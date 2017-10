22.58 Las asociaciones de banca CECA y AEB han manifestado este domingo su “compromiso con la Constitución y la legalidad vigente” así como su “plena confianza” en que resolverá “la situación provocada por la declaración aprobada el pasado viernes 27 de octubre por el Parlamento de Cataluña”.

21:49 La Fiscalía General del Estado se querellará por sedición contra el Govern destituido y la mesa del Parlament este lunes en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional.

20:52 La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha celebrado este domingo toda movilización que se celebre con civismo en la ciudad. “Bienvenidas todas las manifestaciones cívicas y masivas de estos días. Barcelona siempre será capital orgullosa de una Catalunya plural”, ha afirmado en un tuit.

Benvingudes totes les manifestacions cíviques i massives d'aquests dies. Barcelona sempre serà capital orgullosa d’una Catalunya plural — Ada Colau (@AdaColau) October 29, 2017

18.31: El hasta ahora conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Josep Rull, ha asegurado este domingo que “nosotros, los catalanes nunca nos hemos rendido y no nos rendiremos”, durante un acto organizado por el Ayuntamiento de Sant Cugat (Barcelona).

16.50: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha valorado este domingo el “seny” y la “concordia” con la que ha transcurrido la manifestación de Barcelona en favor de la unidad de España y ha garantizado que los catalanes “hablarán con libertad y garantías” en las elecciones del 21 de diciembre.

15.49: Los Mossos d’Esquadra han recibido una orden interna para retirar de sus comisarías las fotografías oficiales del hasta ahora presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y en su caso de cualquier miembro de su Govern, siguiendo el procedimiento habitual cuando hay cambios en el Ejecutivo.

14.25: Así ha sonado el himno de España en Barcelona.

14.22: OKDIARIO ha hablado con un independentista que se tomaba un café en un restaurante próximo al Paseo de Gracia, lugar donde se ha celebrado la manifestación en favor de la unidad de España. Con una chapa que lucía una estelada, el independentista ha señalado que “esta gente no es de Barcelona”.

14.21: Más banderas y pancartas de la manifestación.

14.18: El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado este domingo que no entendió el discurso de este sábado del presidente destituido de la Generalitat, Carles Puigdemont, “y creo que no fui el único”.

13.57: El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado este domingo que los catalanes que defienden las leyes democráticas, la convivencia y la unión con el resto de españoles y de Europa “no solo van a llenar las calles” sino también “las urnas” el próximo 21 de diciembre.

13.54: Manifestantes en favor de la unidad de España.

13.52: El líder del PP Catalán, Xavier García Albiol, ha hecho un llamamiento para que en las elecciones catalanas del 21 de diciembre se vote masivamente para “enviar a su casa” al independentismo.

13:38 Borrell: “No pueden decir que el 155 es un golpe a la democracia. Es la única forma de conseguir que se respete la ley”

13:35 Josep Borrell toma la palabra en la concentración: “Estoy aquí porque esta mañana he vuelto a escuchar al señor Puigdemont que habla en nombre de Cataluña”

13:20 La organización ha pedido que, debido a la cantidad de gente que ha acudido a la cita, se bajen un poco las banderas para que las cámaras puedan grabar.

13:00 El PSC, el gran ausente en la concentración que unió a los catalanes hace unas semanas, sí ha acudido esta vez.

12:48 El líder del Partido Popular catalán agradece a la ciudadanía la asistencia.

GRACIAS a los miles de catalanes que hoy habéis vuelto a salir a las calles de Barcelona a decir bien alto que #TotsSomCatalunya 😊🇪🇸 #juntos pic.twitter.com/xP4W3t2pMZ — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) October 29, 2017

12:30 La llegada de manifestantes con banderas españolas es incesante.

12.:20 Los concentrados muestran su apoyo una y otra vez a la Policía y a la Guardia Civil.

11.52: “¡Ahora sí que hay que votar!”, cantan los manifestantes en referencia a las elecciones que se celebrarán en Cataluña el próximo 21 de diciembre.

11.47: Josep Lago, de Sociedad Civil Catalana, explica los motivos de la manifestación a OKDIARIO:

11.45: Gente de todas partes de España acude a la concentración convocada en Barcelona.

11.28: Fuentes de Sociedad Civil Catalana confirman que el líder del PSC, Miquel Iceta, acudirá a la manifestación a favor de la unidad de España.

11.26: Originales carteles contra la estelada y contra la ruptura de España.

11.23: Un hombre con problemas del corazón llora por la unidad de España. Se lo cuenta a Raquel Tejero:

11.18: Albert Rivera, Begoña Villacís, y otros representantes de Ciudadanos acudirán a la manifestación de Barcelona.

Ciudadanos libres e iguales… buenos días! Os esperamos en la mani! pic.twitter.com/kvc7VEhkqn — Toni Roldán Monés (@toniroldanm) October 29, 2017

11.11: Así se están viviendo los primeros minutos de la concentración a favor de la unidad de España.

11.07: Una gran señera recorre el Paseo de Gracia junto a cientos de banderas de España.

10.52: Cientos de catalanes ya están en Paseo de Gracia (Barcelona) reivindicando la unidad de España.

10.25: Barcelona se echa hoy de nuevo a la calle para rechazar el golpe separatista de Puigdemont.

02.39: Societat Civil Catalana (SCC) ha convocado este domingo a las 12 horas una manifestación en el paseo de Gràcia de Barcelona para defender la unidad de España y rechazar el “ataque sin precedentes en la historia de la democracia” que supone la declaración para constituir una república.

22:56 Como contamos en OKDIARIO, La Fiscalía General del Estado presentará la querella por sedición ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Dicha querella será dirigida contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sus consellers y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, tras votarse el pasado viernes en la Cámara catalana la declaración de independencia.

20:19 El Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME) considera que el relevo en la cúpula del cuerpo tras el cese del ya exdirector de los Mossos Pere Soler y de su mayor Josep Lluís Trapero “se está haciendo bien”, aunque puntualiza que no es una situación agradable.

18:46 El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este sábado que el Ejecutivo recibiría con “agrado” la participación del presidente cesado Carles Puigdemont en las elecciones a la Generalitat de Cataluña del próximo 21 de diciembre.

17:11. El nuevo jefe de los Mossos d’Esquadra, el comisario Ferran López, ha pedido este sábado a los agentes que continúen trabajando con la misma “profesionalidad y lealtad” con la que han actuado hasta ahora y ha garantizado que mantendrá intacta la actual estructura de mando y el “normal funcionamiento” del cuerpo.

15:27. Nos cuentan también que el 155 ha llevado calma a muchos: la Policía confirma a OKDIARIO que los ciudadanos ya se acercan a apoyarlos.

15:25. Nuestros compañeros en Cataluña, Raquel Tejero y Borja Jiménez, nos confirman que la bandera de España sigue ondenando en la plaza de San Jaume.

15:00. Quienes también creen que Puigdemont sigue siendo president son los responsables de TVE, que le han rotulado con este cargo en la emisión.

14:45. El ex president -él no se considera tal- ha comparecido en mensaje grabado desde Gerona, eso sí, tras un atril de la Generalitat.

14:34. Puigdemont se atrinchera: sigue adelante con su golpe de Estado

13:59. TV3 anuncia una comparecencia de Puigdemont a las 14:30.

13:31. Allí se ha podido ver a Pablo Casado o Cristina Cifuentes, entre otros dirigentes.

📸 En Colón, apoyando la unidad de España que ayer intentaron destruir en un golpe contra el Estado de Derecho. Nunca lo conseguirán.🇪🇸 pic.twitter.com/EWkUWjXvim — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 28 de octubre de 2017

13:30. Decenas de miles de personas han llenado Colón por la unidad de España y la defensa de la Constitución.

13:15. Javier Maroto cree que la respuesta del Estado “hace grande al país y pasará a la historia”.

12:53. El secretario general del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, critica cualquier declaración unilateral de independencia porque va contra el orden constitucional.

Tha unity of #Spain must be protected. Any unilateral action for independence goes against what I believe in: #constitutional order — Thorbjørn Jagland (@TJagland) 27 de octubre de 2017

12:40. Trapero ya tiene sustituto: el comisario superior Ferrán López.

11:56. El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, advierte a quien tenga pensado resistirse y no acatar el 155: “Sería un comportamiento muy grave”.

11:41. El ya ex delegado del Govern en Madrid, Ferran Mascarell, se revuelve: dice que no ha incumplido nada y que estudia denunciar su cese.

11:31. Este viernes, inmediatamente después de la proclamación en el Parlament, un joven compartió en Twitter una imagen de su DNI cortado en dos y un mensaje de despedida a España. La Policía Nacional acaba de hacerle un ‘troleo’ sensacional.

11:00. Joseba Egibar, portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, da a entender que cualquier iniciativa de su grupo en relación con la DUI se pondrá del lado de Puigdemont y compañía.

10:36. Ayer vimos al reportero de OKDIARIO Álvaro Ojeda celebrar a su manera la aplicación del artículo 155. Hoy, en su nuevo vídeo, tiene un deseo.

10:22. Pedro Sánchez defiende la aplicación del 155 como “inevitable”. Estas son sus razones.

09:48. Rajoy dejó pasar un ‘detalle’ en su declaración de este viernes. Es relevante: Soraya Sáenz de Santamaría asume las competencias de los cesados Puigdemont y Junqueras.

09:22. El líder del PP en Cataluña se hace eco, por cierto, de esta información de Carlos Cuesta hoy en OKDIARIO, en la que es protagonista.

La condición oculta que puso Puigdemont a Rajoy para convocar autonómicas: la cabeza de Albiol https://t.co/UA7v5qNJbq vía @okdiario — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 28 de octubre de 2017

09:20. Albiol, madrugador, ha asegurado que “hoy veremos qué partidos creen de verdad que estamos en una república”. Se refiere a quienes -casos de PDeCAT, ERC y la CUP- celebran la independencia pero ahora, en coherencia, deben no presentarse a las elecciones autonómicas o no acatar las medidas en virtud al 155.

09:02. Una de las particularidades del redactado del BOE de este sábado es que el Gobierno elude incluir en los reales decretos de los ceses la frase habitual en la que se agradece a los destituidos los “servicios prestados”.

08:24. El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, preside este sábado la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios en la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales. Esta reunión, que suele realizarse los miércoles para abordar los asuntos que pueden ir el viernes siguiente al Consejo de Ministros, tendrá lugar en esta ocasión justo al día siguiente de la aplicación del 155.

07:30. El BOE oficializa la destitución del mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, imputado por sedición.

23:33. El ’embajador catalán’ en Estonia en respuesta a Rajoy: “Legalidad la que tengo aquí colgada. Como delegado de Catalunya en Estonia te digo que o vienes con tanques o la embajada ni tocarla”.

Legalidad la que tengo aquí colgada. Como delegado de Catalunya en Estonia te digo que o vienes con tanques o la embajada ni tocarla. — Antonio Sánchez (@ElinaStig) October 27, 2017

23:30. La portavoz de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha afirmado que ahora debe ser la Junta Electoral Central la que vele por la neutralidad en TV3 y en el resto de medios de comunicación públicos catalanes, y que después se encargará de ello el nuevo Gobierno que se forme tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

23:27. La Cancillería de Panamá declaró hoy que “no reconoce ni reconocerá” ninguna decisión unilateral de Cataluña que viole el orden constitucional y los principios democráticos “que desde hace varios años caracterizan al Gobierno español”.

23:21. The Daily Telegraph: “Grietas en la UE tras la independencia de los catalanes”.

23:15. Daily Express: “Miedo a la violencia tras abandonar los catalanes España”.

23:11. La prensa internacional se hace eco del desafío catalán. Daily Express titula: “La peor pesadilla de la UE“:

23:08. Para el Ministerio de Exteriores de Turquía, la DUI “no representa un paso en la dirección correcta” y “no refleja la voluntad del pueblo de España y la región”, según se señala en un comunicado.

22:58. Los servicios jurídicos de Vox han instado este viernes a la Fiscalía General del Estado a ordenar el arresto inmediato e ingreso en prisión provisional y sin fianza del presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, y el resto del Govern, a los que acusa de “golpistas”.

22:56. La presidenta de la CAM reitera su apoyo al Gobierno: “Rajoy ha cesado a los secuestradores del autogobierno de Cataluña y devuelve la palabra a todos los catalanes. Un acierto”, ha indicado Cifuentes en twitter después de que Rajoy haya disuelto el Parlamento catalán y haya convocado elecciones para el próximo 21 de diciembre.

📢 @marianorajoy ha cesado a los secuestradores del autogobierno de Cataluña y devuelve la palabra a todos los catalanes. Un acierto👍🏼 pic.twitter.com/901Ci9Z3YT — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) October 27, 2017

22:50. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, declaró hoy en Quebec que “Canadá reconoce una España unida”. Trudeau hizo esa declaración en un acto público en respuesta a preguntas de los periodistas, después de que el Parlamento de la región española de Cataluña aprobara una resolución para desarrollar el marco legal de una “república” independiente de España.

22:46. La ANC afirma en Twitter sobre las medidas anunciadas por Rajoy que “no comentan decisiones de gobiernos extranjeros”.

Ens pregunten sobre les mesures de Rajoy, però a l'ANC tenim per costum no comentar la política de governs estrangers #HolaRepúblicaCatalana — Assemblea Nacional (@assemblea) October 27, 2017

22:42. Los organizadores de la fiesta por la República de la plaza Sant Jaume de Barcelona, ANC y Òmnium Cultural, han dado por terminada la cita a las 22.00 horas, cuando la conductora ha invitado a los miles de asistentes a irse y “descansar, porque viene una semana muy importante”.

22:28. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este viernes que la jornada de hoy, con lo acontecido en Cataluña, ha sido un “día triste” par quienes, como él, creen “en la España de las autonomías”. “Día triste para los que creemos en la España de las autonomías”, aseveró el presidente autonómico a través de su perfil en una red social.

Día triste para los q creemos en la España de las autonomías. La vía política sigue siendo la solución para sentirnos parte del mismo Estado — Fernando Clavijo (@EquipoClavijo) October 27, 2017

22:26. Rusia señaló hoy, tras la declaración de independencia de Cataluña, que su posición respecto a la situación “no ha cambiado” y “sigue siendo la misma”, en alusión a que lo considera un asunto interno español.

22:24. Ciudadanos reúne este sábado a las 12.00 horas en Madrid a su Consejo General para abordar la situación en Cataluña. Intervendrá el presidente del partido, Albert Rivera,.

22:21. Puigdemont y los consellers estaban reunidos mientras el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado su cese y la convocatoria de elecciones el jueves 21 de diciembre. Según la agenda del Govern, ni el presidente ni el vicepresidente ni los consellers, todos ellos ya destituidos, tienen previsto por ahora ningún acto público el fin de semana ni el próximo lunes.

22:17. Las secciones en Catalunya de cuatro asociaciones judiciales han afirmado este viernes que los jueces serán los garantes de la seguridad jurídica constitucional: “Los ciudadanos deben tener la certeza de que la única legislación que será aplicada en Cataluña es la que deriva de la Constitución y del Estatut de Autonomía”.

22:09. El Gobierno tiene previsto presentar el próximo lunes, día 30, ante el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución de sentencia para anular la declaración de independencia de Cataluña acordada este viernes por el Parlamento catalán, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

22:02. Los sindicatos CCOO y UGT han rechazado la declaración unilateral de independencia aprobada hoy por el Parlamento de Cataluña e insisten en que su apuesta para reconducir la situación hacia la normalidad y la convivencia es la celebración de elecciones en la región.

21:57. El pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Gerona entre CiU y PSC se ha roto después de los acontecimientos políticos de hoy en Cataluña, según ha informado la alcaldesa Marta Madrenas (PDeCAT). Madrenas ha justificado la decisión, que ha calificado de acuerdo “mutuo”, en las “circunstancias excepcionales que se han producido en el Parlament y el Senado”.

21:55. Juncker reitera que el respeto al “orden constitucional” es la base de la UE. El presidente de la Comisión Europea ya había reaccionado previamente a la declaración unilateral de independencia de Cataluña, avisando de que Europa “no necesita más fracturas”.

21:53. El Consejo de Ministros ha acordado este viernes autorizar a Cataluña a renovar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 80 millones de euros.

21:52. El Consejo de Ministros ha decidido este viernes la “extinción” de las ’embajadas’ catalanas en el exterior, una red de oficinas encabezadas por delegados que no han ocultado que entre sus tareas estaba la promoción del proceso independentista.

21:51. El Consejo de Ministros ha acordado hoy recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Creación de la Agencia Catalana de Ciberseguridad, además de solicitar la suspensión de esta norma porque excede competencias autonómicas e invade las estatales en materia de seguridad pública.

21:49. Foro Judicial Independiente (FJI) ha reiterado este viernes su defensa “inquebrantable” de la Constitución de 1978 y el Estado de Derecho y ha trasladado a los jueces y magistrados que ejercen en Cataluña su apoyo en la defensa de esos valores.

21:40. El gobierno andorrano considera que Cataluña “sigue siendo una parte integrante de España” y ha apelado al diálogo para resolver la situación creada después de que el Parlament haya aprobado hoy la declaración unilateral de independencia y el Gobierno haya comenzado a aplicar el 155.

21:38. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, reúne mañana a la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios en la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, según ha incluido el Ejecutivo en la agenda de mañana.

21:36. El presidente del Partido Popular en Andalucía, Juanma Moreno, ha valorado que el gobierno de Mariano Rajoy “actúa en defensa de la ley”. En un comentario en su perfil oficial en la red social Twitter, Moreno ha afirmado: “El Gobierno de Mariano Rajoy actúa en defensa de la ley: elecciones el 21 de diciembre y destitución de los que quieren llevar a Cataluña al abismo”.

El Gobierno de @marianorajoy actúa en defensa de la ley: elecciones el #21D y destitución de los que quieren llevar a Cataluña al abismo. pic.twitter.com/Wdbb3Y7Tc9 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) October 27, 2017

21:34. Ucrania expresó hoy su apoyo a la integridad territorial de España y declaró que no reconoce la proclamación de independencia por parte del Parlamento de Cataluña. “Ucrania apoya la soberanía e integridad territorial de España dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas”, señala un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.

21:33. Fuentes socialistas han indicado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha mantenido una “interlocución fluida” con el jefe del Ejecutivo estos últimos días en relación con Cataluña y sabía que Rajoy iba a convocar elecciones autonómicas el 21 de diciembre porque así lo habían acordado con el PSOE.

21:27. Los obispos españoles han expresado su “dolor” por la declaración este viernes 27 de octubre de la República catalana independiente por parte del Parlament catalán.

21:21. Aran encarga un informe jurídico sobre el derecho a decidir del valle.

21:17. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, debe abandonar su cargo en cuanto su cese sea publicado en el Boletín Oficial del Estado y si pretendiera seguir ejerciéndolo podría incurrir en un delito de usurpación de funciones. Podría intentar percibir una remuneración como expresidente de la Generalitat, pero para eso necesitaría hacer una petición concreta solicitándolo.

21:15. El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas, ha apelado este viernes a la “recíproca lealtad institucional entre todas las partes constitutivas de España” y ha aseverado que “sin Constitución no hay democracia válida o ejercitable” y los derechos de los ciudadanos “quedan a la intemperie, sometidos al arbitrio del azar y del momento”.

21:11. Puigdemont abandona el Palacio de la Generalitat.

21:10. El Gobierno polaco ratificó hoy su “total respeto a los principios de soberanía, integridad territorial y unidad del Reino de España” y confió en que la situación en Cataluña pueda estabilizarse pronto cumpliendo la Constitución española. El Ministerio de Exteriores de Polonia emitió un comunicado en el que señaló que el país centroeuropeo sigue de cerca la evolución de los acontecimientos en la comunidad autónoma.

21:09. Inés Arrimadas, líder de la oposición en Cataluña: “El 21D saldremos a ganar en las urnas de las elecciones. Vamos a restablecer la democracia, la convivencia, la legalidad y el seny català. Una nueva etapa para todos los catalanes nos espera”.

El 21D saldremos a ganar en las urnas de las elecciones. Vamos a restablecer la democracia, la convivencia, la legalidad y el seny català. Una nueva etapa para todos los catalanes nos espera — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) October 27, 2017

21:08. El Govern de Cataluña se encuentra oficialmente en rebeldía al seguir reunidos en la sede de gobierno.

21:07. El quinto decreto es el de convocatoria de elecciones en Cataluña para el día 21 de diciembre.

21:06. Otro decreto incluye extinciones de organismos y otros ceses, como el del personal eventual que deja de ejercer su función cuando cesa a su vez el cargo del que dependen.

21:05. A ellos se suma un tercero, por el que se fija que los ministerios asuman las competencias respectivas de cada consejería y que adjunta un anexo con las equivalencias respectivas.

21:04 .El primero de los decretos es el del cese del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el segundo, el que acuerda igualmente el cese del resto de miembros del Govern y que no incluye al consejero Santi Vila después de que ya dimitiera ayer.

21:03. Las decisiones anunciadas hoy para Cataluña por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en aplicación del artículo 155 de la Constitución se desarrollan en cinco decretos que entrarán en vigor en cuanto sean publicados en el Boletín Oficial del Estado.

21:02. El líder de los Liberales (ALDE) en el Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt, de cuyo grupo forman parte Ciudadanos y PDeCAT, ha criticado la “locura” en que se ha tornado la crisis política en Cataluña y ha tachado de “falsa independencia” la resolución votada por el Parlament. “Una falsa independencia, así es como yo lo llamo y no voy a reconocerla”, ha asegurado Verhofstadt, en el primero de una serie de mensajes en su perfil oficial de Twitter sobre el desafío independentista.

A “fake independence” is what I call it and I don’t recognize it. — Guy Verhofstadt (@GuyVerhofstadt) October 27, 2017

21:01. Puigdemont se encuentra reunido con su Gobierno en la Generalitat a pesar de estar todos destituidos.

21:00. El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que la destitución de las “legítimas instituciones catalanas elegidas libre y soberanamente por la ciudadanía, lejos de ser la solución, persiste y ahonda en el error con que los poderes centrales del Estado han abordado la cuestión catalana desde 2005”. “Cataluña solo puede estar gobernada por aquellas personas y aquellas instituciones que cuenten con el respaldo de su ciudadanía”, ha aseverado.

20:59. El presidente de la Asamblea de Córcega, el independentista Jean Guy Talamoni, ha celebrado este viernes “el nacimiento de la república de Cataluña” y ha lamentado que este acontecimiento “histórico” no haya tenido lugar de forma “tranquila”.

20:58. Un grupo de personas ataviadas con banderas de España se ha manifestado este viernes en los aledaños del Palacio de Festivales Santander antes, durante y después del acto de Podemos Cantabria en el que ha participado el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, lo que ha dado lugar a varios momentos de tensión y enfrentamiento entre éstos y los asistentes al evento, incluidos los periodistas, y que han obligado, incluso, a la mediación de la Policía.

20:55. La diputada de la CUP en el Parlament Mireia Boya ha rechazado este viernes la convocatoria de elecciones catalanas para el 21 de diciembre y ha propuesto celebrar en su lugar una “paella masiva insumisa”. “El 21 de diciembre paella masiva insumisa. Somos república”, ha expuesto en un apunte en Twitter.

El 21 de desembre paella massiva insubmisa #SomRepública — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) October 27, 2017

20:51. El grupo Allianz Seguros ha decidido trasladar su sede social y fiscal a Madrid con el objetivo de “velar por los intereses de los clientes, empleados, mediadores y accionistas” ante la declaración unilateral de independencia (DUI) en Cataluña.

20:49. Las destituciones en el Gobierno catalán, aprobadas este viernes en Consejo de Ministros, afectarán además a un total de 141 cargos de confianza de los cesados. Se trata de asesores y personal eventual designado por el presidente catalán, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras y los consellers.

20:48. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha calificado este viernes de “rayo de luz” el anuncio de elecciones autonómicas el 21 de diciembre. Lo ha dicho en un apunte en Twitter recogido por Europa Press después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya anunciado los comicios.

.@socialistes_cat En el día más triste por la decisión equivocada e irresponsable de los independentistas,un rayo de luz: #21D elecciones! — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) October 27, 2017

20:47. Una protesta a las puertas de Catalunya Ràdio ha bloqueado la salida de la emisora en Barcelona, donde decenas de concentrados han roto los cristales de la puerta de entrada del edificio.

20:44. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, muy satisfecho con la aplicación del 155.

Finalmente como proponiamos en Cs, para parar el golpe, se aplica el 155 CE y el Estado garantizará elecciones democráticas limpias. Vamos💪🏼 pic.twitter.com/7PLpHPuFup — Albert Rivera (@Albert_Rivera) October 27, 2017

20:41. Se confirma que el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, no ha sido destituido por tratarse de un cargo de confianza. Lo hará Zoido cuando asuma la Conselleria de Interior.

20:37. Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior: “El objetivo de aplicar el 155 es que los catalanes recuperen la normalidad y el autogobierno dentro de la Ley”.

Siempre lo dijo @marianorajoy el objetivo de aplicar el 155 es que los catalanes recuperen la normalidad y el autogobierno dentro de la Ley. pic.twitter.com/MyVzY3Xqzw — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) October 27, 2017

20:35. El líder del PPC; Xavier García Albiol, muestra su apoyo a las medidas anunciadas por Rajoy.

El gobierno de @marianorajoy cesa a @KRLS @junqueras y su govern. La democracia empieza a poner a los golpistas en su sitio. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) October 27, 2017

20:27. Rajoy: “Cataluña necesita reconciliarse con la verdad, con la ley y consigo misma, y el Gobierno no quiere retrasar ni un minuto más esa tarea”.

20:26 Cree el presidente que hay recuperar la normalidad en el autogobierno. Anuncia además que ha disuelto el Parlament de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones en Cataluña.

20:25. Rajoy: “En el Parlament hoy se han impuesto los partidarios del cuanto peor, mejor”.

20:23. Se cesará también a los “embajadores” catalanes y al director general de los Mossos según Rajoy.

20:22. Rajoy: “Estas primeras medidas que hemos aprobado después de que el Senado apoyara el planteamiento son las siguientes: cese del presidente de la Generalitat, cese del vicepresidente y los consellers”.

20:21. Considera que se ha producido un “secuestro” a los catalanes: “Importa mucho en estas horas la prudencia y la serenidad”.

20:20. Interviene mariano Rajoy: “Se ha derribado el interés general en Cataluña sin inquietarse por el daño que se pudiera causar”.

20:20. El cardenal y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha asegurado este jueves 27 de octubre que ama “profundamente” Cataluña así como España y Europa y ha pedido “evitar la confrontación”, unas horas después de que el Parlament catalán haya declarado la República catalana independiente.

20:17. El líder del PSC, Miquel Iceta, y los socialistas catalanes han decidido sumarse de manera oficial a la manifestación que ha convocado la Societat Civil Catalana (SCC) este domingo en contra de la independencia de Cataluña y a favor de la unidad de España.

20:16. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha enviado una carta a los jueces y magistrados destinados en Cataluña en la que subraya que al Poder Judicial le corresponde una parte importante de la defensa de la legalidad y del orden constitucional.

20:14. Muy pendientes de la comparecencia de Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa.

20:08. El presidente de Freixenet, José Luis Bonet, ha asegurado que ve “difícil” que el consejo de administración de la compañía, que se celebrará el próximo martes, no adopte la decisión de cambiar la sede social de la compañía de Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) a Madrid.

20:03. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha reiterado que quiere “una España unida” porque es lo que “al mundo le conviene”, en respuesta a la declaración unilateral de independencia que ha hecho este viernes el Parlamento de Cataluña.

20:00 La portavoz adjunta del PP en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, Ana Belén Vázquez Blanco, ha animado al portavoz parlamentario de Esquerra (ERC), Gabriel Rufián, a ser “coherente” con la votación de la independencia de Cataluña y, en consecuencia, renunciar al escaño y a la nómina en el Congreso.

19:59. El antiguo líder del Partido para la Independencia de Reino Unido (UKIP) Nigel Farage ha deslizado su apoyo a la declaración unilateral de independencia que ha hecho este viernes el Parlamento de Cataluña y se ha jactado de que es “la peor pesadilla” del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

19:57. Serbia no reconoce la declaración unilateral de independencia aprobada en el Parlamento regional de Cataluña y apoya la integridad territorial de España, ha anunciado hoy el ministro serbio de Exteriores, Ivica Dacic.

19:54. Se anuncia para las 20:15 la comparecencia desde Moncloa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

19:53. Centenares de personas están concentradas este viernes por la tarde en la plaza de la Font de Tarragona, donde está el Ayuntamiento de la ciudad, para celebrar la proclamación de la República.

19:52. El primer ministro de Estonia, Juri Ratas, ha expresado su apoyo a la “integridad territorial y la unidad” de España tras la declaración unilateral de independencia proclamada por el Parlamento de Cataluña.

19:51. La Junta Directiva del Colegio Notarial de Cataluña ha recordado a todos sus colegiados que los actos que han tenido lugar hoy en el Parlamento catalán “carecen de toda eficacia jurídica”.

19:50. El presidente de Melilla y vicepresidente primero de la comisión del Senado sobre el artículo 155, Juan José Imbroda, del PP, ha asegurado hoy que el Estado de derecho aplicará sus recursos y la unidad de España “no se romperá”.

El Estado de Derecho se impondrá. Tiene recursos suficientes para hacerlo y se utilizarán. La unidad no se romperá. — Juan José Imbroda (@imbrodamelilla) October 27, 2017

19:49. Chipre ha declarado hoy que no reconoce la declaración unilateral de independencia de la región de Cataluña, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores del país.

19:46. Un informe de la Guardia Civil acredita que un mes antes del 1-0 el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ya trabajaba con otros miembros de su gobierno, -concretamente con el consejero de Salud, Antoni Comin Oliveres-, en la búsqueda de instalaciones para celebrar el referendum ilegal.

19:44. La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha manifestado su “absoluto rechazo” a la decisión del Parlament catalán de declarar unilateralmente la independencia de Cataluña, según ha informado en un comunicado.

19:41. El lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha mostrado “radicalmente en contra de la aplicación del artículo 155” de la Constitución en Cataluña y ha advertido de la necesidad de evitar “cualquier forma de fractura social o política”.

19:40. El Gobierno lituano ha mostrado hoy su apoyo a la integridad territorial de España tras la declaración de independencia aprobada por el Parlamento catalán y ha pedido diálogo y una solución constitucional. El ministro lituano de Exteriores, Linas Linkevicius, ha asegurado en declaraciones a la radio “LRT” que su país apoya “la integridad territorial y la soberanía de España”

19:39. CC.OO. de Cataluña se ha comprometido a trabajar para construir espacios inclusivos que mantengan la cohesión social en Cataluña y poder superar “la confrontación”, ha informado este viernes en un comunicado.

19:38. El líder de los Socialistas y Demócratas europeos (S&D) en el Parlamento Europeo, Gianni Pittella, ha avisado este viernes a Cataluña de que “dividirse no es la solución” y han apelado al Estado de derecho, tras la declaración unilateral de independencia proclamada en el Parlament.

19:37. Crisis en Podemos Cataluña: Raimundo Viejo Viñas, miembro de Podemos y diputado de En Comú Podem en el Congreso, ha criticado la actuación de Albano Dante Fachín, líder de Podem, y los otros dos diputados de Catalunya Sí que es Pot (CSQP) que se han negado a mostrar su papeleta del No. A su juicio, deben exigirse responsabilidades por lo que considera una muestra de “viejo tacticismo”.

19:36. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha mostrado su apoyo hacia las instituciones del Estado, particularmente el Gobierno de España, en su “deber de cumplir y hacer cumplir” la ley frente a la resolución aprobada este viernes en el Parlament

19:32. Valle de Arán: el Consejo General de Arán ha anunciado la celebración de un Pleno extraordinario este lunes a raíz de la declaración unilateral de independencia de Cataluña para romper con la ‘república catalana’.

19:29. Bulgaria ha asegurado hoy que no reconoce la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento regional de Cataluña, al tiempo que ha subrayado su apoyo a la integridad territorial de España. “Bulgaria respeta el orden constitucional del Reino de España, el imperio de la ley y los principios del estado de Derecho como valores fundamentales de la Unión Europea (UE) y de todos sus miembros”, ha indicado el ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

19:27. El presidente de Georgia, Gueorguii Margvelashvili, ha enviado hoy un mensaje al jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, en el que expresa su apoyo a la integridad territorial de España. “Georgia y el pueblo georgiano apoyan firmemente la soberanía e integridad territorial del Reino de España”, señala la misiva.

19:26. Tras la declaración del presidente Macron, el ministro de Exteriores galo, Jean-Yves Le Drian, reitera que el “único interlocutor” de París es el Ejecutivo de Madrid.

19:22. Cientos de independentistas siguen congregados delante del Palacio de la Generalitat.

19:18. Susana Díaz comparece en el Palacio de San Telmo, en Sevilla: “Quiero expresar como presidenta de Andalucía, las comunidades también somos estado, y en un momento como este quiero manifestar el apoyo claro e inequívoco a las actuaciones que se están llevando a cabo en el marco de la Constitución”.

19:17. Felipe VI ha decidido no asistir el próximo lunes a la entrega de los Premios Rey Jaime I en Valencia, donde se le esperaba junto a la Reina, y ha despejado su agenda pública para la próxima semana después de que el Parlamento de Cataluña haya aprobado la declaración unilateral de independencia.

19:16. Italia “no reconoce ni reconocerá” la declaración de independencia de Cataluña, afirmó hoy el ministro de Exteriores italiano, Angelino Alfano, a la vez que calificó esa decisión del Parlamento de esa comunidad autónoma de “gesto gravísimo y fuera del marco de la ley”.

19:13. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado hoy que se restaurarán la ley y “todos los derechos de todos los catalanes”, después de que el Parlamento catalán haya aprobado la declaración unilateral de independencia en forma de república. “Para quienes se preguntan ¿y ahora, qué? Pues ahora se restaurarán la Ley y los derechos de todos los catalanes”, ha escrito Cifuentes en su cuenta personal de Twitter.

📢 Para quienes se preguntan ¿y ahora, qué? Pues ahora se restaurarán la Ley y los derechos de todos los catalanes. #VivaEspaña #VivaCataluña pic.twitter.com/v2cm113G1y — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) October 27, 2017

19:09. La Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional e Independiente de fiscales y la Unión Progresista de Fiscales han trasladado este viernes su “frontal repulsa” ante el nuevo ataque al Estado de Derecho que supone la aprobación en el Parlamento catalán de la independencia catalana y han expresado su apoyo a los compañeros del Ministerio Público en Cataluña, que cumplirán con sus deberes constitucionales y legales.

19:05. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha trasladado “un abrazo inmenso” a las catalanas y catalanes que “hoy no están celebrando nada”. “No estáis ni estaréis solos”, ha escrito el jefe del Ejecutivo extremeño a través de su cuenta de Twitter, en la que también añade que “a los catalanes que son también extremeños les enviamos desde Extremadura nuestro cariño”.

Un abrazo inmenso a los catalanes y a las catalanas que no están hoy celebrando nada. No estáis ni estaréis solos. — Guillermo Fdez Vara (@GFVara) October 27, 2017

19:02. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha dado su “apoyo absoluto” al Gobierno de Mariano Rajoy a los partidos políticos que defienden la legalidad vigente.

18:59. El presidente del Principado, Javier Fernández, ha expresado hoy “todo” su “apoyo institucional y político al Gobierno de España” al subrayar que la aplicación del artículo 155 de la Constitución “no es una opción” sino “una obligación”.

18:54. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha afirmado hoy que “nadie” en la Unión Europea (UE) reconocerá la declaración de independencia votada en el Parlamento catalán y ha pedido “restablecer la legalidad como base para el diálogo”.

18:53. El primer ministro de Portugal, Antonio Costa, ha expresado su “total solidaridad” con España en la defensa de la unidad del país tras la declaración de independencia de Cataluña que, ha subrayado, no será reconocida internacionalmente. “Total solidaridad en la defensa del principio constitucional de la unidad de España”, ha dicho Costa en declaraciones a la prensa, interrogado sobre los últimos acontecimientos en Cataluña.

18:50. El Gobierno de Escocia ha dicho que “entiende” y “respeta” la decisión del Ejecutivo catalán y ha atribuido la declaración unilateral de independencia proclamada este viernes a los “reiterados” rechazos para abrir un proceso de diálogo.

18:49. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado esta tarde la autorización del Senado para que el Gobierno aplique el artículo 155 de la Constitución e intervenga la autonomía de Cataluña. El Pleno del Senado ha aprobado sobre las cuatro de la tarde de hoy, por 214 votos a favor, el 81 por ciento de la Cámara Alta.

18:48. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha rechazado “con rotundidad” la decisión “ilegal” del Parlamento de Cataluña de proclamar la declaración unilateral de independencia en la región, ya que cree que “supone una gravísima ruptura de la legalidad”.

18:47. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Pavlo Klimkin, ha expresado este viernes el apoyo de su Gobierno a la integridad territorial y a la soberanía de España y también a las medidas que adopte el Gobierno para resolver la crisis.

18:45. El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el mexicano Ángel Gurría, ha defendido hoy la unidad de España y ha señalado que su organización apuesta por el respeto de la ley y de la Constitución. “España es miembro de la OCDE, España es una sola, y estamos esperando que así siga”, ha dicho su máximo responsable.

18:44. El portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Doménech, asegura que su formación trabajará para que no se aplique el 155.

18:43. El secretario general de la ONU, António Guterres, ha animado hoy a “buscar soluciones dentro del marco de la Constitución española” ante la crisis en Cataluña.

18:42. El Gobierno del Reino Unido afirmó hoy que “no reconoce ni reconocerá” la declaración unilateral de independencia que aprobada este viernes por el Parlamento de la región española de Cataluña. “Seguimos queriendo ver cómo se preserva el imperio de la ley, se respeta la Constitución española y se mantiene la unidad de España”, señaló un portavoz de la primera ministra británica, Theresa May.

18:41. El president de la Generalitat valenciana y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha lamentado hoy el “hooliganismo de unos y otros” en el conflicto catalán y ha dicho no entender que se aplauda mientras hay “gente sufriendo”. “Estamos en una situación difícil. Lo que sucede en Cataluña nos afecta de una forma bien directa, hemos llegado a un sitio donde nunca deberíamos haber llegado, ha apuntado.

18:39. El TC pregunta al Parlament antes de anular su votación de independencia. El Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo que ha presentado hoy el PSC contra la celebración del pleno del Parlament para votar la independencia y ha dado al fiscal y al Parlament tres días antes de dejar sin efecto dicha votación, desarrollada en la sesión de esta mañana.

18:37. El Govern catalán creó un organismo, el Cesicat, que funciona “en la práctica” como un “CNI catalán” y lleva a cabo actividades irregulares como el control las comunicaciones interceptando correos electrónicos y teléfonos móviles, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Así lo dice el ex fiscal jefe de este tribunal, Javier Zaragoza, en el decreto de marzo de 2016 por el que se abrieron las primeras diligencias de investigación sobre los preparativos del 1-O, contenido en el sumario del juzgado de Barcelona que ahora lleva el asunto.

18:35. El etarra condenado y coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado hoy que Cataluña ha demostrado que “construir un Estado en la Europa del siglo XXI” es posible y, por tanto, también se puede hacer en Euskadi, “si hay voluntad política”, ya que existe una mayoría parlamentaria nacionalista.

18:32. Lo primero que hará el Gobierno en aplicación del 155 será destituir a Puigdemont y sus consejeros según fuentes gubernamentales.

18:28. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha manifestado hoy que “los sediciosos no van a conseguir descuartizar España” y ha destacado que el artículo 155 de la Constitución, autorizado esta tarde por el Senado, “rescatará a Cataluña del delito”. Lo ha expresado en su cuenta de Twitter, pocas horas después de que el Parlament haya aprobado una resolución en cuyo preámbulo se declara la independencia de Cataluña.

Los sediciosos no van a conseguir descuartizar España. La democracia va a derrotar a los golpistas. El 155 rescatará Cataluña del delito — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) October 27, 2017

18:22. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado este viernes por el PSC contra la decisión de la Mesa del Parlamento de Cataluña de tramitar la propuesta de resolución de JxSi y CUP para que el Pleno de la Cámara autonómica debatiera y votara la declaración unilateral de independencia (DUI). Rechaza por el momento dejar en suspenso los efectos de dicha declaración aunque da tres días a la Fiscalía y al resto de partes para que se pronuncie al respecto.

18:20. La prima de riesgo española ha cerrado hoy en 120 puntos básicos, ocho más que en la víspera, después de que el Parlamento catalán haya aprobado la declaración unilateral de independencia e iniciado un “proceso constituyente”. El interés del bono español a diez años ha aumentado del 1,537 % anterior al 1,586 %, y el rendimiento del bono alemán del mismo plazo, cuya diferencia con el nacional mide la prima de riesgo, ha caído del 0,415 % previo al 0,383 %.

18:19. El riesgo país de España se ha elevado poco después de que se aprobara la declaración unilateral de independencia en el Parlamento de Cataluña, cuando ha llegado a subir hasta 121. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado tras la declaración de la independencia que “el Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña” y ha pedido tranquilidad a los españoles.

18:18. El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, ha asegurado hoy que “respeta” las decisiones que tome el Gobierno español ante la declaración unilateral de independencia en Cataluña. “Es un proceso en el Estado español y respeto todas las decisiones que tome el Gobierno”, ha indicado Juncker.

18:16. El Ibex 35 ha cerrado este viernes una semana convulsa en el terreno político por la situación de Cataluña, en la que ha experimentado una caída del 0,24%, quedándose a las puertas de los 10.200 puntos (10.197,5). En la última jornada de la semana, el selectivo español ha cedido un 1,45%, un descenso algo superior al que presentaba en la mañana del viernes (en torno al 0,51%). La caída se aceleró ligeramente tras la aprobación en el Parlament de la declaración unilateral de independencia de Cataluña, pero se ha moderado al cierre.

18:11. El coordinador federal de IU y diputado nacional de Unidos Podemos, Alberto Garzón, ha asegurado esta tarde que la declaración unilateral de independencia (DUI) aprobada hoy por el Parlament de Cataluña “carece de valor jurídico”, supone “una provocación” y resulta “verdaderamente irresponsable”.

18:08. Societat Civil Catalana (SCC) ha llamado este viernes a manifestarse el domingo a las 12 horas en el paseo de Gràcia de Barcelona contra el “ataque sin precedentes en la historia de la democracia” que supone la declaración para constituir una república en el Parlament.

¡Descárgate e imprime tu mismo nuestro cartel!https://t.co/FOEODDWZnk pic.twitter.com/AFYq5j0E3S — Soc. Civil Catalana (@Societatcc) October 26, 2017

18:04. El secretario general de Podem Cataluña, Albano Dante-Fachin, ha explicado este jueves que no reconoce la independencia de Catalunya, pero ha pedido que la Generalitat y el Estado entablen un diálogo y que no vaya más gente “a la cárcel”.

18:02. El presidente de Castilla-La Macha, Emiliano García-Page, después de que el Parlament haya declarado constituida la República catalana independiente, ha abogado por “evitar” que Cataluña se vea arrastrada, porque algunos políticos “se quieran tirar al precipicio”.

Que algunos políticos quieran tirarse al precipicio nos obliga a demás evitar que arrastren a Cataluña como pueblo y al resto de españoles — Emiliano García-Page (@garciapage) October 27, 2017

“Que algunos políticos quieran tirarse al precipicio nos obliga a evitar que arrastren a Cataluña como pueblo y al resto de españoles”, ha manifestado el presidente castellano-manchego a través de su cuenta de Twitter.

18:00. El Gobierno de Alemania aseguró hoy que no reconoce la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento regional de Cataluña, al tiempo que subrayó su apoyo a las medidas adoptadas por el Gobierno de España. El portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, afirmó en un comunicado que su país apoya la “clara postura” del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en defensa del “orden constitucional”, a la vez que subrayó que la “soberanía y la integridad territorial de España son y se mantienen inviolables”.

17:57. Núria Marín, la alcaldesa socialista de Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad de Cataluña más poblada, ha calificado de “irresponsabilidad” haber declarado unilateralmente la independencia y ha advertido: “Las consecuencias las pagaremos todos los catalanes”.

La irresponsabilitat de declarar una #DUI per part d'una minoria l'haurem de pagar tots els catalans i catalanes https://t.co/vO3Ursc5Kt — Núria Marín (@nuriamarinlh) October 27, 2017

17:51. Estados Unidos rechaza la independencia de Cataluña: “Cataluña es una parte integral de España”.

17:50. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dicho hoy que el “único interlocutor” de su país con España es el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, al tiempo que ha subrayado que la situación en la región de Cataluña es un “asunto interno” español. “Siempre lo digo: que el único interlocutor con España es Mariano Rajoy”, ha mantenido el mandatario francés en unas declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la base aeroespacial europea de Kourou (Guayana Francesa).

17:48. Los ayuntamientos de Gerona y Sabadell (Barcelona) han retirado la bandera de España de sus respectivos consistorios después que el Parlament haya declarado la República catalana este viernes. En Gerona han descolgado la bandera de la fachada del edificio consistorial entre aplausos y gritos de independencia de centenares de personas que se han reunido en la plaza del Vi para seguir el pleno del Parlament.

17:42. La OTAN ha apelado este viernes a una solución “dentro del marco constitucional de España” para resolver la crisis catalana después de que el Parlament haya declarado la independencia unilateral de Cataluña. “La cuestión catalana es una cuestión interna, que debe resolverse dentro del marco constitucional de España”, ha explicado una fuente oficial de la OTAN, que ha puesto en valor además que “España es un aliado comprometido, que realiza contribuciones importantes para nuestra seguridad compartida”.

17:40. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha opinado ante la declaración de independencia aprobada por el Parlamento catalán, que hoy es un “día triste” para España y Cataluña y ha subrayado que su formación seguirá defendiendo la celebración de un “referéndum pactado”.

17:36. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha confesado que le cuesta “asimilar que hoy haya llegado el día del choque de trenes”, ha dicho que el tren “independentista” ha ido con una “prisa kamikaze” y ha recordado que la declaración unilateral de independencia “no cuenta con el apoyo mayoritario de los catalanes”.”No en mi nombre, ni 155 ni DUI”, ha escrito la alcaldesa en su perfil de Facebook.

17:34. El portavoz de la ANC, Agustí Alcoberro, el de Òmnium, Marcel Mauri, y la presidenta de la AMI, Neus Lloveras, han celebrado que el Parlament haya declarado la independencia: “Espero que en la escuela se pueda estudiar que el 27 de octubre de 2017 ha sido el primer día de la libertad”.

17:32. José Montilla desde el Senado: el único senador del PSC ha explicado que no podía votar a favor de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña porque, en su condición de ex presidente de la Generalitat, también tiene que actuar representando a aquellas catalanes que no están de acuerdo con la “idoneidad” de estas medidas. En una comparecencia en el Salón de Pasos Perdidos en la Cámara Alta, ha señalado que tampoco podía votar en contra de las medidas.

17:31. Albert Rivera desde el Congreso: el presidente de Ciudadanos considera que si los parlamentarios de ERC y el PDeCAT en el Congreso y el Senado tuvieran “un mínimo de dignidad” y actuaran en coherencia con el voto de sus partidos a favor de la independencia de Cataluña en el Parlament, deberían renunciar a sus escaños en las Cortes.

17:25. El ex lehendakari Juan José Ibarretxe ha expresado su “reconocimiento” y “respeto” a la República catalana, después de que el Parlamento de Cataluña haya declarado su independencia y haya animado al Govern a implantarla. Ibarretxe, que antes del 1 de octubre ya había manifestado su apoyo a “la causa de la libertad catalana”, ha mostrado este viernes, a través de su cuenta en Twitter, su respaldo a la resolución de la Cámara de Cataluña.

Respeto, afecto y reconocimiento para la República Catalana — Juan Jose Ibarretxe (@LHKibarretxe) October 27, 2017

17:23. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha replicado al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que “los catalanes siempre favorecen a la fuerza de los argumentos”. “Como usted sabe, los catalanes siempre favorecen a la fuerza de los argumentos #paz #democracia #diálogo’, ha dicho en un tuit en inglés.

Poco antes, Tusk había dicho también en Twitter: “Para la Unión Europea nada cambia. España sigue siendo nuestro único interlocutor. Espero que el Gobierno español favorezca la fuerza de los argumentos, no el argumento de la fuerza”.

17:19. EH Bildu ha registrado esta misma tarde, una vez proclamada la independencia de Cataluña, una proposición no de ley para que el Parlamento Vasco sea la primera institución en reconocer oficialmente la “República de Cataluña como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social”.

17:18. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha abandonado el Parlament este viernes pasadas las 16.30, tras el pleno en que la Cámara ha declarado constituida la República catalana. Al salir ha sido recibido por una decena de alcaldes -muchos otros seguían dentro del edificio- al grito de ‘Presidente’ y ha marchado del Parc de la Ciutadella en su coche oficial.

17:17. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha pedido a los andaluces y al resto de españoles confianza en el Estado de Derecho y se ha mostrado convencida de que “la legalidad volverá a Cataluña”. Así se ha pronunciado la jefa del Ejecutivo andaluz en su cuenta personal de Twitter, consultada por Europa Press, desde la cual se ha mostrado “triste” por lo ocurrido durante la jornada.

Triste por lo ocurrido hoy. Pido a los andaluces y al resto de españoles confianza en el Estado de Derecho. La legalidad volverá a Cataluña. — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) October 27, 2017

17:13. Carles Puigdemont dice en Twitter que “Cataluña es y será tierra de libertad. Al servicio de las personas. En los momentos difíciles y en los momentos de celebración. Ahora más que nunca”.

Catalunya és i serà terra de llibertat. Al servei de les persones. En els moments difícils i en els moments de celebració. Ara més que mai — Carles Puigdemont (@KRLS) October 27, 2017

17:12. Pedro Sánchez se dirige a aquellos que “esperan la reconciliación de todos los pueblos de España”. Insiste en que “El PSOE no renunciara jamás a la España de la reconciliación”.

17:08. Pedro Sánchez: “El PSOE representa a la izquierda de Gobierno que representa a la España posible, la que tiene que ser en el futuro, abierta al mundo”.

17:04. Pedro Sánchez comparece en Ferraz: “Quiero expresar mi más profundo rechazo ante la resolución del bloque secesionista”.

17:00. El todavía vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha apelado a la “participación de todos” en el presunto proceso constituyente que creen los independentistas haber iniciado este viernes para construir la república catalana aprobado en el Parlament, y ha asegurado que el Govern estará al servicio de “todos los ciudadanos de la república”.