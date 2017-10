El PSOE ha anunciado la retirada de la enmienda presentada en el Senado para que el Gobierno detuviera la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña si el presidente de la Generalitat convocaba elecciones autonómicas. El PP se mostraba reticente a aceptarlo si Puigdemont no añadía una retractación pública de todas las ilegalidades y un compromiso de no proclamar la independencia. Dados los hechos casi consumados, el PSOE ha aceptado dar su voto aceptando la ponencia sin añadir este nuevo párrafo. Ya no hay esperanzas de que el Govern se eche atrás.

Pocos minutos antes, en su discurso, Gil había exigido este viernes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que aplique con “mesura, eficacia e inteligencia” las medidas de intervención de la autonomía catalana que el Senado se dispone a autorizar este viernes al amparo del artículo 155 de la Constitución, nunca usado antes.

En el Pleno de la Cámara Alta que debate las medidas, el portavoz socialista, Ander Gil, ha recordado que la finalidad de estas medidas es que las autoridades de la Generalitat “respeten las obligaciones constitucionales y legales” a las que todos están sujetos en un Estado de Derecho.

Por eso, Gil ha hecho un último llamamiento a Rajoy para que acepte la enmienda que proponen los socialistas para incluir en el paquete de medidas una mención explícita a que la entrada en vigor de las actuaciones previstas por el Gobierno se suspenderá si antes Puigdemont convoca elecciones autonómicas en el marco de la ley.

“No pierde nada” por dejar una puerta abierta a la “esperanza”, le ha señalado a Rajoy, a pesar de que PP y PSOE han aparcado las negociaciones sobre esa enmienda porque no tienen indicios de que Puigdemont se disponga a convocar esos comicios.

Posible acuerdo para no intervenir TV3

Gil sí se ha mostrado más optimista respecto a la posibilidad de que el PP acepte otra enmienda para eliminar la posibilidad de que el Gobierno de Rajoy intervenga los medios de comunicación públicos catalanes (TV3 y Catalunya Radio).

El PP sí ha accedido a incorporar en el decreto de medidas la petición del PSOE de que el 155 se aplique de modo gradual, modulándolo en función de las circunstancias, y de manera “proporcionada y responsable”. Los socialistas, ha avisado Gil a Rajoy, vigilarán durante el periodo en que se apliquen las medidas que así sea.

El senador ha querido dejar claro que el apoyo del PSOE a las medidas del 155 responde a que este partido “ha estado, está y estará siempre con la Constitución”, la norma que ha permitido desarrollar los estatutos de autonomía, descentralizar competencias, construir el estado de bienestar, garantizar la igualdad legal y tener parlamentos autonómicos.

Y aunque ha defendido la necesidad de reformar la Carta Magna para que siga garantizando la “cohesión territorial”, ha puesto en valor que el texto de 1978 ha permitido “el mayor periodo de paz y prosperidad de toda la historia de España”.