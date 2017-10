El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha defendido la aplicación del artículo 155 en Catalunya para “recuperar la normalidad” después de que el Ejecutivo catalán se esté “saltando el derecho a la torera”, ha hecho un llamamiento a la “tranquilidad” de la sociedad.

Es más, ha hecho hincapié en que la postura del Gobierno de Mariano Rajoy tiene un “enorme respaldo internacional” porque está “en el orden constitucional” y busca ser un Ejecutivo de todos los catalanes, “no sólo de los secesionistas”.

Méndez de Vigo ha vuelto a negar que el Gobierno vaya a utilizar la fuerza en Cataluña para hacer cumplir la ley en el caso de que haya protestas que amenacen el orden público: “Los actos de violencia no están en el ADN de este Gobierno”, ha subrayado.

En declaraciones a Antena 3, el ministro de Educación, Cultura y Deporte ha vuelto a reclamar una rectificación al diario ‘The Times’ por “tergiversar” una frase que dijo durante entrevista que concedió este pasado lunes al corresponsal del diario británico en Madrid. Se le atribuye la afirmación de que el Gobierno de Mariano Rajoy estaría dispuesto a usar la fuerza en Catalunya si se producen protestas en casi de que se aplique el artículo 155 de la Constitución en Catalunya.

Méndez de Vigo sostiene que se trata de “una tergiversación inaceptable”: “Pone en mi boca cosas que yo no he dicho, yo más bien he dicho con toda claridad lo contrario”, ha señalado, lamentando que, “de una hora y media de conversación”, el periodista “sólo” haya extraído esas palabras.

“Le estuve explicando la aplicación del 155 de la Constitución”, ha incidido ministro, que ha aseverado que el periodista “omite parte” de lo que le contó “porque no se corresponde con lo que dice su titular”. “Y yo no voy a consentir a mi edad que venga nadie a decirme que yo he dicho una cosa que yo no he dicho y con la que estoy radicalmente en contra”, ha remachado.

Además de exigir al diario una rectificación a través de una misiva, el ministro ha escrito una carta al presidente de los corresponsales extranjeros en España y ha hablado con el embajador de Gran Bretaña en España para poner este caso en su conocimiento.

Según ha recalcado, el Gobierno no quiere “que se produzcan actos de violencia” por la crisis en Catalunya y “los actos de violencia no están en el ADN de este Gobierno”. En este sentido, ha apuntado que, si se producen, serán los Mossos d’Esquadra los que tendrán que restablecer la ley y el orden y ha dicho que ver “una intencionalidad” en estas palabras es “mala fe”.