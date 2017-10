A Carles Puigdemont le ha faltado valentía para cumplir su objetivo y coraje para ser coherente con el supuesto ‘mandato popular del 1-O’ al que venía apelando para desafiar al Estado. Llegado al borde del abismo, el exalcalde de Gerona se ha apeado de la independencia y convocará elecciones. Derrotado desde que la Constitución desenvainó el 155, desnudo ante los miles de fieles que se habrían creído que la república catalana sería ahora, a Puigdemont solo le queda arroparse con el victimismo histórico de la mitología independentista. “Las elecciones son la única salida a una nueva aplicación del decreto de Nueva Planta”, se ha justificado ante su Govern. El último servicio de Puigdemont al ‘pueblo’ catalán: evitar que Rajoy llegue a aquella región española convertido en el nuevo Felipe V.

Se conoce como decretos de Nueva Planta los promulgados por Felipe V el 16 de enero de 1716, un año y tres meses después de terminada la Guerra de Sucesión (que no de secesión) entre los partidarios del candidato de los Austrias y el de los Borbones, por el que se crearon las nuevas instituciones catalanas. Pero como han demostrado historiadores desde Vicens Vives, los decretos de Nueva Planta beneficiaron a Cataluña en lugar de someterla.

Cataluña se desarrolló y llegó a ser lo que es gracias al decreto de Nueva Planta de 1714, no a pesar de él. Lo ha explicado así César Molinas: “Si Cataluña no se aprovechó del comercio con América hasta el siglo XVIII fue por falta de ambición y de emprendimiento, no porque tuviese ningún impedimento legal para hacerlo. Se aprovechaban los genoveses, portugueses, franceses, holandeses… pero no los catalanes. En el ámbito cultural, los siglos XVI y XVII, siglos de oro del castellano, el inglés y el francés, fueron un desierto para el catalán. Aherrojada por sus instituciones medievales, respetadas hasta por el Conde-Duque de Olivares, Cataluña dormitó durante dos siglos y medio hasta que un Borbón, Felipe V, precipitó el cambio y la empujó hacia la modernidad. ¿Qué hubiera pasado si en vez del Borbón hubiese ganado la guerra el Habsburgo? A mí me parece probable que Cataluña, constreñida por sus instituciones, se hubiese perdido la revolución industrial. Cataluña se desarrolló gracias al decreto de Nueva Planta, no a pesar de él”.