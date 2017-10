Los negocios sobre la huelga independentista: “No puedo cerrar toda la semana porque tengo que comer”

El sindicato independentista Intersindical-CSC ha convocado una huelga general desde este martes 31 de octubre hasta el próximo 9 de noviembre en Cataluña. OKDIARIO ha preguntado a varios negocios de Barcelona acerca de su intención de seguir o no la huelga, y lo cierto es que, o no tenían ni idea de tal convocatoria, o se niegan rotundamente a seguirla. “Tengo que dar de comer a mi familia”, señala uno de ellos.

El sindicato independentista registró un preaviso para estos días y la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias ya dictó servicios mínimos del 33% en Rodalies, Metro, tanvía, autobuses y Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC) en horas punta, mientras que en las horas con menos tráfico de pasajeros estipuló el 25%.

“Mientras a otros alguna empresa se lo pague, pues perfecto, pero a mí no me lo paga nadie”, explica un taxista, que tiene muy claro que él no va “a cerrar nueve días”. “Si alguien viene y me lo paga pues sí, encantado. Pero yo si no trabajo no entra dinero a mi casa, así que…”, insiste el conductor.

“Yo creo que no”, señala el dueño de una peluquería de la Ciudad Condal, que recuerda que trabaja de “de autónomo”, lo que le lastraría mucho las cuentas mensuales.

Lo cierto es que, en general, existe bastante confusión acerca de la huelga, toda vez que una gran parte de los negocios consultados por OKDIARIO han reconocido desconocer la convocatoria de la misma y que, de seguir adelante, no se podrían permitir el lujo de cerrar toda una semana. “Pues ni me he enterado”, se sorprende el dueño de un bar.

“Un día sí puedo, pero toda la semana no debo”, subraya el gerente de un bazar que tampoco hará seguimiento de la huelga independentista. “Abriré hasta las 12 todos los días”, señala otro colega. “No vamos a cerrar. Aunque tampoco sabíamos que había huelga”, afirma el dueño de otro negocio.