Los ERE, ese fraude del que todos los socialistas procesados responden igual: “No sabía nada”

Entre los investigados: dos ex presidentes de la Junta – Manuel Chaves y José Antonio Griñán- y una ex ministra –Magdalena Álvarez- Más de seis años han pasado desde que la juez Mercedes Alaya empezará a investigar la corrupción en la Junta

La Audiencia Provincial de Sevilla acoge estos días las últimas jornadas del juicio por la mayor trama de corrupción política en nuestro país. Han pasado seis años, diez meses y veintitrés días desde que la juez Mercedes Alaya empezará a investigar la corrupción en la Junta de Andalucía hasta que el alto tribunal regional ha empezado a juzgar a los responsables de esta trama. Dos ex presidentes de la Junta de Andalucía – Manuel Chaves y José Antonio Griñán-, una ex ministra –Magdalena Álvarez– y varios altos cargos del gobierno regional, así como sindicalistas y empresarios, han sido juzgados por su presunta relación con el caso de los ERE.

Mercedes Alaya emprendió la investigación de esta macro operación, que a día de hoy tiene ya más de 500 personas investigadas y varias piezas diferentes abiertas, que se siguen separando aún a día de hoy. La gran cantidad de investigaciones que hay entorno a un mismo caso, por eso, hace prácticamente imposible determinar cuántas personas han tenido relación con esta trama corrupta que ha desvalijado las arcas públicas andaluzas en las últimas décadas. Finalmente 22 personas se han sentado en el banquillo de los acusados durante los últimos meses, ya que sobre 30 personas se decidió sobreseer su investigación de forma temporal.

741,6 millones defraudados

Al finalizar la instrucción, la juez Alaya cifró en un total de 855 millones de euros la cantidad defraudada por la trama, aunque la fiscalía anticorrupción rebaja esta cifra hasta los 741,6 millones de euros, que es la cantidad que solicita que devuelvan a las arcas públicas hasta un total de quince investigados por malversación de fondos públicos. El Partido Popular andaluz, por su parte, considera que la cantidad desfalcada podría llegar hasta los 1.200 millones de euros.

De los ERE no sólo se beneficiaron políticos, aunque durante el juicio un informe encargado por la juez Núñez Bolaños consideraba que un total de 40 personas se habrían llevado a los bolsillos 66,1 millones de euros en comisiones, mediante un fraude en las primas de prejubilaciones a las compañías de seguros. Un total de 126 personas más, conocidos como ‘intrusos’, también se llevaron su parte del pastel en la trama, repartiéndose alrededor de 12 millones de euros formando parte de expedientes de regulación de empleo de empresas en las que no habían trabajado nunca, gracias a la mediación de sindicalistas como Juan Lanzas, conocido como ‘el conseguidor’.

Para la oposición y una parte muy importante de la ciudadanía andaluza, la futura sentencia de los ERE que se hará pública a lo largo del primer trimestre del 2019 ha sido lo que ha llevado a la presidenta Susana Díaz a avanzar las elecciones autonómicas. Aunque ella nunca ha estado imputada en este caso, la oposición no se cree que no supiera nada como ha manifestado Díaz y Juanma Moreno, en una entrevista en OKDIARIO, considera que “el PSOE tiene a la sociedad andaluza anestesiada”.

“Yo no he hecho nada”

PP y Ciudadanos, además, critican que se gastaran el dinero para los desocupados en “puticlubs”. Este caso ha llevado al candidato de la formación naranja, Juan Marín, a prometer “una auditoría para saber que ha pasado con el dinero de todos los andaluces” como primera medida en caso de ser elegido, ya que “hemos visto como el dinero de los andaluces está más seguro en sus bolsillos que en las cuentas de la Junta”.

OKDIARIO ha intentado hablar también con algunos de los investigados en esta causa de los ERE, a las puertas de la Audiencia Provincial de Sevilla, pero pocos han querido expresarse a cámara. El ex presidente Manuel Chaves pidió a un equipo de este periódico que le grababa que “me dejen en paz” mientras que la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez aseguró inicialmente que “no sé de qué me tengo que arrepentir” para afirmar después que “yo no he hecho nada”. El ex director general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero, es el único que extendió sus explicaciones para declarar que “estoy muy tranquilo, porque no he hecho nada”.