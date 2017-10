El ‘Washington Post’ pone en evidencia al independentismo catalán señalando las “noticias falsas” del 1-O

El diario estadounidense ‘The Washington Post’ ha señalado en un artículo publicado en las últimas horas las “noticias falsas” que rodearon la cobertura mediática del referéndum ilegal celebrado el pasado 1 de octubre sobre la independencia de Cataluña.

El ‘Washington Post’ se basa en las indagaciones de ‘Maldito Bulo’, una cuenta de Twitter dedicada a contrastar la información difundida en redes sociales, y se hace eco de algunas noticias y fotografías que circularon el 1-O y que, según se demostró, no eran ciertas o no correspondían a los acontecimientos de ese día.

NO. Esta foto no es de hoy. Es de 2012 durante las cargas policiales contra las protestas de los mineros en Madrid. pic.twitter.com/TBCB6fLBKf — MALDITO BULO (@malditobulo) 1 de octubre de 2017

El prestigioso rotativo norteamericano apunta, por ejemplo, a la imagen de una mujer con los dedos rotos que se atribuyó a la acción policial, a la historia de un niño de seis años neutralizado violentamente por las fuerzas de seguridad, y a la noticia de un agente que habría muerto de un infarto rodeado de personas que intentaban votar.

Marta Torrecillas fue la mujer que recorrió platós concediento entrevistas tras el 1-O bajo el pretexto de ser ‘la mujer de los dedos rotos’ ya que, según contó aquella jornada, le rompieron todos los de la mano izquierda, entre otras cosas: “Yo estaba defendiendo a la gente mayor con los brazos abiertos, porque han pegado a niños y a gente mayor, y me han cogido, me han tirado escaleras abajo, me han tirado cosas, me han roto los dedos de la mano uno por uno, con la ropa levantada me han tocado las tetas mientras reían y me han pegado, esto es mucha maldad”.

Como se supo apenas un días después, Torrecillas ni tenía los dedos rotos ni le habían agredido sexualmente. Si bien es cierto que fue desalojada de un centro de votación por las fuerzas del orden, tras intentar impedir que éstas entraran al centro donde se estaba celebrando la votación declarada ilegal por el Tribunal Constitucional de España.

NO.

El supuesto infiltrado en las manifestaciones de la huelga no es policía.

Es independentista, se llama Pep Escobedo y lo ha desmentido pic.twitter.com/KaOOGWoVux — MALDITO BULO (@malditobulo) 3 de octubre de 2017

“No está claro quién ha sido el responsable de las noticias falsas”, indica el ‘Washington Post’ y recuerda en este sentido que, de acuerdo con el portal de noticias estadounidense Político, medios de comunicación vinculados a Rusia estarían detrás de esto.