todos”, y no sólo de los independentistas.

El ex presidente catalán ha criticado a quienes desde la Generalitat “han engañado” a la gente y “han jugado con sus sentimientos” al prometer una independencia para Cataluña que no es posible, cuando además no tenían “ni la legalidad ni la legitimidad para hacerlo”.

También ha subrayado José Montilla que el ex presidente Carles Puigdemont “tuvo en sus manos” evitar el 155, pero optó por “una huida hacia delante, vulnerando las leyes y situando a las instituciones catalanas fuera de la ley”, posiblemente por “presiones” de su partido, de ERC y la CUP.