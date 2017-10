Un conductor que se niega a pagar los peajes en Cataluña: “He hecho un referéndum”

Un vídeo protagonizado por un ciudadano español harto de que los políticos catalanes se salten las leyes se ha convertido en viral en las últimas horas. En él, se ve como se niega a pagar un peaje en una carretera catalana “de una comunidad autónoma gobernada por golpistas y gente que se dedica a saltarse la ley”, dice antes de anunciar que ha hecho un referéndum en su casa.

En la grabación, este joven ciudadano explica que por lo tanto, no va “a pagar ni un euro a la Generalitat catalana, empezando por el peaje al que me acerco ahora mismo”. Al parecer, el protagonista del vídeo trató de cancelar un viaje contratado con anterioridad a la comunidad autónoma, pero al no ser posible decidió realizarlo de todas maneras aunque tratando de no hacer llegar ninguna cantidad de dinero a las arcas públicas catalanas.

Una vez que el conductor llega al peaje explica a una trabajadora que le atiende a través de un altavoz que no va a abonar el importe. Al interrogarle acerca de si la decisión obedece a algún motivo, el joven le explica educadamente que “básicamente, ya sé que usted no tiene nada que ver, pero ayer en mi casa realicé un referéndum con mi familia y decidí no abonar ningún ingreso aquí a la Generalitat catalana”.

“En Aragón hemos pagado”

El protagonista de la grabación también explica que aunque la autopista pertenece a una empresa privada que ha trasladado su sede social fuera de Cataluña, el cambio todavía no es efectivo. Además aclara que sí ha abonado los peajes de Aragón, “una comunidad española, que no se salta la ley”.

A pesar de que la trabajadora de la autopista le pide la matrícula y le advierte de que le llegará una denuncia, el conductor insumiso anima a todos los descontentos con la actuación del Govern catalán a seguir su ejemplo y finaliza su grabación al ritmo de Manolo Escobar.