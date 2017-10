La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recriminado este jueves al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que desde que el pasado sábado el Ejecutivo aprobó el artículo 155 de la Constitución, no haya pasado “nada relevante”, salvo “ruido”.

En su comparecencia en la comisión conjunta del Senado sobre el 155, Sáenz de Santamaría ha lamentado que “este jueves” ni siquiera Puigdemont haya acudido a la Cámara Alta para exponer su tesis, de la misma manera que previamente no respondió al requerimiento del Gobierno, “dejando pasar todas las oportunidades”.

“Y desde el pasado sábado que remitió este acuerdo, no ha pasado nada relevante. Desde entonces no ha habido más que ruido y no lo ha provocado este Gobierno, que ha estado en su sitio y seguirá estándolo”, ha proclamado la vicepresidenta.

En su discurso, con voz ronca, Sáenz de Santamaría ha señalado que las razones para aplicar el 155 son “fundamentalmente” recuperar la ley, garantizar el ejercicio del autogobierno en Cataluña y proteger el interés general de España.

Además, ha denunciado que los independentistas, en su empeño por construir una Cataluña “nueva”, han “echado por tierra la mejor Cataluña, que ha sido “orgullo” de todos. “No podemos olvidar esa Cataluña, tenemos que rescatarla, por mucho que algunos intenten imponer una fuera de la ley”, ha enfatizado.