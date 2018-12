Lo que piden los andaluces a sus candidatos: “Que cambien y no se peleen tanto”

OKDIARIO le ha preguntado a andaluces de diferentes pueblos de Andalucía qué le piden a los candidatos del 2D "Haría más falto trabajo", es una de las peticiones más repetidas entre los electores

El asqueo de los votantes andaluces con su clase política se hace más evidente a medida que se acerca la cita electoral del próximo 2 de diciembre. OKDIARIO le ha preguntado a andaluces de diferentes pueblos qué le piden a los candidatos a estos comicios. Un cambio de rumbo es una de las peticiones más repetidas.

Los electores andaluces consideran que los candidatos a las elecciones del 2 de diciembre deberían hacer un frente común con una cuestión de suma importancia para una de las regiones más pobres de España: “Haría más falto trabajo”. Desean que los candidatos de los distintos partidos lleguen a un acuerdo para poner solución a este drama que afecta a Andalucía.

Una tendera de El Pedroso (Sevilla) asegura que “falta trabajo porque hay mucha gente que no tiene empleo y tiene que tirar hacia adelante como buenamente puede”. Algunos de estos ciudadanos que han hablado con este periódico recuerdan que “estamos sosteniendo la cosa con los sueldos de los jubilados”.

“Que no fueran tan ladrones”

Otra cuestión en la que coinciden muchos votantes es en que “Andalucía necesita un cambio, con el partido que sea”, pese a que consideran que tras los comicios cambiará poca cosa y que la socialista Susana Díaz continuará al frente del gobierno regional. El tacticismo partidista y la lucha por el poder también preocupa a los andaluces. Esperan de sus representantes políticos que “no se peleen tanto y que hagan cosas para el pueblo”.

Con el juicio de los ERE a punto de finalizar, y a la espera de una sentencia que puede mandar a prisión a un ex presidente de la Junta de Andalucía, algunos electores también les piden a los candidatos “qué tuvieran más vergüenza y no fueran tan ladrones todos” a la vez que exigen “que los ladrones sobre todo devuelvan lo que han robado, que no se vayan de rositas, que está región está empobrecida”.