El líder del PPC, Xavier García Albiol, y otros líderes locales de la formación, han sufrido un escrache este jueves en la inauguración de la nueva sede del Partido Popular en la localidad de Sant Cugat. Cientos de independentistas se han congregado y han insultado a Albiol, al que han llamado “fascista”, “cabrón”, “hijo de puta” y “terrorista” como se puede apreciar en la grabación que él mismo ha compartido en las redes sociales.

La violencia de los congregados ante la sede de Sant Cugat ha sido de tal calibre, que García Albiol y el resto de cargos populares han tenido que salir escoltados por los Mossos.

En otro mensaje, él mismo ha agradecido el trabajo de los agentes. “Agradezco a los Mossos que han garantizado mi salida de la nueva sede del PP de Sant Cugat, frente a un centenar de energúmenos independentistas”, ha afirmado.

En su intervención en la inauguración de la sede de su partido, el dirigente popular ha asegurado que el Gobierno esta “legitimado” para actuar y restablecer la “estabilidad económica y social” en Cataluña, cuando faltan apenas dos días para que el Consejo de Ministros acuerde cómo aplica el artículo 155 de la Constitución.

García Albiol, que ha calificado al PP como el partido “que defiende a las personas normales” que no quieren la independencia, ha pedido al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, que de un paso al lado.

“Es una petición -ha añadido- que ya hicimos a principios de semana porque creíamos que, a pesar de defender la presunción de inocencia de Trapero, en la situación actual lo más razonable es que dé un paso al lado hasta que se clarifique su situación en relación con los hechos del 1-O”.

“El cuerpo de los Mossos d’Esquadra es muy profesional y tienen toda mi confianza, pero el día 1-O algunos de sus jefes no estuvieron a la altura de las circunstancias y dejaron abandonados a sus compañeros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil”, ha afirmado Albiol.

Asimismo, ha responsabilizado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de la “tensión” y “radicalización” de los ciudadanos que se manifiestan en las calles, y le ha acusado de provocar la incertidumbre económica actual.

“El hecho de que cada día sean más las empresas que se van de Cataluña quiere decir que en un futuro habrá más paro, y todo ello es consecuencia de la actitud irresponsable del gobierno de la Generalitat, que lo mejor que puede hacer es abandonar su proyecto de ruptura”, ha asegurado Albiol.

Además, ha afirmado que, si finalmente Puigdemont declara la independencia será “una cosa intrascendente” porque Cataluña seguirá formando parte de España, mientras que augura problemas “más serios” en las calles si el gobierno catalán sigue en esta línea.

No es la primera vez que el dirigente catalán sufre un episodio de insultos e intimidaciones por parte de los secesionistas recientemente. El pasado mes de septiembre, un militante de ERC le amenazaba con una imagen suya con un tiro en la cabeza, algo que ya denunció ante las autoridades.

No aceptaré que un militante de @Esquerra_ERC me amenace de muerte. Acabo de poner denuncia ante @mossos. No nos amordazarán. pic.twitter.com/qGL4YB2Z7i

— Xavier García Albiol (@Albiol_XG) September 7, 2017