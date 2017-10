Sindicatos y universidades vuelven al señalamiento ideológico pese al supuesto diálogo de Puigdemont

Visitas en las universidades con listas para saber quién respalda y quién no el golpe de Estado. Convocatoria de minutos de protesta en las puertas de las empresas, de nuevo con listas para anotar los asistentes y los ausentes, organizadas por el sindicato CCOO en las empresas catalanes. Vuelven a ser el día a día de la vida en esta comunidad autónoma mientras el presidente Carles Puigdemont asegura que puede acudir esta semana al Senado para demostrar que él es el artífice del diálogo y la Constitución y democracia imperantes en toda España la mayor muestra de opresión a un pueblo libre.

Las operaciones de marcado ideológico con las que determinados colectivos favorables al separatismo siguen coaccionando a la población catalana no sólo no han cesado, sino que vuelven a estar en pleno apogeo.

“En la universidad recibimos prácticamente todos los días grupos de activistas que entran en las clases y piden firmas para respaldar huelgas o movimientos en favor de la libertad de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, o contra el Gobierno de España, o para rechazar el 155… Da lo mismo, se trata siempre de planteamientos separatistas que acuden de forma cotidiana para coaccionar a la firma: si firmas no estás marcado, si no lo haces ya te has identificado como constitucionalista y españolista“, señala una de las personas afectadas por esta práctica.

La misma fuente, que acude a la universidad en Barcelona, destaca que amigos y familiares suyos se están encontrando con el mismo fenómeno en otras universidades. “Está totalmente generalizado. Es un marcado continuo”.

Pero no es el único ámbito en el que la coacción ha vuelto a situarse en el momento álgido. Los colegios lo están haciendo por medio de panfletos que trasladan a los padres a través de los niños. Y en las empresas, sindicatos como CCOO, han vuelto a la carga con toda virulencia. Uno de los mails -como el que se muestra en la noticia y al que ha accedido OKDIARIO- refleja como el día 17, cuatro días antes del envío al Senado del artículo 155 por parte del Gobierno y de que la Generalitat tuviese que plantear su respuesta, el Comité de Empresa de una gran compañía ubicada en Cataluña remitió a sus trabajadores el siguiente comunicado: “Para denunciar la irresponsabilidad de atajar el conflicto institucional y político de Catalunya con actuaciones penales, sin vías de negociación para resolver los conflictos políticos, se convoca a los trabajadores de manera voluntaria y con la aprobación de RRHH (…) hoy martes día 17 a las 12 a concentrarse 5 minutos delante de las puertas del centro de trabajo, como muestra de condena”.

Uno de los empleados que recibió este mail ha contactado con OKDIARIO y ha explicado cómo en la puerta había gente anotando quiénes acudían y quiénes no, de forma que no secundar los paros, de nuevo, te deja marcado.