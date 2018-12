La primera opción, según fuentes de la dirección naranja, es un acuerdo con el PP con la abstención de los socialistas en segunda votación La otra posibilidad de liderar el Gobierno andaluz pasa por el apoyo del PSOE y la abstención de Podemos

“Al Borgen andaluz se puede llegar por dos vías”. Así resume este lunes un destacado miembro de Ciudadanos las intenciones de la formación naranja para presidir la Junta de Andalucía pese a ser tercera fuerza en las urnas este 2 de diciembre, como ocurre en la serie de ficción danesa.

Y es que el partido de Albert Rivera mantiene el plan de convertir a Juan Martín en presidente del Gobierno andaluz con el argumento de que es la única formación con opciones de gobernar que ha experimentado un crecimiento (ha duplicado escaños) en estos comicios.

Pero, ¿cuáles son esas dos opciones que baraja Ciudadanos para conseguir la Presidencia de la Junta? La primera, según fuentes de la dirección naranja consultadas por OKDIARIO, es un acuerdo con el PP, segunda fuerza el 2-D pese a perder 7 escaños y registrar su peor resultado en esta comunidad, y que el PSOE de Susana Díaz se abstenga como fuerza constitucionalista. Aquí los números darían en segunda votación para la que sólo se necesita mayoría simple.

En este orden de prioridades, según las fuentes citadas, se sitúa en segundo lugar un Borgen sin la participación del PP. Aquí, la formación centrista, que apoyó a Susana Díaz en la pasada legislatura en Andalucía, baraja el respaldo de los socialistas, con el mismo discurso de bloque a favor de la Constitución y europeísta, y la abstención de Podemos.

No obstante, el apoyo del PSOE no supondría su presencia en el Gobierno, a tenor de lo manifestado este lunes por el número dos de Ciudadanos tras la reunión en Sevilla de la Ejecutiva permanente nacional. El secretario general de C’s, José Manuel Villegas, ha afirmado que “habrá un gobierno nuevo en Andalucía donde no estará el Partido Socialista, donde no estará Susana Díaz”.

En cuanto a la abstención de la organización de Pablo Iglesias, que tampoco entraría nunca en el Ejecutivo andaluz, sería interpretada en C’s como un gesto frente al bipartidismo. Cabe recordar que Podemos y Ciudadanos nacieron apelando al voto regeneracionista.

Desde Adelante Andalucía (Podemos-IU), su candidata a la Junta, Teresa Rodríguez, ha señalado que “no hemos cumplido los objetivos pero nuestra principal preocupación no es tener tres diputados más o menos sino parar a la extrema derecha”, en alusión a un gobierno que fuera posible con los votos de VOX, la gran sorpresa de estas elecciones al irrumpir con 12 escaños y experimentar el mayor crecimiento respecto a 2015.

Presidir la Cámara y apoyo externo de VOX

Y ya en último lugar, la tercera posibilidad en el cuaderno naranja es que Marín sea vicepresidente de un Gobierno presidido por el PP (entre los naranjas hay quienes se inclinan por pedir la cabeza de Moreno Bonilla al estar salpicado por el caso Bárcenas) con el apoyo externo de VOX, que tampoco entraría en ningún caso en el nuevo Ejecutivo andaluz. En este escenario, Ciudadanos reclamaría la Presidencia del Parlamento andaluz.

Ese lunes, el portavoz de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha mostrado su deseo de llegar a acuerdos con el PP para “liderar el cambio” y ha insistido en que “el PSOE se piense su apoyo” también.

Así lo ha señalado en diversas entrevistas por radios y televisiones, recogidas por Ep, en las que ha pedido a Susana Díaz que sea “generosa”. “Que se lo plantee, a lo mejor es ella la que tiene que apoyar a un gobierno de Ciudadanos”, ha manifestado Marín.

Marín pide a Díaz “pensar en apoyar a Ciudadanos, una fuerza moderada, responsable y útil para liderar el cambio”

De esta manera, el líder de C’s en Andalucía ha pedido a la candidata socialista que sea “más humilde” y reflexione sobre “qué ha hecho mal y por qué ha defraudado a los andaluces” De este modo, le ha animado a “pensar en apoyar a Ciudadanos, una fuerza moderada, responsable y útil para liderar el cambio”.

En cuanto al apoyo del PSOE a Ciudadanos, Marín ha recordado que ellos ya han apoyado en Andalucía al PSOE sin pedir sillones, igual que han apoyado al PP, que ahora ha cosechado “el peor resultado de su historia”, en otras comunidades y ha remarcado que, “a partir de hoy, veremos todos los posibles escenarios liderados por C’s”.

“Tenemos toda la fuerza y legitimidad” para presentar una candidatura, según ha asegurado Marín, a lo que ha añadido que “Juanma Moreno no va a dejar pasar esta oportunidad de cambio”.

“Constitucionalista”

Así las cosas, Marín ha apuntado que “el PSOE se ha hundido, que el PP ha perdido 24 escaños en las dos últimas elecciones, de 50 a 26, y Ciudadanos ha pasado de cero a nueve y ahora a 21″, por lo que ha sostenido que Cs está legitimado para presentar su candidatura a presidir la Junta desde un proyecto de “centro, constitucionalista y sensato”.

Respecto a la entrada de VOX y la posibilidad de que apoye a Cs, ha señalado que hablará con todas las fuerzas políticas presentes en el Parlamento y “verá que proyecto político tiene cada uno”. “No sé quien finalmente apoyará este cambio, dependerá de las negociaciones”, ha agregado. Además, ha ha criticado que haya sido el PSOE y Susana Díaz quien haya apelado al “voto del miedo” y haya metido a Vox en las elecciones andaluzas.