OKDIARIO anticipó en exclusivas todos los pasos del desafío separatista y la respuesta del Estado

OKDIARIO ha sido el periódico que antes y mejor ha venido informando, con exclusivas y primicias, de los pasos que se iban a dar en todo lo tocante al desafío separatista del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, su número dos, Oriol Junqueras, la presidenta del Parlamento autonómico catalán, Carme Forcadell, y el resto de líderes independentistas.

Desde el inicio de las tensiones definitivas, al inicio del mes de septiembre, este periódico ha anticipado todos y cada uno delos hechos que se irían cumpliendo, al punto de que ha sido reconocido, por su seguimiento en las redes sociales, como el medio de referencia para informarse del golpe del independentismo.

Así lo confirmó —antes incluso del día de mayor foco, el domingo 1 de octubre en el que se celebró el referéndum ilegal— Víctor Gil, sociólogo y director de estudios de Nethodology, en el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3 que dirige Susanna Griso.

El cese de Puigdemont

Y es que ya hace mes y medio, el pasado 7 de septiembre, el medio dirigido por Eduardo Inda anticipó los efectos iniciales y principales de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Así, en la edición de aquel día, este periódico abría la portada con el siguiente título: El Gobierno destituirá a Puigdemont, Forcadell y sus consejeros si consuman el referéndum.

En una información firmada por Luz Sela, OKDIARIO anticipaba que el Ejecutivo de Mariano Rajoy estaba ya decidido a llegar hasta el final contra los independentistas.

Entonces, ya se anticipaba que no habría “estridencias, ni tampoco decisiones precipitadas” pero que eso no implicaba que “quienes han vulnerado la ley no respondan con todas las consecuencias”. Así, el 7 de septiembre ya anticipamos que en la hoja de ruta del Ejecutivo, según fuentes gubernamentales, se reservaba la aplicación del artículo 155 para el momento definitivo y que su activación significaría asumir de facto el poder en Cataluña incluso “destituyendo” al Govern, “empezando por el propio Puigdemont”.

El fiscal pide cárcel para Trapero

Nadie quería ponerse en esa situación, ninguno se atrevía a poner negro sobre blanco la posibilidad de que todo un jefe de policía vería cómo un fiscal solicitaba para él prisión incondicional. Pero un día antes de que Josep Lluís Trapero declarara como imputado por sedición en la Audiencia Nacional, este periódico anticipó que, si bien el fiscal general, José Manuel Maza, se inclinaba por pedir la cárcel incondicional sólo para ‘los Jordis’, sus subordinados tenían caro que debían solicitarla también para Trapero.

Y así fue. La pieza, publicada con el título Maza plantea prisión para ‘los Jordis’ aunque los fiscales del caso la quieren también para Trapero anticipaba que la Fiscalía de la Audiencia Nacional lo tenía “muy claro”. Su decisión desde el fin de semana anterior era pedir prisión para el jefe de los Mossos d’Esquadra, el presidente de la ANC, Jordi Sánchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. El fiscal general prefería solicitar sólo medidas cautelares para el mayor.

Y se cumplió, una vez más, la noticia firmada en este caso por Miguel Ángel Pérez, averiguada en fuentes judiciales de la Audiencia, que señalaban a “la abundancia de pruebas incriminatorias que pesaban contra Trapero, Sánchez y Cuixart” en los dos atestados presentados en la causa por la Guardia Civil en las últimas semanas como “determinantes”.

Finalmente, la magistrada Carmen Lamela no atendió la petición de la Fiscalía y coincidió con la idea primigenia del fiscal general Maza: Trapero podría volver a Cataluña, a su puesto de trabajo, pero con la obligación de entregar su pasaporte, de presentarse ante el juez cada 15 días y la prohibición de salir de España. Peor la exclusiva de este diario se había demostrado correcta.

Comisión técnica en el Senado

Una vez decidida y anunciada la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución para recuperar la legalidad y salvaguardar el autogobierno de Cataluña salvando sus instituciones de la desobediencia de quienes las ocupan, este mismo viernes OKDIARIO anticipó en primicia que el Senado sustituiría la prevista comisión de CCAA para gestionar la aplicación de este precepto constitucional por una comisión técnica.

Una información titulada El PP sustituirá la comisión de CCAA por una técnica para evitar ‘numeritos’ en el Senado por el 155 y firmada por Carlos Cuesta daba cuenta de la Cámara Alta ya se estaba preparando de urgencia y que “la consigna interna que ha recibido es la de acelerar al máximo los plazos”. Así, el Senado, cuya Mesa está convocada para este sábado a las 13.00 horas, ya tenía previsto el mecanismo de tramitación. “Y no lo hará a través de la Comisión de Comunidades Autónomas”, anticipaba este diario: “lo hará a través de una Comisión Específica para el artículo 155 de la Constitución”.

De este modo, y como se ha confirmado este sábado tras la reunión de la Mesa del Senado, se ha conformado una Comisión Específica, compuesta con representantes de cada una de las comisiones restantes del Senado.

Elecciones autonómicas en enero

La última de las primicias de OKDIARIO fue este viernes anticipando que la aplicación del artículo 155 de la Constitución culminaría con una convocatoria electoral anticipada en la autonomía catalana el último domingo de enero.

En otra pieza informativa titulada El Gobierno destituirá a Puigdemont y todos los consellers para dejar vía libre a las elecciones en 2 meses y rubricada por Carlos Cuesta con fuentes gubernamentales consultadas el jueves 19, se ofrecía la primicia de que los catalanes serían llamados a votar el 28 de enero.

El Gobierno ya tenía claro que debía lanzar “una sustitución en bloque de todo el equipo de Carles Puigdemont en la Generalitat”. Moncloa diseñaba “un movimiento en bloque que evite los posibles cortafuegos o deslealtades de determinados departamentos con las órdenes que adopte durante las semanas que se mantenga como Gobierno de la comunidad catalana de facto”. Ese periodo, además, tal y como adelantó OKDIARIO, ya se tenía claro que debía ser “lo más reducido posible y cercano a los dos meses”, tal y como ha exigido Ciudadanos y se ha trasladado ya también al PSOE.

Sobre la mesa, también se puso una eventual destitución del Parlamento. Pero esta posibilidad —algo que en Europa, de hecho, podría no sentar demasiado bien—, se desechó planteando la posibilidad, finalmente confirmada, de acortar los plazos de permanencia de la intervención y convocar elecciones “desde la presidencia autonómica sustituta”.