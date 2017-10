Òmnium prohíbe a sus trabajadores responder a OKDIARIO sobre el vídeo ‘Help Catalonia’

Òmnium Cultural tira la piedra y esconde la mano. Después de lanzar un vídeo plagado de mentiras, el polémico ‘Help Catalonia’, se muestran incapaces de defender su propia propaganda. Tras dos días, más de ocho horas frente a la sede de la asociación independentista en Barcelona, varias llamadas telefónicas e incluso un e-mail al departamento de comunciación, OKDIARIO no ha logrado una respuesta oficial.

Por ello, nos dispusimos a captar a todo empleado de Òmnium que saliera de la sede. Nos daba exactamente igual quién nos respondiera, sólo queríamos cuestionar varios aspectos del polémico vídeo, en el que dejan caer, entre otras cosas, que España incumple los derechos de la mujer, que las manifestaciones independentistas han sido pacíficas -pese a los coches de la Guardia Civil o los policías heridos-, o que las Fuerzas de Seguridad del Estado han golpeado a ancianos y niños para evitar que se cumpla la democracia.

Desde la sede, insistimos, únicamente hemos recibido largas, así como desde el departamento de comunicación, donde nos dirigían prácticamente todos los empleados de Òmnium.

“No voy a dar mi opinión”, nos decía la recepcionista de la sede, que nos volvía a decir que teníamos que “esperar” a que nos respondieran al mail. “Ahora mismo no os podemos atender”, espetaba. “Pero, ¿cuándo nos van a poder atender? Es que siempre nos están dando largas”, insistíamos. “Cuando podamos”, respondía, “ahora mismo están reunidos. Quizás más tarde, no sé cuándo acaba la reunión ni cuándo llegarán. Son cosas que no se pueden prever tan exactamente, ¿vale? Esperad a que os respondamos al e-mail”.

“También las mentiras salen desde Madrid”

Ya en la puerta de la sede, un empleado de Òmnium nos excusaba el hecho de denominar como pacíficas sus protestas porque el hecho de que hubiese destrozos en los coches policiales, por ejemplo, eran meros “detalles”. “La persona que dejó el coche, dejó el coche abierto, y las armas dentro. Y eso no lo ha visto la gente”, explicaba un trabajador de la asociación que se vio obligado a dejar de respondernos tras la advertencia de otra empleada.

“¿Por qué publicáis un vídeo así a Europa y no queréis responder? Tiráis la piedra y escondéis la mano”, señalábamos a otra persona de la asociación, que insistía en que hablásemos -por enésima vez- con prensa. “Desconozco los motivos por los que no os responden. Ya te digo. Eso es del área de comunicación”, decía otro.

“¿Qué pasa con los derechos de las mujeres?“, le preguntábamos a otro empleado, que nos cambiaba radicalmente de tema: “Yo te digo que dentro del panorama que estamos viviendo, dentro de todas las comunicaciones que estamos haciendo, tenemos que solucionarlo de alguna manera“.

“Pero la solución no es mentir, ni mandar un vídeo con mentiras”, le replicábamos. A lo que nos contestaba que “las mentiras van que vuelan” y cuya mejor excusa era que “también las mentiras salen desde Madrid”, reconociendo en cierto modo las falacias con las que se ha empapado ese video propagandístico.

“Si estás diciendo que hacemos vídeos para mentir, pues en este momento te voy a dejar aquí plantado”

Al rato, otro trabajador nos trata de echar de la calle diciendo que estábamos “acosando” a la gente, cuando simplemente preguntábamos, en primer lugar, si eran de Òmnium, para después seguir cuestionando el vídeo, como no podía ser de otra manera. A él, por supuesto, también le preguntamos por las mentiras del ‘Help Catalonia’, a lo que nos respondió que no se iba a meter en “cosas de política”. A buenas horas.

“Si no tienen la capacidad de responder después de un vídeo tan importante mandado a todos los europeos, no creo que tampoco puedan enviarlo“, señalábamos a otro trabajador, que nos reconocía tener “prohibido” hablar.

“Yo que trabajo aquí, me como la mierda y tengo que estar calladito”

Otra empleada trataba de enseñarnos a ejercer nuestra labor: “Lo que tenéis que hacer es ir a la calle, ver si la gente lo ha visto, qué opina, si lo sienten, si no lo sienten”. A lo que le explicábamos que lo que nos interesaba realmente era “saber si de verdad Òmnium se cree lo que ha enviado”. “Querido. Si estás diciendo que hacemos vídeos para mentir, pues en este momento te voy a dejar aquí plantado”, nos espetó la trabajadora de la asociación independentista, que tras reconocerle nosotros que sí pensábamos que había mentiras, efectivamente, nos dejó plantados.

Por último, quisimos hablar con uno de los empleados de seguridad que cubren el portal de la sede de Òmnium que, por cierto, se mostraba bastante harto de la situación: “Ellos quieren echar carnaza para desfigurar la imagen de España”. “Pero si es que es una incongruencia. Aquí hay una bandera de democracia, pero aquí hay un pensamiento único. Yo que trabajo aquí, me como la mierda y tengo que estar calladito”, concluía.