Josef Ajram denuncia adoctrinamiento en las aulas catalanas: “la Policía sacó a la gente con violencia”

El emprendedor, bróker y deportista español, Josef Ajram, conocido entre otras cosas por su férrea defensa a la unidad de España, ha denunciado a través de su cuenta de Twitter los deberes de una alumna de 10 años en Cataluña a petición, según ha dicho, del padre de la niña. Entre otras cosas, a los alumnos se les pediría contestar a la pregunta “¿Por qué la Policía y la Guardia Civil han recibido muchas críticas?”, en referencia al 1-O.

El padre de una niña de 10 años me pide que publique los deberes que le hacen hacer a su hija en la escuela….. @policia pic.twitter.com/LcernjmFRN — Josef Ajram Tares (@josefajram) October 20, 2017

En la hoja de deberes se expondría el siguiente texto ante los pequeños de 10 años: “La mayoría de colegios electorales de Cataluña abrieron el domingo 1 de octubre para que los catalanes pudieran votar si quieren que Cataluña sea un estado independiente o no. En bastantes colegios llegaron miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para llevarse las urnas y las papeletas, por eso hay votos que no se han podido contar”.

El enunciado sigue: “En los colegios a los que llegó la Policía, los ciudadanos que querían votar se sentaron o se quedaron de pie pacíficamente ante los colegios para protestar y defender las urnas. En diversas escuelas, la Policía sacó a la gente con violencia y hubo heridos. Las imágenes de Policía empujando a gente, o que incluso golpeaban con la porra o rompían puertas, han causado indignación”.

Además enumera las estadísticas de la Generalitat: “Según el gobierno catalán, ha habido aproximadamente dos millones de votos a favor de la independencia, unos 176.000 en contra, unos 45.000 en blanco y unos 20.000 nulos. Se calcula que unos 800.000 votos no se han podido contar por las urnas requisadas, y no se sabe cuanta gente no pudo votar porque encontró el colegio cerrado o no pudo ir hasta allí. No se sabe tampoco cuánta gente no fue a votar porque pensaba que el referéndum era ilegal”.

Preguntas sesgadas sobre Policía y Guardia Civil

Es entonces cuando se les pregunta a los alumnos “¿Qué se preguntaba en el referéndum? ¿Por qué la Policía Nacional y la Guardia Civil han recibido muchas críticas? ¿Cómo se ha vivido el día del referéndum en tu barrio, pueblo o ciudad?”.

Además, a los menores se les enseñan algunas definiciones como por ejemplo la de ‘colegio electoral’ que definen como “lo que va a servir como un espacio para poder votar”; ‘urna’, que describen como “caja en la que los ciudadanos ponen las papeletas con su voto”, e ‘indignación’, explicada como “rabia o enojo que causa un hecho que es considerado injusto”.