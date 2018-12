Ciudadanos advierte que sólo aceptarán un Gobierno con el PP excluyendo a VOX

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado este viernes que en Andalucía su partido solo aceptará compartir el Gobierno de coalición con el PP y ha subrayado que si esa fórmula no es posible, "no estará en un acuerdo diferente".

En rueda de prensa en la sede de C’s, Villegas ha explicado que seguirán negociando con el PP en los próximos días para que se concrete ese “Gobierno de cambio”, tras haber cerrado un acuerdo programático con 90 medidas el pasado 25 de diciembre, para “abrir una nueva etapa de ilusión” en Andalucía.

A la pregunta de si han ofrecido a VOX ocupar alguna consejería en la Junta, como asegura este partido, ha contestado que la formación naranja trabaja para que se pueda constituir un Ejecutivo pactado “por Ciudadanos y el PP“.

“No vamos a ir a ninguna otra fórmula”, no se va a formar “ningún tipo de tripartito” y “ningún otro partido va a estar en ese Gobierno”, ha recalcado, añadiendo que “Ciudadanos no estará en un acuerdo diferente” que el que pretende materializar con los ‘populares’.

En la votación para investir al candidato a presidente de la Junta, “los demás partidos tendrán que decidir qué votan ante ese proyecto de cambio” para la comunidad, si lo permiten o si, por el contrario, “bloquean las instituciones y abocan a Andalucía a otras elecciones”.

El programa de gobierno será el del PP y C’s

Además, Villegas ha señalado que el programa del nuevo Gobierno que se constituya será “el documento acordado entre el PP y C’s”. “No va a haber ningún otro tipo de negociación o pacto en el aspecto programático”, ha dicho, rechazando así la incorporación de propuestas de VOX.

Sobre la posibilidad de que el PP pretendiera incluir a VOX en el Ejecutivo autonómico o permitir que este partido modifique el documento acordado con Ciudadanos, ha insistido: “El único escenario que contemplamos es un acuerdo de C’s con el PP”.

“En otro tipo de escenarios”, ha agregado, “Ciudadanos no estaría en el acuerdo, y ya veremos qué decisiones adoptamos”, pero estos días “vamos a trabajar únicamente con la hipótesis del acuerdo, de que el cambio va a ser posible”, y “si no sale, nos plantearemos el resto de escenarios”.

La presidencia no será una “barrera insalvable”

Por otro lado, ha indicado que la cuestión de quién debe encabezar el Ejecutivo “no va a ser una barrera insalvable por parte de Ciudadanos para que pueda haber un Gobierno de cambio”, pese a haber estado defendiendo que el presidente debería ser su candidato, Juan Marín, y no el del PP, Juanma Moreno.

“Pero hay que llegar a un acuerdo sobre todo el Gobierno” y “hasta que el acuerdo no es total, no hay acuerdo”, ha apuntado, antes de afirmar que la formación naranja “va a actuar con generosidad, la que seguramente no tienen otros partidos”.

Villegas no ha precisado de qué manera pedirían para la investidura los votos de VOX, que resultan necesarios porque los 47 diputados de PP y C’s no suman mayoría. Aunque ha dicho que “no está previsto” que haya una reunión con representantes del partido ultraconservador, tampoco la ha descartado.

Respecto a la elección de Marta Bosquet, de C’s, como presidenta del Parlamento andaluz, gracias a un pacto entre este partido, el PP y Vox, ha señalado que lo que intentó su partido fue que todos los partidos estuvieran representados en la Mesa de la Cámara.

“Actuamos en esa dirección y ofrecimos ceder uno de nuestros puestos”, pero “a última hora, Adelante Andalucía se autoexcluyó del acuerdo y ha quedado fuera de la Mesa”, ha explicado.

Advertencia a Manuel Valls

Por último, el secretario general ha comentado que el ex primer ministro francés y candidato a la Alcaldía de Barcelona con el apoyo de C’s, Manuel Valls, “por supuesto que puede opinar” sobre cualquier situación política en España, incluida la de Andalucía.

Aunque Valls dijo este jueves que el programa de gobierno acordado por PP y Ciudadanos “no tiene nada que ver con las propuestas de VOX”, previno contra cualquier pacto programático o de gobierno con este partido. “Siempre es mejor perder votos, o incluso el gobierno, que traicionar las propias convicciones y los valores democráticos”, manifestó.

“Yo coincido básicamente con sus opiniones”, ha indicado Villegas, reiterando que el acuerdo en Andalucía es entre C’s y el PP y que “no hay pactos ni cesiones con otros partidos” y tampoco “tripartitos”.