Proclamar la independencia y resistir después con la gente. Este es el plan para hacer frente a la aplicación del artículo 155, según consta en el argumentario que los miembros de la coalición sediciosa en Cataluña (PDeCAT y ERC) están manejando en las asambleas que la ANC y Òmnium Cultural celebran este martes y miércoles en un centenar de localidades de la región para informar a sus seguidores del “futuro inmediato”.

El documento asegura que se debe “proclamar la independencia para hacer efectiva la voluntad de los catalanes expresada en las urnas”. Pero ahora la proclamación se plantea no ya como la ejecución de un supuesto mandato popular, sino como una forma de evitar la aplicación del artículo 155: “Hay que proclamar la independencia como vía defensiva porque el Estado no nos aplaste. Hacerlo en legítima defensa”.

Los dirigentes de la secesión necesitan mantener prietas las filas de cara al pleno del Parlamento catalán que se celebrará el jueves. Ha llegado la hora para que Carles Puigdemont decida, con el 155 ya en el Senado, si declara la independencia o convoca elecciones, como le sugieren todos aquellos que desde el Govern y desde Madrid (principalmente el PSOE) le animan a hacer para desactivar la intervención de la autonomía.

“Para evitar el 155 y también para hacer efectiva la independencia habrá resistir y no lo podremos hacer solos. Necesitamos la gente al lado”, se lee en el argumentario”. Sin embargo, los sediciosos no deshojan la margarita. El documento deja sin concretar si la proclamación de la independencia será efectiva el viernes. Tampoco cómo se levantará la suspensión que se decretó: si habrá una votación o no.

Así que, a falta de anunciar las decisiones definitivas, el argumentario se afana en mantener la llama de la secesión encendida con la retórica habitual: “La independencia no sólo es justa, sino que se ha convertido en una necesidad. Es la única salida que queda a los catalanes para proteger sus instituciones, su población y sus derechos fundamentales”.