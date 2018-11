Menos médicos por paciente y con peores sueldos: OKDIARIO recorre los hospitales andaluces

Los empleados sanitarios se quejan de la baja inversión en medios y tecnología Susana Díaz prometió la creación de 3.618 plazas para la sanidad pública andaluza

Los andaluces se muestran el doblemente preocupados por la sanidad pública que el resto de los españoles, según el último CIS. OKDIARIO ha hablado con profesionales y pacientes, que ven cómo en los últimos años el nivel asistencial que reciben en los centros públicos ha disminuido como consecuencia de la presión que tienen los médicos y enfermeros, con un ratio de pacientes mucho más elevado de lo que les tocaría y con sueldos mucho más bajos, y con una baja inversión en medios y tecnología.

Ese declive de la calidad de la sanidad andaluza, que algunos andaluces consideran que ha pasado de la excelencia del 100% a un 40% en tan solo una década, es una de las cuestiones que marcará esta campaña electoral. La oposición en bloque culpabiliza al gobierno regional de Susana Díaz de la insatisfacción de los usuarios respecto al sistema sanitario y responsabilizan de ello a los “dedazos” para ocupar los puestos de responsabilidad, según dijo el candidato del PP Juanma Moreno en una entrevista a OKDIARIO.

Pocos días antes de las elecciones del 2 de diciembre, hemos visitado varios hospitales de Andalucía para comprobar in situ cómo es el día a día de la sanidad pública y conocer el nivel de satisfacción de los usuarios. Nuestra ruta ha empezado a las ocho y media de la mañana en el hospital universitario Puerta del Mar de Cádiz. Ya a primera hora, las colas de pacientes esperando para ser atendidos en urgencias o en consultas especializadas ha sido evidente. Hemos hablado con algunos de ellos, como María, que nos ha explica que “tenía cita para el neurólogo en un mes y he tardado un año para que me visitara”.

Los profesionales del sistema andaluz de salud también alzan la voz “hartos de mentiras” para reivindicar una mejoría de sus condiciones, y de paso de las de los usuarios. Una enfermera del hospital universitario Virgen de las Nieves de Granada afirma que “intentamos dar todo lo que podemos, pero cuando no hay medios, estamos saturados y no podemos atender como se merecerían, la calidad disminuye”. Actualmente, los profesionales disponen de alrededor de cinco minutos para atender a cada paciente y tienen muy limitadas las pruebas diagnósticas. Por culpa de esas limitaciones, reconoce esta funcionaria pública, “los usuarios pueden ver el deterioro de la calidad asistencial”.

Los usuarios son conscientes de las condiciones laborales de los profesionales que les atienden, aunque en algunas ocasiones cargan contra ellos por la mala gestión política del sistema. Aún así, varios pacientes opinan que “muchos cobran menos de lo que deberían cobrar” y eso provoca una bajada en la calidad del servicio. Denuncian que esa diferencia “se nota en los servicios y en los medicamentos” y en que “no hay la atención necesaria porque no tienen el tiempo suficiente”. Manuel, que sale del hospital tras más de una hora de espera de la hora en la que estaba citado, es contundente al afirmar que “la sanidad es algo que debe tener una gran prioridad sobre todas las cosas”.

Díaz prometió más plazas

Pocos días después del anuncio del adelanto electoral, la presidenta de la Junta de Andalucía anunció la creación de 3.618 plazas en la bolsa de empleo público de este año para el sistema andaluz de salud, pese a que tal como denuncian los profesionales sanitarios, aún quedan por resolver todas las plazas que se habían convocado en los últimos cinco años. La paciencia se les agota, y tras intentar llegar a acuerdos con el gobierno socialista, los sanitarios ya han salido a la calle y lo volverán a hacer, justo el día antes de la jornada electoral, el 1 de diciembre.