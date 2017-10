El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ha dicho hoy en una entrevista con el canal británico Sky que confía en que los Mossos “obedecerán” las instrucciones de Madrid y no habrá “necesidad” de enviar a agentes de la Policía Nacional ni al Ejército.

El titular español fue entrevistado después de que el Gobierno español, previa autorización del Senado, decretara el cese de todo el Gabinete catalán y disolviera el Parlamento autonómico, convocando elecciones para el 21 de diciembre, a fin de restablecer la legalidad constitucional.

Al ser preguntado por lo que podría ocurrir en el caso de que el ex presidente catalán, Carlos Puigdemont, y otros miembros del Gobierno de Cataluña regresaran a sus puestos de trabajo, Dastis ha respondido que “habrá que ver qué ocurre y si eso siquiera ocurre”.

No obstante, ha descartado que el Ejecutivo de Madrid contemple evitar “por la fuerza” una hipotética situación de este tipo.

“La realidad está calando, y continuará haciéndolo. Y se darán cuenta de que no pueden hacer algo sin la autoridad de la ley y que [en ese caso] estarán usurpando la autoridad, así que no creo que redunde en sus propios intereses hacer algo que no es efectivo y que además es ilegal“, ha indicado.