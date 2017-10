Colau sólo permite pelotazos urbanísticos al Barça: recalificará terrenos para un macrocomplejo culé

Ada Colau ya no se acuerda de sus duras críticas a los pelotazos urbanísticos en la Ciudad Condal. Por primera vez en su legislatura, y tras tumbar grandes proyectos que podrían haber sido beneficiosos para Barcelona (Deutsche Bank, Four Seasons, Torre Agbar…), la alcaldesa permitirá al FC Barcelona construir un macrocomplejo que incluirá una zona terciaria —con hotel, oficinas y zona comercial—, la ampliación del Camp Nou y un nuevo Palau Blaugrana. Tres elementos que no casan con el discurso de Colau, que no ha permitido una sola recalificación de terrenos ni ha abierto la puerta a nuevos proyectos… hasta que ha aparecido el FC Barcelona.

De este modo, el Camp Nos ampliará su volumetría, pasando de casi 100.000 espectadores a más de 105.000. El Ministadi quedará derribado para hacer un nuevo Palau Blaugrana —con los estándares que pide la Euroliga de baloncesto- y, lo más llamativo, se construirá una zona de uso terciario, con su consiguiente recalificación de terrenos, para instalar una nueva zona comercial, con hoteles y oficinas. Un proyecto que cuenta con el beneplácito del Ayuntamiento de Barcelona, tal y como ha podido saber OKDIARIO, y que será definitivamente aprobado en las próximas semanas.

El Barça, VIP para Colau

Es muy llamativo que la alcaldesa ponga la alfombra roja al FC Barcelona cuando ha tumbado proyectos mucho más beneficiosos para la Ciudad Condal, como un lujoso proyecto para el edificio del Deutsche Bank, que consistía en la construcción de 34 pisos de alto standing, dos locales comerciales, cuatro locales sin uso especificado, un gimnasio, una piscina con terraza y 58 plazas de aparcamiento. En definitiva, tal y como señalan fuentes del Ayuntamiento a este periódico, se trataba de un proyecto “con el que la que la ciudad sí que salía ganando, y Colau se lo cargó”. “Four Seasons quería invertir ahí un dineral para hacer pisos de lujo, en el edificio, pero como no les dejan hacer hoteles subiendo más plantas, que es lo que los americanos querían, pues al final nada”, señalan las mismas fuentes.

Otro gran ejemplo es la Torre Agbar, que recibió la negativa del gobierno de Ada Colau para otorgar la licencia de obra por la cual el operador de lujo Grand Hyatt iba a transformar la emblemática torre del arquitecto Jean Nouvel. Sin embargo, el bloqueo de la alcaldesa propició que los dueños del inmueble, el grupo patrimonialista Westmont Hospitality Group (WHG) y el fondo andorrano Emin Capital, tiraran finalmente la toalla en otro gran proyecto que habría atraído mucho capital a la Ciudad Condal.

El plan de hoteles del gobierno de la alcaldesa de Barcelona, de hecho, ha impedido abrir al menos 33 establecimientos, cuyos proyectos presentaron sus promotores al Ayuntamiento.

Luz verde al Barcelona sin exigencias

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona explican que lo que tendría que haber hecho el FC Barcelona es “presentar un plan que fuera mucho más acorde a los intereses reales de la ciudad, poniendo en común terrenos”. “Ahora Colau es muy condescendiente, hace exigencias nulas y se pliega al plan del Barcelona sin exigencias de ningún tipo”, explican a OKDIARIO desde la oposición.

“Colau no exige al Barça lo que pudiera exigir a cualquier otro promotor”, señalan las mismas fuentes, que recuerdan que “se financiará una parte de la operación con unas concesiones y unas recalificaciones de terrenos que hace propio Ayuntamiento”. “Podrían haber contemplado una mayor exigencia por parte de Colau”, insisten.

La incoherencia de Colau

“Colau siempre se ha posicionado totalmente en contra de cualquier zona comercial, está totalmente en contra de que haya más zonas terciarias y del cambio de usos de cualquier tipo, y en este caso al Barsa sí que le deja que haga cambios de usos”, señalan fuentes del departamento urbanístico del Ayuntamiento.

“En este mandato nunca se ha hecho. Se han pedido otras mucha ampliaciones para el tema turístico, con hoteles, y nada… pero en este caso al Barça sí. Tienen una recalificación de terrenos, está claro. Es el Barça, a ellos sí”, explican.