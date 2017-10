El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dicho hoy que el “único interlocutor” de su país con España es el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, al tiempo que ha subrayado que la situación en la región de Cataluña es un “asunto interno” español.

“Siempre lo digo: que el único interlocutor con España es Mariano Rajoy”, ha mantenido el mandatario francés en unas declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la base aeroespacial europea de Kourou (Guayana Francesa) después de que el Parlamento autonómico de la comunidad autónoma catalana aprobara en una votación absolutamente irregular la propuesta de resolución sobre la independencia.

El presidente francés ha sido uno de los líderes europeos y mundiales más comprometidos con la defensa del Estado de Derecho en España y desde el inicio de la última fase de la crisis catalana, ya con él en el Palacio del Elíseo, Macron tomó postura inequívoca.

Ya el pasado 10 de octubre, el presidente de la República Francesa avisó de que la UE no podía mediar en la crisis entre los independentistas catalanes y el resto de España, una opción que supondría tratar “en pie de igualdad” a ambas partes. Eso sí, ha confiado en que haya una salida pacífica al conflicto.

“¿Por qué Europa, Francia o Alemania, no intervienen en el asunto catalán? Porque Europa está hecha por Estados soberanos“, dijo Macron en un debate sobre Europa en la universidad Goethe de Francfort (Alemania). “Si interviniese en el asunto catalán me inmiscuiría en los asuntos domésticos españoles y eso es intolerable tanto para el presidente del Gobierno como para el monarca español”, añadió.

“Podemos decir que ‘Mariano Rajoy ha reaccionado así o asá’, no me corresponde a mí juzgarlo, pero el paso que ha dado Cataluña no se enmarca en las reglas del Estado de Derecho español“, prosiguió Macron.