Oriol Soler, el cerebro del 1-O, carga contra el presidente de ‘Ara’ por no haber llevado publicidad del golpe

Oriol Soler no se ha conformado con las presiones habituales a la prensa que no acata al cien por cien el ideario del 1-O. El ideólogo del “Estado Mayor” -el grupo creado para impulsar el referéndum ilegal del 1-O-, ha decidido cargar ahora contra el presidente del diario Ara, Ferran Rodés. El motivo: su línea editorial no apoyó el proceso rupturista.

Soler, con toda la influencia imaginable en la plana mayor del separatismo -desde Carles Puigdemont, hasta Turull, pasando por Junqueras, Rovira y hasta los dos ‘Jordis’ encarcelados preventivamente por sedición, Sánchez y Cuixart, ha puesto la proa al máximo responsable de Ara.

Soler, que fue el encargado de liderar la campaña Ara és l´Hora, del 9-N, y en estos momentos realiza funciones similares como responsable de la Dirección de Comunicación del inconstitucional 1-O, se ha convertido en el protagonista estrella de las presiones a este diario catalán tras la negativa del medio de comunicación a insertar publicidad sobre el referéndum. De hecho, Oriol Soler fue el primero en ponerse en contacto con directivos y periodistas de este medio amenazándoles con llevar a cabo una campaña en contra del periódico y con suprimir las subvenciones.

Ara es igualmente el periódico que acaba de generar una nueva polémica en el separatismo tras publicar el artículo del economista Fernando Trías de Bes en el que, bajo el descriptivo título de Junqueras, ¿nos tomas por idiotas?, se desmonta, uno tras otro, todos los argumentos económicos de Junqueras para minusvalorar el efecto de la salida de empresas de Cataluña.

Pero es que negarse a llevar publicidad golpista en la Cataluña de hoy en día puede salir muy caro. No se trata de la primera de estas campañas que ha lanzado Soler. Con unos ingresos de 10.000 euros al mes, Oriol Soler dirige y coordina el grupo formado por el secretario de Comunicación del Govern, Miquel Martín Gamisans, el jefe de gabinete de Comunicación de Junqueras, Sergi Sol Bros, y el jefe de prensa del presidente regional, Pere Martí Colom. Es decir, la plana de mayor influencia en el reparto de publicidad institucional y apoyo, o no, a la prensa catalana.

Todo ello, por supuesto, con el respaldo de una red de contactos y respaldos que abarca desde el mismo presidente Carles Puigdemont, hasta Raül Romeva, Jordi Turull, Oriol Junqueras, Marta Rovira, Joaquim Forn, Marta Pascal, Toni Comín, Anna Gabriel, Natalia Sánchez o Quim Arrufat. Y en esta labor de comunicación, según la denominación oficial, Soler ha mostrado ya sus habilidades en la presión y amedrentamiento a los medios de prensa contrarios al independentismo. Uno de los máximos exponentes de esta capacidad de coacción fue el reciente boicot lanzado contra El Periódico tras publicar las noticias sobre los informes de la CIA que habían alertado de atentando en Las Ramblas de Barcelona. Una campaña que alcanzó su cima con la exigencia del cese de su director, Enric Hernàndez.