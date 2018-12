Susana Díaz: “Evidentemente si no gobierno me voy a quedar en el Parlamento”

Díaz descarta abandonar la política y asegura que se quedará en el parlamento haciendo oposición En referencia al PSOE, tiene que "reflexionar" sobre lo sucedido en los comicios andaluces, aunque ha admitido que el "primer responsable" de los resultados es "quien se presenta"

La presidenta andaluza en funciones, Susana Díaz, ha asegurado hoy que si no logra formar gobierno después de los resultados obtenidos en las elecciones andaluzas del pasado domingo se quedará en su escaño en el Parlamento al frente de la oposición.

Preguntada en una entrevista en RNE si ocupará su escaño en la oposición en caso de no lograr formar gobierno, ha dicho: “Evidentemente, si no gobierno me voy a quedar en el Parlamento”.

Periodo de reflexión

Díaz ha considerado que “todo el partido”, en referencia al PSOE, tiene que “reflexionar” sobre lo sucedido en los comicios andaluces, aunque ha admitido que el “primer responsable” de los resultados es “quien se presenta” a los comicios como candidato.

“Yo hago autocrítica, pero el voto del PSOE no se ha ido a Podemos; 400.000 votantes se quedaron en casa, no fueron a votar a otros partidos porque no querían”, ha subrayado Díaz en una entrevista en RNE.

Ha insistido en que una vez que finalice el proceso interno de reflexión (la próxima semana se reúne el Comité Director del PSOE-A, máximo órgano entre congresos) iniciará una ronda de contactos con el resto de los partidos, excepto Vox, para intentar formar gobierno porque su formación ha ganado las elecciones.

Cierra el debate de la dimisión

Díaz cierra así el debate sobre su posible dimisión y parece tener claro que va a aguantar la previsible ‘travesía en el desierto’ que le queda por delante si finalmente no es capaz de sumar apoyos para seguir en el palacio de San Telmo. Desde su partido este lunes se insinuaba una petición de dimisión que finalmente se ha descartado. Díaz asegura que las palabras de José Luis Ábalos se han malinterpretado y que Pedro Sánchez le ha dado su completo apoyo.

El próximo día 27 de diciembre se constituye el nuevo parlamento andaluz y la constitución de la mesa puede ser una señal de lo que espera este nuevo curso político.