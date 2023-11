Auditorías públicas detectaron «irregularidades» en la gestión del director cultural cesado por Vox en Valencia

El director del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, José Luis Pérez Pont, fue destituido de su puesto esta semana. Una decisión que la oposición valenciana atribuye directamente al vicepresidente segundo y consejero de Cultura, Vicente Barrera, de Vox. Lo que califican de «injerencia política» en la cultura es, según ha defendido la Generalitat, una cuestión de «irregularidades y malas praxis» en la gestión. Así lo acreditarían varios informes de la Intervención de la Generalitat Valenciana y de la Sindicatura de Cuentas a los que ha tenido acceso OKDIARIO, en los que se refleja una colección de irregularidades en todos los ámbitos económicos de la entidad: desde facturas perdidas hasta dietas no justificadas.

Toda esa documentación, que ha podido analizar este periódico, refleja una serie de irregularidades en las cuentes del organismo público que ahora afloran a la luz. Controles de pago inexistentes, facturas no registradas, gastos y dietas no justificadas y una colección de errores contables que se alarga desde 2018 a 2022.

Eso contradice las críticas vertidas contra el Gobierno valenciano por la oposición y por medios afines a esta, que han señalado que la destitución de Pérez Pont, tras 7 años en el cargo, ha sido una decisión basada en criterios ideológicos. Él mismo así lo ha señalado: “Llevamos décadas luchando por la aplicación de las buenas prácticas en el sector cultural para garantizar el funcionamiento profesional de las mismas y la no injerencia partidista. Los políticos están de paso, los profesionales hemos venido para quedarnos», arengó Pont ante una masa de manifestantes que acudió a apoyarle en su despedida, movilizados por la izquierda.

Sin embargo, los informes de auditoría no reflejan esas «buenas prácticas», sino que parecen poner el foco en todo lo contrario. Y no son del nuevo Gobierno, liderado por PP y Vox, sino que vienen del anterior Ejecutivo valenciano del socialista Ximo Puig. Así, en el informe de fiscalización del Consorcio de Museos de 2018 ya se reflejaban irregularidades en gastos de personal, en materia de contratación y en el régimen presupuestario, contable y de control.

«El Consorcio debe poner más énfasis en la elaboración de las cuentas anuales con el fin de que contengan toda aquella información requerida en el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana», le exigía la Sindicatura de Cuentas al Consorcio. «Cuando se firmen documentos contables o de comprobación debe indicarse el nombre de quién firma y la fecha».

Contratos menores

Por ejemplo, al organismo dirigido por Pérez Pont se le instaba a publicar «en el perfil de contratante los contratos menores celebrados por el Consorcio facilitando, al menos, la información relativa al objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario». Una práctica que exige la Ley de Contratación del Sector Público que no se cumplía en el Consorcio.

En el informe de auditoría de 2019, firmado por la Intervención General de la Generalitat Valenciana, se constata que «la entidad no ha contestado a los requerimientos de documentación de la IG, no habiendo sido posible realizar ni la planificación ni los trabajos sustantivos que permitan valorar el área de gestión de Tesorería».

Irregularidades en auditorías

Hay más. Este es un extracto de algunas de esas irregularidades detectadas en la gestión pública del organismo del que dependen los museos valencianos:

-«Del análisis realizado para los contratos no menores, mencionar que los expedientes se encuentran incompletos. La Documentación obrante no se encuentra debidamente cumplimentada y fechada; detectándose en ocasiones que no se detalla la persona que firma» (Auditoría de 2019).

-«Del análisis de las facturas y sus posteriores pagos, señalar que en el 50% de los contratos analizados se han detectado retrasos en el abono de facturas» (Auditoría de 2019).

-«Para la contratación temporal realizada no consta en el expediente la autorización preceptiva de la Conselleria de Hacienda exigida por la Ley de Presupuestos» (Auditoría de 2019).

-«Contratación de bienes y servicios: Valoración Desfavorable» (Auditoría de 2019).

-«Habiendo solicitado reiteradamente la documentación justificativa de las distintas áreas que componen el balance de situación y la cuenta de resultados (…) únicamente se ha puesto a nuestra disposición un ejemplar de las cuentas anuales no habiendo podido realizar pruebas y procedimientos imprescindibles (…) Debido a la gran importancia de la limitación al alcance, no podemos emitir una opinión sobre las cuentas anuales del ejercicio 2019».

Taxis, facturas no registradas…

-«De la confirmación de saldos recibida de un proveedor se ha detectado una diferencia en la contabilidad de 10.069,17 euros, importe de cuatro facturas no registradas a 31 de diciembre de 2020» (Auditoría de 2020).

«Igualmente se ha detectado que la entidad ha registrado dos facturas que de forma conjunta ascienden a 21.182,28 euros cuyo devengo es de 2020 mientras que la sociedad las ha registrado en 2021. Dicha circunstancia incumple el principio de devengo y tiene un efecto que minoraría el resultado en 31.251,45 euros y aumentaría el exigible en ese mismo importe» (Auditoría de 2020).

-«En relación con las Indemnizaciones por razón de servicio, se ha detectado que se utilizan taxis para desplazamientos dentro del término municipal no existiendo autorización expresa sobre la excepcionalidad del mismo» (Auditoría de 2020).

-«En relación con la contratación menor, un número elevado de expedientes no se adecuan plenamente al trámite establecido en el artículo 118.2 de la LCSP en cuanto a la condición del firmante y contenido del informe de necesidad y/o las justificaciones necesarias requeridas para la contratación menor» (Auditoría de 2020).

«Asimismo, se detectan contratos con objeto de carácter recurrente o similar cuyo importe acumulado total excede de la contratación menor o contratos cuya duración excede de año debiéndose en todos estos supuestos acudir a otro tipo de procedimientos de licitación más acordes con la normativa de contratación del sector público» (Auditoría de 2020).

-«Recomendamos que los pliegos y sus anexos se elaboren con claridad y minuciosidad, evitando contradicciones que puedan derivar en circunstancias litigiosas y que, se verifique la inserción de los requisitos exigidos para cada procedimiento, así como los datos de los responsables de contrato» (Auditoría de 2020)

Siguen en 2021 y 2022

La colección de irregularidades continúa apareciendo en los informes de auditoría pública de 2021 y 2022, con frases demoledoras. Se reflejan «opiniones desfavorables» en materia de personal, contratación y operaciones de tesorería:

-«A partir del análisis realizado sobre el corte de operaciones de gastos, se ha detectado la existencia de importes imputados en el ejercicio 2022 cuyo devengo se produce en el ejercicio 2021 por un importe total de 107.207,73 euros. Por tanto, existe una sobrevaloración del resultado del ejercicio por dicho importe» (Auditoría de 2021).

-«La gestión económico-financiera en el área de personal, en atención a la muestra analizada, no se ajusta a la normativa aplicable, habiéndose detectado incumplimientos y limitaciones, que afectan transcendentalmente a la opinión» (Auditoría de 2022).

-«El Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana no ha cumplido con la obligación de adaptar sus estatutos, circunstancia que se ha puesto de manifiesto en anteriores informes de auditoría» (Auditoría de 2022).

-«La gestión económico-financiera en el área de contratación menor, en atención a la muestra analizada, no se ajusta a la normativa aplicable, habiéndose detectado incumplimientos» (Auditoría de 2022).

-«No consta de forma expresa la conformidad con el servicio/suministro prestado indicando el cargo del firmante, ni orden de pago expresa suscrita por la persona competente para ello» (Auditoría de 2022).