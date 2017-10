El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha sido el blanco de las bromas en redes sociales, después de rechazar ir al Senado para presentar alegaciones contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Esta negativa a acudir a la Cámara Alta ya se ha calificado como una ‘espantá’ para evitar explicar en sede parlamentaria los próximos pasos que seguirá tras proclamar, previsiblemente, la independencia de Cataluña en forma de República.

Estas son las mejores mofas y bromas que los usuarios de Twitter le han dedicado a Pugidemont en las últimas horas:

No hay mas preguntas señorías #DecisiónPuigdemontARV

Vente al Senado y hablamos NO

– Puigdemont, Quieres hablar con los medios?

– No

– Con la oposición?

– No

– Con el Senado?

– No

– Entonces, Qué pides?

– Diálogo

— Reflexiones (@GuerraSuciaES) 26 de octubre de 2017