El vídeo manipulador de la Cataluña sometida incluye también imágenes falsas

El vídeo difundido por la entidad independentista de Ómnium Cultural cuenta con multitud de mentiras y de manipulaciones que se van descubriendo al paso del tiempo. La última de ellas es que los separatistas se apropian de las imágenes de una manifestación el pasado 8 de marzo en Santiago de Compostela para reivindicar la igualdad con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La imagen se puede ver a partir del segundo 31, en el momento en que la narradora afirma que “nosotros, como catalanes, siempre hemos destacado por los derechos sociales como la sanidad pública, la igualdad para la mujer y la educación”.

Esta manipulación de los secesionistas catalanes ha sido descubierta por la plataforma Galiza Contrainfo a través de las redes sociales. “Acabamos de descubrir que en el video de ‘Help Catalonia’ aparecen imágenes nuestras. Son estos, desde la última manifestación del 8 de marzo en Santiago de Compostela”, ha denuncia esta plataforma a través de su cuenta oficial de Twitter.

Acabamos de descubrir que no vídeo de Help Catalonia aparecen imaxes nosas. Son estas, da última manifestación do 8 de marzo en Compostela. pic.twitter.com/fkDAN40BGI

— Galiza Contrainfo 🔥 (@gzcontrainfo) 17 de octubre de 2017