09:37. Los Mossos d’Esquadra y la Guàrdia Urbana han restringido el acceso al parque de la Ciutadella con motivo de las manifestaciones convocadas para las 10:30 horas.

Dispositivo en Parc Ciutadella xa garantizar seguridad de concentraciones. Acceso sólo autorizados y afectaciones d tráfico @barcelona_GUB — Mossos (@mossos) 27 de octubre de 2017

09:33. Todas las opciones están abiertas después de un largo jueves que concluyó sin convocatoria de elecciones y con la dimisión del conseller Santi Vila, que para muchos significa que el camino elegido es la DUI, ya que Vila, del ala moderada, no es partidario de esta medida tan radical.

09:30. El Parlament retoma a las 12:00 horas el pleno que comenzó este jueves sobre la respuesta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que este viernes aprueba el Senado. Puede ser una sesión explosiva, ya que al debate y votación se pueden sumar a última hora propuestas de resolución de JxSí y la CUP que incluyan la declaración unilateral de independencia (DUI).

21:01. FINALIZA EL PLENO. La sesión se retomará mañana viernes. A las 12.00 horas está prevista la votación de las propuestas y se sabrá si se declara o no la independencia.

20:57. Corominas: “No fallaremos a la gente que nos ha traído hasta aquí, lo tenemos claro. Quieren la sumisión por la violencia y las armas, pero no lo conseguirán”.

20:53. Corominas: “Señora Arrimadas, lo que usted dice crea odio. Nosotros no hemos declarado a nadie persona non grata. Y ahora tenemos dos presos políticos, y ustedes no les han aplaudido. Cuando usted va a manifestaciones, la gente grita que se lleve a prisión al presidente de la Generalitat ¿ustedes han oído en las manifestaciones de ANC y Òmnium que se grite contra alguien?”

20:51. Corominas:”Saben ustedes que tenemos dos presos políticos”.

20:49. Corominas: “El Estado se atribuye la función del Tribunal Constitucional; esto es un golpe de Estado en toda regla y un atentado al Estado de derecho”

20:45. Lluís Corominas (JxSí): “El franquismo cerró el Parlament y ahora lo quiere hacer el Gobierno español”.

20:38. Botran: “Sólo si asumimos el mandato del 1-O podremos mirar a la gente a la cara. Puigdemont escoja bien sus compañeros de viaje”.

20:35. Albert Botran (CUP): “Nos dijeron que no se haría el referéndum y se hizo. Sí que se puede y nosotros esto nos lo creemos”.

20:21. Salellas: “Pretenden poner en marcha un arma de destrucción masiva contra nosotros”

20:20. Salellas: “Ustedes quieren unas elecciones con el independentismo ilegalizado”

20:18. Salellas: “Estamos dispuestos a defender con todas nuestras fuerzas la República de Cataluña”.

20:17. Salellas: “No tenemos derecho de defensa ante un castigo por querer autodeterminarnos”

20:15. Turno ahora para Benet Salellas (CUP)

20:13. Albiol: “Le pido que piense en los miles de hombres y mujeres en Cataluña de buena fe. Está poniendo en riesgo no solo el presente sino el futuro más inmediato de una generación.”

20:12. Albiol: “Señor Puigdemont, estamos ante un momento histórico cuyas consecuencias vamos a pagar si nadie lo remedia todos los catalanes, sin distinción de si somos independentistas o no”.

20:11. Albiol: “Tarradellas tuvo una visión histórica. Dijo que el puyolismo era una dictadura blanca muy peligrosa. Señor Puigdemont, usted es el puyolismo reconcentrado, fractura la sociedad, falso victimismo, cargado de mentiras”.

20:10. Albiol: “Estamos hartos de que nos den lecciones de catalanidad cuando están arruinando Cataluña”.

20:08. Albiol: “Se les llena la boca de hablar de democracia y diálogo, pero es puro maquillaje. Se han convertido en un peligro”.

20:07. Albiol: “Si ustedes se piensan que les juzgará la historia están equivocados, les juzgará un tribunal”.

20:06. Albiol: “Nunca en Cataluña nadie ha mentido tanto durante tanto tiempo”.

20:06. Albiol: “¿Pretende que mi padre, andaluz, tenga que llegar a Cataluña como un extranjero?

20:04 Albiol: “Mi padre, andaluz, me enseñó a querer y respetar la senyera”

20:03. Albiol: “Le pediría que cuando hablan en nombre de un pueblo piensen en la pluralidad”.

20:02 Albiol: “Usted no puede hablar en nombre del pueblo de Cataluña, donde hay gente que es del PP, del PSOE, de Ciudadanos y de CSQP. Y merecen el mismo respeto que los independentistas”.

20:00. Albiol: “Vamos a una dimensión desconocida de la que nadie sabe cómo vamos a salir”

19:59. Albiol: “Solo queda que el Estado de Derecho actúe para recuperar precisamente aquí el Estado de Derecho”.

'El estado de derecho está plenamente legitimado para restablecer la normalidad en Catalunya' @Albiol_XG #Parlament pic.twitter.com/KXlc34K9HW — PP Català (@PPCatalunya) October 26, 2017

19.55. Albiol: “Somos conscientes de que el 155 va a provocar tensión”.

19:55. Albiol: “No es admisible que durante dos años se hayan dedicado a la voladura de la Constitución y del Estatuto de Autonomía”.

19:53. Albiol: “Si se aplica el 155 mañana será su única responsabilidad”.

19:51. Albiol: “Cuando usted dice que no se pueden celebrar elecciones con garantías, nos preguntamos: ¿de qué garantías nos está hablando, de seguir con el proceso de ruptura, que sean excarcelados los señores presidentes de ANC y Omnium? ¿O que se exija que la policía y la Guardia Civil se marche de Cataluña?”.

19:50. Albiol: “Si al Senado, estoy dispuesto a acompañarle”.

19:48. Albiol: ” Usted tiene una última oportunidad y mañana a las diez de la mañana preséntese en la sesión plenaria del Senado, dé la cara, en nombre de todos los ciudadanos de Cataluña”

19:48. Albiol: “Usted ha demostrado que es un liante profesional instalado en la confusión”.

19:46. Albiol: “Creía que lo había visto todo en el ámbito del surrealismo”.

19:46. Albiol: “El episodio de esta mañana refleja perfectamente lo que ha sido la legislatura”.

19:44. Turno para Xavier García Albiol (PP)

19:43. Dante: “Mucha gente que quiere votar no quiere una Cataluña independiente”.

19:40. Dante: “Vosotros queréis hacer que desaparezcan dos millones de personas. No va a pasar, sois unos irresponsables”.

19:39. Dante: “No quereis votar porque sabeis que esta España vuestra no le gusta a nadie”

19:38. La intervención de Albano Dante levanta aplausos en la bancada del Govern.

19:37. Dante: “División, frustración, toda la vida en mi casa, que es una familia donde hay gente que piensa diferente, hemos discutido mucho”.

19:37. Dante, a Arrimadas: “La violencia contra las personas en este país la han visto todos. No vale”.

19:36. Dante, a Iceta: “Ustedes están pactando con quienes fracturan”.

19:35. Interviene ahora Albano Dante (CSQP), uno de los dirigentes más críticos con Pablo Iglesias (Podemos).

19:32. Rabell: “El 155 ya planea. Nos oponemos al despliegue del 155 pero también decimos que las instituciones catalanas no pueden defenderse desde la unilateralidad”.

19:32. Rabell insiste en abrir “vías de negociación”.

"No necessitem èpica, sinó una estratègia d'àmplies majories favorables a l'avenç de l'autogovern" @LluisRabell pic.twitter.com/04hNAEjCg2 — CAT Sí que es Pot (@catsiqueespot) October 26, 2017

19:31. Rabell: “Si nos oponemos a una DUI es porque no queremos una fractura irreversible de la sociedad. Queremos un referéndum pactado”.

19:30. Rabell: “No hay un mandato del 1 de octubre, que no fue más que la movilización de una parte de la sociedad catalana”.

19:29. Rabell: “Europa nunca reconocerá una declaración unilateral”.

19:28 Rabell: “Todo augura un crecimiento de los conflictos”.

19:26. Rabell: “Las negociaciones con el PP seguramente no son fáciles. Pero es cuestión de seguir apretando y exigiendo. La aplicación del 155 sería cualquier cosa menos una operación plácida”.

19:26. Rabell: “No hay reforma constitucional que pueda ir de la mano del 155”.

19:24. Rabell. “Si se aplicara el 155 en los términos devastadores que ha anunciado Rajoy quedaría anulado el restablecimiento de la Generalitat”.

19:23. Rabell: “El camino de la unilateralidad está agotado. La político de cuando peor mejor, no nos representa. Es una ilusión desastrosa”.

19:22. Rabell: “Ha terminado un ciclo. Una huida hacia delante sería el peor servicio que le podríamos ofrecer a Cataluña”.

19.21: Rabell: “Le tenemos que pedir que asuma su papel institucional. Cumpliremos con nuestro papel para defender el autogobierno. Nadie tiene derecho a apostar el interés de la comunidad por un interés partidista”.

19:21. Rabell: “No necesitamos épica, sino lógica”.

19:19. Rabell: “Cataluña no necesita más víctimas, ya tenemos dos personas en prisión, no necesitamos más. Le pedimos que tenga el valor de no escuchar a las presiones que lo llevan al precipicio”.

19:18. Rabell: “No hay ningún mandato democrático del 1 de octubre”

19:17. Rabell: “La mayoría social le pide que no nos lleven al abismo. Esa mayoría la dinamitarían si se lanzasen por el camino de la declaración unilateral”.

19:16. Rabell: “Si hoy hace los movimientos necesarios para preservar el diálogo tendrá nuestro apoyo”.

19:15. Rabell: “Le pedimos que haga movimientos, tiene la obligación política y moral”.

19:15. Rabell: “Hay una oportunidad de parar máquinas”.

19:14. Rabell: “Le pedimos que ponga en marcha los recursos para evitar la catástrofe”.

19:13. Rabell: “La política de las sillas vacías es una mala política siempre”.

19:12. Turno para Lluis Rabell (CSQP)

19:11. Iceta: ” Si respetan la legalidad, no tiene sentido el 155″.

19:09. Iceta: “No me puedo rendir ni usted tampoco”

19:07. Iceta: “Si convoca elecciones no tendría sentido aplicar el artículo 155 ni que su Gobierno hiciera nada respecto a la independencia”.

18:59. Iceta: “Nadie puede decir que el Parlament o el presidente hayan declarado la independencia, ni aquí ni en otro sitio ni en los días sucesivos”.

18:57. Iceta: “Hoy usted no tendría que estar aquí. Creo que este pleno no tendría que haberse celebrado. Usted debería estar en el Senado”.

18:56. Iceta: “Ustedes quieren escamotear las causas del 155”.

18.56. Iceta: “Una herida social es difícil de sanar”.

18:53. Iceta: “Le digo con cordialidad pero firmeza, es mejor que se marche este Gobierno que no las empresas”

18:51. Iceta: “El 1 de octubre no era legal, pero desde mi punto de vista la razon por la que no pueden proceder es que no tienen una mayoría de la sociedad que lo avale”.

18:50. Iceta: “A pesar de la ley del referendum, suspendida, quisieron organizar la jornada del 1 de octubre, que no era con garantías, como se habían comprometido”.

18:49. Iceta: “Para lograr su objetivo se saltaron de mala manera los procedimientos”.

“L’origen del 155 no és altre q l’aprovació els dies 6 i 7 de setembre de la llei del referèndum i la llei de transitorietat” @miqueliceta pic.twitter.com/u2FM70Xauy — Socialistes (PSC) (@socialistes_cat) October 26, 2017

18:46. Iceta: “Salir de la legalidad ha sido una actuación premeditada”.

18:44. Iceta: “Éste podría ser el último pleno de la legislatura, que ha sido un desastre”.

18:44. Iceta: “Quiero felicitarle, señor Puigdemont, por la valentía de dudar”.

18:42. Turno ahora para Miquel Iceta (PSC). “Una declaración de independencia sería altamente perjudicial para Cataluña”.

18:41. Arrimadas: “¿Le parece bien que me declaran persona ‘non grata’ por cómo pienso?”

18:34

🏛 @InesArrimadas "Cataluña necesita elecciones con garantías, con urnas de verdad y junta electoral independiente" #Parlament pic.twitter.com/fLp3LfE2jQ — Ciutadans (@CiutadansCs) October 26, 2017

18:33. Arrimadas: “Ya no tienen nada más que ofrecer a los ciudadanos, ni a los que usted representa”.

18:32. Arrimadas: “Las urnas van a llegar, les guste o no. Usted tiene miedo a las urnas”.

18:30. Arrimadas: “Ustedes no tienen una salida digna ni democrática como es convocar elecciones en Cataluña”.

18:26. Arrimadas: “La única opción es cambiarles en el Gobierno”

18:25. Arrimadas: “Los enfrentamientos entre familiares, amigos y compañeros de trabajo van a tardar años en ser revertidos”.

18:24. Arrimadas: “Hay mucha gente que no confía en ustedes. Usted está robando la felicidad a millones de catalanes”.

18:23. Arrimadas: “Nunca un Gobierno de la Generalitat ha hecho tanto daño a los catalanes como ustedes”

18:23. Arrimadas: “Necesitamos urnas para solucionar esto y estamos a tiempo. Pero usted volverá a ser el mismo Puigdemont que no quiere dialogar”.

18:21. Arrimadas: “Ustedes están encantados con el 155. Les sirve para alimentar el victimismo”.

18:21. Arrimadas: “En la treta, el victimismo y el engaño no se construye ninguna victoria”.

18:21 Arrimadas: “Hoy hacemos un pleno que se podía titular ‘victimismo'”

18:19. Arrimadas: “Usted lleva ocho semanas sin someterse al control de este Parlament”.

18:18. Arrimadas: “No puede hablar de diálogo el presidente que menos ha dialogado en la historia de Cataluña”.

18:17 Arrimadas: “Usted no respeta al Parlament de Cataluña, no quiere hablar con nadie”.

18:16 Arrimadas: “Estamos perdiendo credibilidad a nivel internacional. No hay derecho a hacerle esto a los catalanes”.

18:15. Arrimadas: “El pueblo de Cataluña está dividido. No deje pasar más oportunidades, aún está a tiempo de volver a la legalidad y convocar elecciones”.

18:13. Arrimadas: “Las oportunidades que ha tenido de dialogar, de intentar buscar una solución, las ha dejado pasar una por una. Las elecciones han sido un clamor en las últimas horas”.

“La única manera de parar todo lo que estaba pasando y volver a la legalidad y el Estatut era convocar elecciones”.

18:12. Arrimadas: “Si le quedara alguna legitimidad para ser presidente de la Generalitat hoy la ha perdido”.

18:12. Arrimadas: “Es usted el presidente al que menos le gusta dar la cara, no le gusta dialogar ni debatir ni negociar con quien no sea como usted”.

18:10 Inés Arrimadas (Ciudadanos): “Esto es un ridículo espantoso”. “¿Le parece normal la vergüenza que hemos tenido que pasar hoy?”, se pregunta. “Ha sido lamentable, y para rematar, ni siquiera tiene la decencia de venir aquí y hablarle a los representantes de los catalanes”.

18:08. Anna Gabriel (CUP): “El 155 está al margen de las propias leyes del Estado”.

18:06. Corominas: “No somos más que el pueblo de Cataluña y propondremos que ante la agresión del 155 sea continuar con el mandato del pueblo de Cataluña”.

18:06. Lluis Corominas (JxS): “Este Parlamento no es propiedad del Consejo de Ministros”.

18:03. Comienza el pleno, con una condena de la presidenta, Carme Forcadell, a la violencia machista.

18:01. A punto de comenzar la sesión del Parlament de Cataluña, tras la comparecencia de Carles Puigdemont.

17:06. Puigdemont emplaza al Parlament a decidir qué hacer como reacción a la aplicación del 155.

17:06 Puigdemont: “Una vez más comprobamos con decepción que la responsabilidad solamente se nos exigirá, presionandonos a nosotros, y a los otros se les permite la irresponsabilidad”. Habla de una política de “A por ellos”.

17:06. Puigdemont: “Militamos en la paz y el civismo; en estas horas que se nos presentan las mantenemos más firmes que nunca. Nada más de esta manera podremos acabar ganando”

17:06. “El 155 que aprobará hoy el Senado es una aplicación fuera de la ley y abusiva”.

17:06. Puigdemont: “He intentado obtener las garantías”. Dice que no ha tenido “una respuesta responsable del PP”

17:04 Puigdemont: No existen garantías para convocar elecciones. No acepto estas medidas por injustas y porque esconden sin casi disimular la intención vengativa de un Estado que se vio derrotado el día 1.

17:03. Puigdemont: Estas últimas horas, he considerado la posibilidad de convocar elecciones. Es mi potestad y diversa gente me ha interpelado sobre si pensaba ejercerla o no. Mi deber como presidente y mi responsabilidad es agotar todas las vías para encontrar una solución dialogada y pactada a un conflicto político.

16:58. Puigdemont comparece

16:46. Más bajas de diputados de Junts pel Sí

Otros dos diputados de Junts pel Sí, Germà Bel y Joan Ramon Casals, han anunciado este jueves que renunciarán a sus actas en el Parlamento de Cataluña si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, decide finalmente convocar elecciones en vez de declarar la independencia.

“Si se convocan elecciones y NO se hace la declaración de independencia, por coherencia dejaré el acta de diputado”, ha escrito en su cuenta de Twitter Joan Ramon Casals (PDeCAT), que también es alcalde de Molins de Rei (Barcelona).

Igualmente, el diputado Germà Bel ha afirmado que no tiene “ningún sentido alargarlo más” y mantener la condición su escaño en la Cámara catalana hasta 2018. “Justo después de que Carles Puigdemont convoque elecciones (no antes), renunciaré al acta de diputado”, ha señalado Bel, que anteriormente fue diputado en el Congreso por el PSC.

16:43. La posible dimisión de Puigdemont. Abrumado, el president baraja con el vicepresidente, Oriol Junqueras, una alternativa.

16:39. El PP acepta una de las enmiendas para la aplicación “gradual” del 155

El PP ha aceptado una de las enmiendas del PSOE para que la aplicación de las medidas para intervenir la autonomía catalana al amparo del artículo 155 de la Constitución se haga de manera “gradual” y para que sea posible modular su aplicación si se produjeran cambios en la situación u otras circunstancias que así lo aconsejen, han avanzado fuentes ‘populares’.

Los ‘populares’ estudian las otras dos enmiendas socialistas, una de las cuales pide frenar la entrada en vigor de las medidas si antes el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoca elecciones autonómicas en el marco de la ley.

16.27 Puigdemont comparecerá a las 17 horas. El Pleno en el Parlament se retrasa a las 18 horas.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha convocado la Junta de Portavoces a las 16.45 horas para posponer el pleno previsto a las 17.00 horas de este jueves a las 18.00. El pleno debía empezar a las 17.00 horas y estaba convocado de manera específica para abordar una respuesta del Parlament a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

16:20. Puigdemont exige a Rajoy inmunidad judicial para convocar elecciones.

16:15. Los Mossos detienen a Álvaro de Marichalar.

Los Mossos d’Esquadra han detenido al empresario Álvaro de Marichalar por desobediencia y resistencia a la autoridad, tras enfrentarse a un grupo de agentes que le habían sacado de la plaza de Sant Jaume y le habían introducido en el Palau de la Generalitat para evitar enfrentamientos con independentistas. El hermano de Jaime de Marichalar estaba protestando contra una eventual declaración de independencia en una plaza de llena de independentistas, con los que se había encarado.

15:54. Estudiantes invaden la estación de tren de Lleida en protesta contra el 155

Unos 600 estudiantes universitarios y de secundaria, según la Guardia Urbana, han invadido este jueves los andenes de la estación de tren para reclamar la República catalana con la intención de cortar las vías, aunque no han podido porque los Mossos d’Esquadra lo han impedido.

Inicialmente, la manifestación estaba convocada para protestar contra la aplicación por parte del Estado del artículo 155 de la Constitución y para pedir la libertad del presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

15:53. El Supremo rechaza la petición de Podemos de suspender el control sobre la Hacienda catalana

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado la petición de Podemos de suspender de forma cautelar los controles impuestos por el Ministerio de Hacienda sobre la Generalitat de Cataluña porque no ve qué “perjuicios irreversibles” podría tener esta intervención.

En un auto, notificado este jueves, la Sección Cuarta de la Sala Tercera concluye que no se ha acreditado que la ejecución de los controles impugnados pueda “hacer perder la finalidad legítima del recurso presentado por Podemos, lo cual lo deja vacío de contenido.

15:51.

Quien juega con fuego se acaba quemando. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) October 26, 2017

15:47. La CUP llama a la movilización contra la decisión de Puigdemont de convocar elecciones.

15:42 El Supremo ha rechazado paralizar el 155

El Tribunal Supremo ha rechazado detener cautelarmente la aplicación del artículo 155 de la Constitución, tal y como le pedía la Generalitat en un recurso en el que solicitaba que se frenara ese proceso de modo urgente.

El Ejecutivo catalán ha registrado hoy ante el Supremo dos recursos que piden la anulación del acuerdo del Consejo de Ministros del pasado sábado que promovió la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Los recursos pedían también, mediante la adopción de medidas cautelarísimas urgentes, la suspensión provisional de ese acuerdo antes de que el Senado comenzara la tramitación del asunto.

El Supremo, con la máxima celeridad, ha resuelto sobre esa petición de suspensión urgente y la ha rechazado. El recurso seguirá, por tanto, su trámite ordinario.

15:40. Puigdemont busca “garantías”.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha suspendido su comparecencia prevista para este jueves, en busca de “garantías” de que el Estado no aplicará el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, han explicado a Europa Press fuentes conocedoras.

15:34. ERC saldría del Govern si hay elecciones

Los consellers de ERC saldrían del Govern si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunciara elecciones anticipadas, han explicado fuentes del partido, informa Europa Press.

La Ejecutiva de ERC se ha reunido este jueves a mediodía de urgencia tras salir de la reunión en la Generalitat convocada por la mañana por Puigdemont y ha decidido por unanimidad pedir a Puigdemont que reconsidere la convocatoria de comicios en Cataluña.

15:10. El PSC media entre el Gobierno y la Generalitat

Destacados miembros del PSC como su líder, Miquel Iceta; el expresidente socialista José Montilla y la ‘número dos’ del partido y alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, están mediando entre los gobiernos central y catalán para evitar una declaración unilateral de independencia.

Según han explicado a Europa Press fuentes cercanas, en los últimos días han intensificado sus contactos para mediar y evitar tanto una declaración unilateral de independencia como el artículo 155 de la Constitución.

Iceta ha mantenido contacto directo con Puigdemont en los últimos días –trascendió una reunión el pasado viernes- y ha sido un “puente esencial” con el Gobierno central y el PSOE, partidario de convocar elecciones y de no activar el 155.

15:03. La expresidenta del Parlament Núria de Gispert ha calificado de “gran irresponsabilidad” la convocatoria de elecciones y ha asegurado que no son la solución.

“No me llega la camisa al cuerpo de la noticia tan decepcionante que he recibido. ¡Qué gran irresponsabilidad! ¿Autonómicas es la solución?”, ha destacado en Twitter.

15:00. El Pleno del Parlament se mantiene, de momento. Está previsto para las 17 horas. No se descarta que Puigdemont pueda hacer antes una declaración en el Palau. Su asistencia al Pleno no está asegurada.

14:38. ERC también ha reunido a su dirección, a la espera de que Puigdemont comunique su decisión.

14:36. La reacción de los alcaldes independentistas.

Respecto la decisió que ha pres el President però no la comparteixo.

Necessito pair la situació i prendre les meves decisions personals. — Neus Lloveras (@neuslloveras) October 26, 2017

14:33. El TC ha inadmitido a trámite los recursos de ERC y PDeCAT contra la decisión del Gobierno de activar el artículo 155 de la Constitución frente al desafío independentista.

Se trata de un recurso presentado por diputados del PEdCAT y ERC y otro de un abogado particular, han aclarado fuentes del tribunal. El tribunal de garantías rechaza de este modo la batería de acciones legales impulsadas desde el ámbito secesionista tras el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado sábado que puso en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución y mandó al Senado un paquete de medidas que aún están pendientes de tramitación.

14:26. De momento, el Pleno en el Parlament, previsto para las 17 horas, sí se mantiene, según confirman fuentes parlamentarias en Cataluña.

14:21. PUIGDEMONT SUSPENDE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, prevista para las 14.30.

14:15. El Gobierno se inclina por seguir tramitando el 155 y decidir después si lo aplica.

La aprobación del artículo 155 en el Senado no implica que su activación sea inmediata. La incertidumbre sobre los planes del presidente catalán, Carles Puigdemont, y la posibilidad última de que convoque elecciones hacen precisar al Gobierno que el trámite en la Cámara no tiene por qué suponer el control instantáneo. En fuentes del Ejecutivo y el Grupo Popular se explica que el Ejecutivo puede guardarse el artículo “en la recámara”, dejándolo en suspenso, si lo considera oportuno, y aplicarlo ante cualquier indicio de ilegalidad.

14:10. El Gobierno advierte a Puigdemont: “Ven mañana al Senado y renuncia explícitamente a la independencia”

El Gobierno quiere un acto de retractación puro de toda la labor ejecutiva y legislativa desarrollada hasta el momento en materia rupturista, como adelantó OKDIARIO. Es más, todo ello debería ir acompañado de un compromiso futuro de no restablecer el desafío a la Constitución y a España.

14:09. El PDeCAT reunirá a su Ejecutiva tras la declaración institucional de Puigdemont.

14:04. La Asamblea Nacional Catalana convoca a su Secretariado Nacional para esta tarde.

Hem convocat Secretariat Nacional extraordinari aquesta tarda #preservemlaunitat — Assemblea Nacional (@assemblea) October 26, 2017

14:00. En la decisión de Puigdemont ha tenido un papel determinante la mediación del lehendakari Iñigo Urkullu, además de distintos empresarios catalanes y representantes de la sociedad civil, entre ellos Juan José López Burniol, Marian Puig, Emilio Cuatrecasas y Joaquim Coello.

Esta misma noche, en la reunión mantenida por Puigdemont con miembros de su Govern en la sede del Palau, la opción con más peso era precisamente la contraria: declaración de independencia sin elecciones.

13:59. Arran, una de las organizaciones más radicales de la CUP, califican de “traición” la decisión de Puigdemont.

🔴 En @KRLS i el @Pdemocratacat ens diran que les eleccions són un moviment tàctic intel·ligent i audaç. SÓN TRAÏCIÓ AL MANDAT POPULAR. — Arran #RepúblicaARA (@Arran_jovent) October 26, 2017

13:58 El Gobierno descarta valorar la comparecencia del presidente catalán hasta esta tarde, cuando la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, interviene en la comisión del Senado encargada de la tramitación del 155.

13:55. También las asociaciones pro-independentistas están haciendo distintos llamamientos. Súmate ha llamado a llenar la plaza Sant Jaume de Barcelona, ante el Palau de la Generalitat, para “exigir la República”.

“No aceptamos elecciones autonómicas, tenéis un mandato del pueblo catalán y debéis cumplirlo. Todos a plaza Sant Jaume a exigir la República”, ha destacado la entidad.

No aceptamos elecciones autonómicas,tenéis un mandato del pueblo catalán y debéis cumplirlo.Todos a Plaça Sant Jaume a exigir la República! — Súmate (@sumate_asoc) October 26, 2017

13:55. La CUP sigue reclamando la proclamación inmediata de la República catalana.

Compartim un únic camí i el mandat de tot un poble: LA REPÚBLICA!✊#RepúblicaAra #SensePor — CUP #RepúblicaAra (@cupnacional) October 26, 2017

13:53. La comparecencia de Carles Puigdemont, se retrasa hasta las 14.30 horas.

13:52. Concentraciones contra la aplicación del 155 en distintos puntos de Cataluña, como ésta, convocada por el Sindicato de Estudiantes por la República.

Minuts abans de les 12h la Pl. Universitat ja és plena d'estudiants! #AraRepública pic.twitter.com/Es693cRWL9 — Unis x la República (@unisxrepublica) October 26, 2017

13:51. La ponencia del Senado ha rechazado las alegaciones de la Generalitat y el 155 sigue con su procedimiento.

13:50. El 155 sigue su procedimiento en el Senado.

La ponencia del Senado que estudia las medidas del Gobierno para Cataluña al amparo del artículo 155 ha terminado una primera reunión, celebrada entre las 12 y las 13,30, y se ha vuelto a citar para esta tarde con el fin de elaborar ya un dictamen que se llevará a la comisión convocada para las 17 horas. “Continúa el procedimiento”, ha afirmado el PP tras la suspensión de los trabajos, que ha coincidido con la hora anunciada de la comparecencia de Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña, para anunciar previsiblemente elecciones autonómicas.

Javier Arenas, uno de los tres representantes del PP en esta ponencia, ha subrayado que los trabajos siguen adelante al margen de que se anuncie o no en breve una convocatoria de elecciones. “Hay un problema de restablecimiento de la legalidad constitucional y estatutaria. Por eso hablamos del 155. Tenemos que restablecer con las decisiones del Senado la legalidad constitucional y estatutaria. No sé si eso se va a producir a las 13,30 horas o no”, ha añadido.

13:48. El Pleno del Parlament podría suspenderse tras el anuncio de Puigdemont.

13:45. La comparecencia de Puigdemont se retrasad 15 minutos. El president ya ha comunicado su decisión a la CUP.

13:36. Goteo de bajas tras la decisión de Puigdemont. Los diputados de Junts pel Sí Jordi Cuminal y Albert Batalla han anunciado por Twitter que renuncian al acta.

No comparteixo la decisió d’anar a eleccions. Renuncio a la meva acta de diputat i em dono de baixa del @Pdemocratacat — Jordi Cuminal ❤️🗳 (@jordicuminal) October 26, 2017

Respecto la decisió, però no la comparteixo gens. Avui mateix renuncio com a diputat i em dono de baixa del @Pdemocratacat. pic.twitter.com/Zmq06fHmUI — Albert Batalla (@albertbatalla) October 26, 2017

13:34. La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha considerado que si se confirma la convocatoria de elecciones en Cataluña no procedería “ni jurídica ni políticamente” la aplicación del artículo 155 de la Constitución, en tramitación ahora en el Senado. La enmienda presentada por el PSOE a la tramitación del 155 apuesta por dejarlo en suspensión si se convocan elecciones.

12:35. ÚLTIMA HORA: Puigdemont hará una declaración institucional a las 13:30.

12:12. En el terreno estrictamente político, hay un cambio sustancial de ultima hora: Puigdemont se inclina ahora por elecciones para tratar de evitar el 155.

12:07. Incidente entre Mossos y Policía Nacional en Sant Adrià de Besòs. Los primeros querían deshacerse de documentos -supuestamente vinculados con el 1-O- y los segundos lo han impedido.

11:11. La admisión del burofax enviado por la Generalitat como alegación a la aplicación del artículo 155 ha quedado registrada 3 minutos fuera de plazo, según el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO.

10:39. El Senado rectifica: sí han llegado las alegaciones de la Generalitat. Lo han hecho a tiempo pero ‘in extremis’ vía burofax.

10:24. El Govern tenía la posibilidad de presentar alegaciones por escrito ante el Senado para tratar de impedir el 155. La Cámara Alta confirma que, extinguido el plazo, no ha recibido nada.

10:07. Los mossos custodian ya la Generalitat, en la plaza de Sant Jaume, ante los acontecimientos que están por venir. Los agentes han recibido una orden clara de sus superiores.

10:05. También contamos hoy en OKDIARIO que Puigdemont envió una carta al Gobierno vía PNV ofreciendo unas elecciones autonómicas sin DUI. Tenemos la respuesta de Moncloa.

09:56. Informa hoy Carlos Cuesta en OKDIARIO de los planes del Gobierno inmediatamente se apruebe el 155. Moncloa ya tiene listos tres decretos para mañana: Hacienda, Interior y Comunicaciones.

09:44. A pocas horas de que comience una sesión clave, el Govern no tiene una postura firme ni cerrada. Todo apunta a que, como el 10 de octubre, habrá negociación hasta el último minuto.

09:43. Puigdemont acaba de convocar a sus consellers para mantener una nueva reunión antes del pleno. La de anoche, que se prolongó más de lo previsto, concluyó sin acuerdo.

09:32. Puigdemont podría estar viajando a Madrid en estos momentos para comparecer en el Senado, rebatiendo el 155 ante quienes van a ratificarlo, pero rechazó esta oportunidad única por el momento y el lugar pese a llevar semanas reclamando ser escuchado en Madrid, negándose incluso, a propuesta de la Cámara Alta, a un cara a cara con Mariano Rajoy.

09:28. Está prevista la intervención del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la de los portavoces del resto de grupos. Cuando hayan hablado todos, se suspenderá la sesión hasta mañana para reanudarse a las 12:00 horas -según la previsión más optimista-, una vez se hayan estudiado las apelaciones de las distintas fuerzas.

09:25. El Parlament celebra a partir de las 17:00 el pleno monográfico sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución, en el que JxSí y la CUP van a defender que la mejor de las respuestas es la declaración unilateral de independencia (DUI). La sesión, planificada al dictado del Govern, se extenderá al menos hasta este viernes, cuando se aprobarán las propuestas de resolución.