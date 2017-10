Carles Puigdemont ha agotado este jueves el segundo y definitivo plazo del Gobierno antes de poner en marcha el artículo 155 de la Constitución. En su carta, más breve que la del lunes, se compromete a revocar la suspensión de la independencia en caso de que Mariano Rajoy reaccione haciendo uso de la Carta Magna. Asimismo, dice abogar por el “diálogo” para solucionar el conflicto pero acusa a su interlocutor de “represor”, esta vez a cuenta de la orden de prisión para los presidentes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

En previsión de que esto ocurriría, Rajoy ha negociado en las últimas horas con sus dos grandes sostenes en esta materia, Pedro Sánchez y Albert Rivera, las medidas a aplicar para devolver la normalidad institucional y legal a Cataluña, que en último término son unas elecciones autonómicas.

El Consejo Nacional del PDeCAT dio su aval este miércoles a Puigdemont para que “levante la suspensión” de la declaración de independencia si no ve opción alguna de reunión con La Moncloa y antes de que el Senado habilite por mayoría absoluta el 155. Para ello, el Govern tiene al menos una semana más, ya que los tiempos de la Cámara Alta no permiten la celebración de un pleno con este propósito hasta el jueves 26 o viernes 27 de octubre.

La CUP no quiere esperar tanto. Los anticapitalistas, aliados necesarios de Puigdemont y su socio Oriol Junqueras para el control del Parlament, amenazan con dinamitar la legislatura si no se “proclama la república” en los próximos días. Los detalles sobre las competencias que ha decidido asumir el ejecutivo central, que se debatirán ampliamente en las Cortes, no harán sino acrecentar esta presión.