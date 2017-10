Borrell llama a sumarse a la manifestación del domingo: “Lo que vivimos en Cataluña es una gran locura”

Sociedad Civil Catalana (SCC) ha difundido sendos vídeos en los que el ex presidente del Parlamento europeo Josep Borrell y el ex ministro de Industria Josep Piqué invitan a los catalanes a participar en la manifestación, convocada para el próximo domingo en Barcelona, en defensa de la Constitución y de la unidad de España.

En su intervención, Borrell recuerda que “las grandes decisiones que afectan a la vida de los pueblos no se pueden tomar por una pequeña diferencia de votos, requieren mayorías fuertes y estables, mayorías calificadas”. Del mismo modo, señala, “todas las Constituciones del mundo requieren mayorías amplias para modificarlas. También el Estatut catalán: para modificarlo es necesaria una mayoría de dos tercios del Parlament, es decir, 90 escaños”.

Sin embargo, en Cataluña, “el independentismo se tira por el precipicio haciendo un referéndum de independencia con una mayoría simple de 72 votos, violando el Estatut de Cataluña, no sólo la Constitución”, añade Josep Borrell, “como no tenemos más votos, lo hacemos con los que tenemos”.

El ex presidente del Parlamento europeo recalca que “el referéndum no es la panacena, no es la mejor expresión de la democracia. Puede esconder mucha demagogia y precipitación. Hace falta crear consensos, en lugar de poner preguntas binarias de sí o no, cuando la vida es más compleja: existen más de dos alternativas”.

“Hay que recuperar el seny”

“Todo lo que estamos viviendo en Cataluña es una gran locura“, indica el político socialista, “han dejado de lado la razón y parece que nos movemos sólo por la emoción y por ver quién la dice más gorda. tenemos que recuperar el seny“.

Josep Borrell fue, junto al Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, el encargado de pronunciar el discurso en la manifestación a favor de la unidad de España que consiguió reunir a más de un millón de personas en Barcelona el pasado 10 de octubre. Tras el golpe de Estado de Carles Puigdemont, Sociedad Civil Catalana (SCC) confía superar esta cifra en la manifestación convocada para este domingo, que se iniciará a las 12 del mediodía desde el Paseo de Gracia.

Por su parte, el ex ministro Josep Piqué considera que “ha llegado el momento de pedir a todos que vuelva el sentido común y la cordura, tras un período interminable de rabia en el que hemos visto que no se respetan la Constitución y las leyes, se desprecian las normas más elementales de funcionamiento democrático de un Parlament”.

En el vídeo difundido por Sociedad Civil Catalana, Piqué hace un llamamiento a “quienes creen que pueden imponer su proyecto totalitario al conjunto de los ciudadanos de Cataluña, para que tan pronto como sea posible recuperen el seny“.