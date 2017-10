El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha acusado a la alcaldesa, Manuela Carmena, de estar “más cerca del Visca Catalunya lliure i sobirana con [el secretario general de Podemos] Pablo Iglesias y [la regidora de Barcelona] Ada Colau que con el sentir de la mayoría de los madrileños, que están con España y con el orden constitucional”, unido a que “el único proyecto que tienen es resucitar a Franco”.

Almeida ha subido al estrado del Pleno de Cibeles con una fotografía del acto organizado en mayo en un alquilado CentroCentro en la que aparece Carmena con el ex president Carles Puigdemont, el ex vicepresident Oriol Junqueras y el ex conseller Raül Romeva. “Esto es la acción internacional, la foto de la vergüenza, tres golpistas y la alcaldesa de la capital de la nación“, ha lanzado.

También ha sacado a colación un artículo de El País de este fin de semana, que apuntaba a “la alcaldesa que más defiende la unidad de España”, la regidora de París, Anne Hidalgo, que en un tuit expuso que la independencia catalana proclamada por 70 diputados “es un hecho grave que puede llevar a un callejón sin salida”. “Quien defiende la legalidad constitucional es la alcaldesa de París y no la de Madrid”, ha destacado.

L’indépendance de la #Catalogne, proclamée par 70 députés, est un fait grave, contraire au droit, qui ne peut mener qu’à une impasse. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) October 27, 2017

Almeida ha exigido a Carmena un posicionamiento claro con respecto a la Constitución y si no está del lado de los que apuestan por la ruptura del orden constitucional, la concejala de Usera y Arganzuela, Rommy Arce, “debería estar cesada por un tuit en el que apoya la declaración de la república catalana independiente”.

Comunicado @anticapi en defensa del proceso constituyente abierto por la república catalana y firme rechazo al 155 https://t.co/NuXOm0ZKVQ — Rommy Arce (@rommyarce) October 29, 2017

Sí ha aplaudido la “coherencia” del concejal Pablo Carmona, que escribe lo que piensa de la antigua operación Chamartín, no hace un ejercicio de “fariseísmo e hipocresía”.

El popular ha opinado que a la alcaldesa le falta “sinceridad porque quiere quedar por encima del bien y del mal apostando por el diálogo con quien ha roto el orden constitucional”.

En este punto ha sacado a colación a Nicolás Sartorius, “quien sí dio la cara contra el franquismo y ha sido calificado por personas de su proyecto político como facha, fascista y zombi del régimen del 78 que sale en auxilio de la Constitución”.

“¿Con qué dignidad cruzará sus ojos con él? ¿Con qué dignidad le dirá a alguien que se pasó seis años en cárceles franquistas que ahora es un facha? No está a la altura de la dignidad de la Alcaldía”, ha contestado.

“Milagro de Carmena del pan y los peces”

“Los madrileños podrán perdonarle sus carmenadas pero nunca la traición a la España constitucional que se está perpetrando en los últimos días”, ha añadido Martínez Almeida, que ha opinado que éste es un “gobierno agotado”, sólo centrado en los últimos meses en el debate de la sucesión.

“Lo que estaba claro es que se iba a presentar”, ha declarado, antes de afearle que cuando Carmena llegó a la Alcaldía lo hizo hablando de 25.000 desnutridos cuando ahora resulta que son obesos, lo que viene a ser “el milagro del pan y los peces de Carmena”.

Almeida le ha pedido que se centre en los problemas de la ciudad, desde la limpieza, la movilidad o un urbanismo ágil, antes que “se pegue dos vueltas al mundo” o de “pagar a actores de Bollywood sushi, limusina y guardaespaldas con 1,5 millones de euros”.