Las inmediaciones del Parlament se han llenado de manifestantes que esperan intrigados los siguientes pasos que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y el parlamento catalán tomara en las próximas horas.

“Hoy será la definitiva, a partir de hoy a seguir luchando”, creen la mayoría de los asistentes. Los independentistas confían en que su presidente tome la decisión apoyada por el Parlament hoy mismo.

“Si no se declara la independencia nos iremos a casa a llorar”, afirman. Por lo general el dirigente catalán continúa teniendo el apoyo de la masa independentista: “Damos confianza plena a Puigdemont, desde fuera no podemos saber su estrategia”. “Hemos encontrado un político que hace lo que le dice el pueblo”, añaden.

“En España no nos quieren”, se quejan. Sin embargo cuando se les pregunta por las medidas tomadas por los dirigentes catalanes, se continúa afirmando que los hechos no son “anticonstitucionales”. “Han ido proclamando cosas para que sean inconstitucional”, argumentan.

También existe la opinión de que los pasos llevados a cabo por Puigdemont no han sido los correctos: Yo creo que se va a declarar la independencia pero tendría que haber sido más directo, no estoy de acuerdo con los pasos que ha seguido”, se quejan añadiendo que no entienden “las piruetas que se han dado”. “Lo que pasa es que se ha solicitado muchas veces diálogo y se ha negado desde el Gobierno”, afirman.