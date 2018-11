Juan Marín: “No me arrepiento del pacto con Susana porque conseguimos cosas, como bajar los impuestos”

OKDIARIO entrevista al candidato de Ciudadanos a las elecciones andaluzas 2018 "La señora Díaz estaba huyendo de un invierno judicial que se le venía muy complicado"

“Ciudadanos viene a devolver Andalucía a los andaluces” dice a OKDIARIO el candidato de Ciudadanos a la Junta de Andalucía, Juan Marín, porque a su juicio el PSOE “ha hecho lo que han querido durante cuarenta años al creerse se pensaban que este era su cortijo“. Por este motivo, a pesar de haber sostenido durante tres años el gobierno de Susana Díaz, Marín avisa ahora que “no vamos a permitir que la señora Díaz y el PSOE siga en el gobierno de Andalucía”.

El líder de la formación naranja asegura que ahora “no es cuestión de arrepentirse o no del pacto, ya que hemos conseguido arrancar al PSOE muchos cambios que jamás se hubiesen producido”. Marín recuerda que “por primera vez en cuarenta años han bajado los impuestos en Andalucía”, pero reconoce que “no ha sido suficiente porque el PSOE no estaba dispuesto a cambiar absolutamente nada cuando ha llegado el momento de regenerar las instituciones”. El candidato naranja lamenta que “nos dijeron no a eliminar los aforamientos en Andalucía, dijeron no a luchar contra la corrupción” y a cumplir con los pactos firmados. Ciudadanos cree que “la señora Díaz tiene alergia cuando hablamos del control de los dineros públicos”.

En esta entrevista en exclusiva en OKDIARIO Marín asegura que “nuestro objetivo es dirigir la Junta de Andalucía los próximos cuatro años” y afirma estar “preparados para que entre aire fresco en el gobierno”. Y lo argumenta: “Ciudadanos tenía 1.200 afiliados hace cuatro años y hoy más de 30.000”. Lo que, según él, permite a la formación naranja ser optimistas de cara a las elecciones del 2 de diciembre al comprobar que “hay un partido político que crece de una manera importante, que es Ciudadanos y que hoy es la única apuesta que puede permitir un cambio en nuestra comunidad autónoma”.

Marín cree que el avance electoral al retirarles el apoyo al PSOE responde a que “la señora Díaz estaba huyendo de un invierno judicial que se le venía encima muy complicado“. Según el líder de C’s “el PSOE ha sembrado la corrupción por allí donde han pasado” mientras que “el PP ha tirado la toalla en Andalucía, conformándose y no haciendo nada útil para los andaluces”.

La primera medida: una auditoría

Si el día 3 de diciembre entra al Palacio de San Telmo como presidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín tiene clara cuál va a ser la primera decisión que va a tomar: “Lo primero que haremos va a se poner en marcha una auditoría porque hace falta saber que ha pasado con el dinero de los andaluces”. El candidato de Ciudadanos considera que “los andaluces tienen derecho a saber qué ha hecho el PSOE y Susana Díaz con el dinero que venía para los desempleados” y sobretodo “saber quiénes son los responsables y cuánto se ha gastado”.

El presidenciable lamenta que “la señora Díaz dice que ella no sabe nada aunque lleva toda la vida en política, ha ocupado cargos muy importantes en el PSOE, presidenta de una comunidad autónoma… ¿puede creerse que un presidente de comunidad autónoma cuando surge una cosa de estas no se preocupe de preguntar?”.

Marín considera que con los 680 millones de euros de los ERE que la Fiscalía dice haberse malversado, se podría haber garantizado el abastecimiento de agua para todos los agricultores andaluces y acabar con un problema de uno de los principales motores económicos de la región.

Reforma fiscal

Ciudadanos plantea también la necesidad, como ya hizo la legislatura pasada en el Parlamento andaluz, de hacer una “reforma fiscal para que Andalucía no sea la región con los impuestos más altos de España“. El planteamientos de esta reforma fiscal que propone el partido naranja responde, entre otros, a que “hemos demostrado que el dinero en el bolsillo de los andaluces está más seguro que en la cuenta corriente de la Junta de Andalucía”. Además, dice Marín, “con una de las tasas de desempleo más altas de España nuestras empresas no son competitivas con la presión fiscal tan alta”.

Ineficacia socialista en la sanidad

Desde Ciudadanos consideran que los problemas de la sanidad pública andaluza son culpa de “la ineficacia socialista en la gestión”. Marín lo ejemplifica con que “los cargos para gestionar la sanidad y la educación pública andaluza el PSOE los elige a dedo: tú, tú y tú porque tenéis el carné”. El candidato lamenta estos “dedazos” que permiten que haya “más de 2.300 cargos públicos nombrados a dedo en la Junta de Andalucía”.

Reforma de la RTVA

La Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA) también está en el centro de la polémica política. Recuerda Marín que “cuando hemos intentado hacer una reforma en la RTVA sencillamente se nos veta” tras hablar con profesionales y tele espectadores. El líder de C’s critica que “PSOE y PP tienen ahí metida a su gente en su estructura” ya sea en el Consejo de Administración o el Consejo Audiovisual donde “hay quince miembros que cobran por encima de los 60.000 euros y no sabemos lo que hacen”. Juan Marín considera que “es posible y viable tener una televisión pública de calidad y plural”.