El socialista José Bono, ex presidente del Congreso de los Diputados, ha enviado un vídeo saludando a una logia masónica en el que alaba a la institución. En esa grabación, el que también fuera ministro del Interior y presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, ensalza la sociedad secreta diciendo que «algo bueno tenía cuando los genocidas y dictadores del planeta la maldicen».

Sus palabras van dedicadas a «la logia de San Juan de los Llanos de Albacete» con motivo de unas jornadas masónicas que van a desarrollarse el día 11 y 12 del febrero, un evento que el ex dirigente del PSOE aplaude: «Saludo con mucho gusto las jornadas masónicas que vais a celebrar».

«A esa logia le tengo un cariño especial porque fue la primera logia masónica que visité en mi vida», rememora José Bono en su vídeo. El ex ministro de Interior recuerda que visitó ese lugar de reunión de los masones en «la feria de Albacete, en el mes de septiembre de 2016».

A la logia de San Juan de los Llanos de Albacete, José Bono fue «invitado por José María Alcalá». La persona a la que se refiere el ex presidente del Congreso fue candidato del PSOE al municipio albaceteño de Jorquera y fue también miembro de la Junta Electoral de Albacete por designación de la formación socialista en 2014. En esa logia, José Bono cuenta que «el venerable maestro Antonio Ochoa» también le recibió. «Un abrazo grande para ambos», desea a los dos .

«Sin duda es bueno»

«Yo apenas sabía lo que era la masonería» reconoce en el vídeo el político albaceteño.» Sí sabía que algo bueno tenía cuando los genocidas y dictadores del planeta la maldicen, cuando los malos maldicen algo, sin duda es bueno», afirma el ex ministro de Interior en sus palabras dedicadas a la logia de Albacete. «Y de la masonería, yo no he oído hablar mal más que a los malos», sentencia.

José Bono dice que los masones que ha conocido siempre le han parecido «gente buena de unas u otras ideas políticas». En todo caso, el que fuera dirigente socialista ha querido incidir en que su experiencia «es escasa» pero que ese ha sido su «testimonio».

De los miembros de la masonería, cuenta que además de ser «buena gente», valora sus esfuerzos «por ser mejores», y destaca que «sus herramientas sean la promoción personal en virtudes y en valores» que dice compartir. «Es algo que me hace sentir cercano con amabilidad y con emoción», confiesa José Bono.

Por último, el ex ministro de Interior desea a las personas que forman parte de esa logia que tengan «suerte». «Que os vaya bien y que venerables seáis por vuestra conducta y que las jornadas tengan éxito», concluye José Bono.

El político se despide agradeciendo a la logia de San Juan de los Llanos de Albacete «por pedir un consejo de palabra de persona que tampoco sabe» además de por escuchar sus «torpes palabras sobre la masonería».

«Escuelas de ciudadanía»

Hace un mes, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, describió la masonería como «escuelas de ciudadanía cuyos miembros fueron perseguidos, señalados y condenados durante la dictadura». El titular de ese ramo inauguró un acto académico sobre la institución en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

La presencia de Ángel Víctor Torres se debía a que la cita académica versaba sobre la represión de la masonería durante el franquismo y la inclusión de esta organización y sus miembros dentro de la Ley de Memoria Democrática, por lo que guardaba relación con las competencias de su cartera. «Ahora su honor está siendo restituido desde la memoria democrática», sentenció el político canario.

Gracias al @parcan por organizar la presentación del libro “La gran logia de Canarias. Cien años de masonería”. He compartido mesa con el vicepresidente segundo del Parlamento, el editor, el escritor y el Gran Maestro. A quienes se suma la presencia de importantes autoridades. pic.twitter.com/1F5EkQCGpq — Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) December 15, 2023

Apenas unos días después de esa cita, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática formó parte de la mesa de la presentación del libro La Gran Logia de Canarias. Cien años de masonería, que organizó el Parlamento Canario.