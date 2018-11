Villegas: “Sevilla será decisiva para el futuro andaluz al tener un escaño bailando entre C’s y Podemos”

C's ha hecho un llamamiento a que "nadie se quede en casa" en estas elecciones andaluzas

El secretario general de Ciudadanos (C’s), José Manuel Villegas, ha hecho un llamamiento a la participación el próximo domingo 2 de diciembre con motivo de las elecciones autonómicas en Andalucía, pues el índice de participación puede determinar “que los próximos cuatro años sean de más PSOE, de Susana Díaz, apoyada además por Podemos, o que haya un gobierno de cambio de Ciudadanos”.

Villegas ha hecho estas declaraciones tras un paseo electoral por la calle Asunción de Sevilla, ciudad que, ha asegurado, será “decisiva” para el futuro de la comunidad al contar, según las encuestas, con un escaño que se encuentra “bailando entre Ciudadanos y Podemos“.

Es por ello por lo que el secretario general de la formación naranja ha recordado que el próximo domingo los andaluces están llamados a escribir “el futuro” de su región “para los próximo cuatro años”. “Las urnas estarán totalmente vacías y serán los andaluces los que con sus votos escriban la historia en ese libro en blanco: el futuro está en sus manos, son ellos los que con su ilusión tienen que escribirlo”, ha abundado.

Ha hecho hincapié en el transcurso de una campaña “ilusionante” tras la cual el día de los comicios “no valdrán de nada las encuestas ni lo que se haya dicho o los resultados de 2015”. Así, por la importancia de las elecciones y la capacidad de los votantes para “transformar en positivo su futuro”, C’s ha hecho un llamamiento a que “nadie se quede en casa”, pues “no puede ser que la noche del próximo domingo alguien se lleve las manos a la cabeza porque el cambio no haya sido posible por un puñado de votos en Andalucía, por un escaño a lo mejor”.

Por tanto, “para que no nos pase eso y no nos podamos arrepentir de no haber participado ni de que el cambio no haya sido posible porque algunos se han quedado en casa y no han ido a votar, tenemos que ir todos a votar el próximo domingo y concentrar voto en aquella candidatura que está creciendo, que transmite ilusión y puede liderar el cambio en Andalucía, que no es otra que la de Juan Marín”, ha dicho.

“Poner freno al sanchismo en Andalucía”

Villegas incide en que quedan cinco días para “trabajar, ilusionar y llevar ese mensaje a toda Andalucía”, con especial atención en Sevilla, “que va a ser importante: se reparten muchos escaños y, según las encuestas, Ciudadanos va a sacar cuatro pero se juega uno con Podemos”.

Asimismo, ha extrapolado la situación electoral al resto de España al recalcar la necesidad de “frenar el sanchismo, esta locura de pactar con independentistas y populistas”. Dicho “freno” tiene que empezar en Andalucía, sostiene, agregando que “tenemos que empezar a parar los pies a Pedro Sánchez el próximo domingo”.

Por último, poco antes de la celebración del debate electoral en

RTVE, el secretario general de C’s ha asegurado que su partido va con la sensación de ser el único “que está creciendo y que cada vez tiene más apoyos de los andaluces”. Los demás, en cambio, “están preocupados por cuánto pierden”,

“Al debate unos van a perder por la mínima, PP y PSOE, a ver si pierden por pocos goles, y hay un partido que quiere crecer y doblar resultados: es lo que va a transmitir Juan Marín, ilusión, frente a partidos a los que se les escapan los votos de las manos día a día”, ha concluido.