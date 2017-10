Los ‘pacíficos’ a favor de ‘los Jordis’ increpan a OKDIARIO: “No sois periodistas, dais mucha pena”

La manifestación por ‘los Jordis’ se ha celebrado en la tarde de este sábado en Barcelona muy condicionada por la aplicación del 155. La crispación de los catalanes se podía palpar en el ambiente. De hecho, varios manifestantes han increpado a los dos redactores de OKDIARIO que hemos cubierto la concentración en cuanto nos reconocían; aunque de forma cobarde, ya que los insultos los proferían a varios metros de nosotros.

Además, en cuanto queríamos hablar con uno de ellos diciendo que éramos de OKDIARIO, o bien se daban la vuelta, o bien lanzaban una ‘pulla’ al periódico que dirige Eduardo Inda, quien también se ha llevado su parte. Sin embargo, insistimos, la cobardía era el santo y seña de los manifestantes que atacaban a los dos redactores que hemos acudido a la manifestación, toda vez que sólo una de ellas se ha atrevido a faltar frente a la cámara.

“Usted mismo está quedando muy mal”, señalaba la muchacha tras explicarle nosotros que ‘los Jordis’ no están encarcelados por sus ideas, sino por agitar las calles en favor del proceso independentista. “No diga usted que es periodista y si no, que le retiren el título”, insistía visiblemente alterada.

“Parecen jóvenes pero tienen la mentalidad de gente de 80 años. Ustedes dan mucha pena, lo digo de verdad”, insistía. “Nosotros estamos súper felices con nuestro trabajo”, le explicábamos, a lo que ella respondía, de nuevo, que “dais pena”.

‘Los Jordis’ encarcelados “por sus ideas”

El discurso básico de los manifestantes consistía fundamentalmente en que ‘los Jordis’ están en la cárcel “por sus ideas”. Algo que en todo momento hemos tratado de aclararles sin éxito.

“Hemos venido a defender la libertad de Cataluña”, explicaba otro manifestante que, preguntado por qué no es libre Cataluña, rápidamente ha desviado el tema hacia ‘los Jordis’. “Yo no era independentista, pero después de la represión que estamos teniendo… Aquí no hay libertad“, insistía el barcelonés.

El mismo, de hecho, nos ha llegado a decir que “la Policía Nacional abusó sexualmente en las pasadas manifestantes de tres chicas”. Ante nuestra sorpresa, le preguntamos que de dónde ha salido tal información, a lo que nos explicó que “lo he oído”.

“Hemos venido para defender a nuestro país”, señala otro de los concentrados. “¿De España?”, le preguntamos. “No, de Cataluña”, replica, aunque más tarde reconoce que “aún no es un país” porque “no nos dejan hacerlo”.