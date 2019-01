La Ley de Género andaluza regula pagos para los medios de comunicación que divulguen el feminismo radical

La polémica norma de la Junta de Andalucía no sólo tirará de presupuesto para sufragar campañas de ideología de género, sino que además vigilará que ningún medio, ya sea público o público, emita contenidos que puedan ser, a su juicio, ofensivos

La polémica Ley de Igualdad de la Junta de Andalucía no sólo tirará de presupuesto para sufragar campañas de ideología de género en medios de comunicación públicos y privados, sino que además vigilará que aquellos que no reciban tales pagos publicitarios de la Administración no emitan contenidos que puedan ser ofensivos, a su juicio, para el feminismo radical.

La nueva norma, impulsada por el Gobierno socialista de Susana Díaz, aprobada el pasado septiembre con los votos de PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos, y ahora rechazada por VOX, recoge este aspecto en su artículo 17 apartado 3. Este precepto señala que “el Gobierno de Andalucía deberá velar para que aquellas empresas y medios de comunicación cuya actividad esté sometida al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma no reincidan en los actos prohibidos en el apartado 1 de este artículo, especialmente aquellos medios públicos o privados que sean financiados total o parcialmente con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía”.

En concreto, ese apartado 1 reza que “los organismos competentes de la Junta de Andalucía prohibirán que los medios de comunicación social cuya actividad esté sometida al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma difundan contenidos o emitan espacios o publicidad sexistas, discriminatorios, vejatorios, estereotipados o que justifiquen, banalicen o inciten a la violencia de género, de forma directa o indirecta, en cualquiera de sus manifestaciones”.

Con esta normativa, la Junta otorga al Consejo Audiovisual de Andalucía un mayor margen de maniobra para actuar contra medios de comunicación públicos o privados que puedan difundir contenidos, según su veredicto, contrarios a tales criterios ideológicos.

Más dinero para Canal Sur

Además, la ley 7/2018 contempla todo un despliegue económico en los medios públicos de la Junta, como Canal Sur, para el desarrollo de sus políticas. Así, el artículo 17.2 establece que “los medios de comunicación de titularidad pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía colaborarán e impulsarán acciones de publicidad específicas para la prevención y erradicación de la violencia de género”.

Así mismo, prosigue el texto, realizarán “de forma continuada”, además de las que se efectúen en “fechas conmemorativas”, campañas contra la violencia de género, incorporando mensajes destinados a “la sensibilización de la ciudadanía contra los diferentes tipos de violencia, así como a la prevención de la misma, el deber de la denuncia, el rechazo social, los mecanismos de salida de la situación de violencia y de superación de ésta”.

Junto a ello, la Junta también prevé costear una serie de campañas publicitarias en “fechas conmemorativas”, entre otras, 6 de febrero, Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina; 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas; y 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un fuerte desembolso a costa de todos los contribuyentes.