Susana Díaz critica a la derecha que se “ofende” ante lo “bueno” de Andalucía

Susana Díaz: "Incluso los andaluces que no nos votan, saben que el PSOE-A es el partido de esta tierra" La presidenta andaluza asegura que "la derecha no ha aportado nada a la autonomía"

La presidenta de la Junta y candidata a la reelección por el PSOE-A, Susana Díaz, ha criticado este viernes a esa derecha que no aportó nada a la autonomía andaluza, en clara referencia al PP, y que ahora se “ofende” ante lo “bueno” para Andalucía, como es la decisión del Consejo de Ministros de aprobar un plan para el Campo de Gibraltar, con una dotación de unos 1.000 millones de euros.

Durante un acto público en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra en el primer día de la campaña electoral, Susana Díaz se ha pronunciado así después de que el candidato del PP-A a la Junta, Juanma Moreno, haya denunciado que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, salga “al rescate” de Susana Díaz, con una “lotería de millones” al Campo de Gibraltar.

“Son como el perro del hortelano, ni comen ni dejan comer, ni trabajan ni dejan que los otros trabajen”, según ha señalado Susana Díaz, quien se ha preguntado cómo a alguien le puede ofender que se tomen esas medidas para el Campo de Gibraltar y ha planteado por qué el anterior Gobierno central del PP, con el tiempo que tuvo, no aprobó ningún plan así.

Se ha mostrado convencida de que a la derecha, que no ha aportado nada a la autonomía, le “sienta mal” lo que es bueno para Andalucía y que esta tierra tenga presente y futuro. Ha indicado que el PSOE-A es el único partido con un proyecto sólido y solvente para esta comunidad y representa la izquierda útil.

Según Susana Díaz, “incluso los andaluces que no nos votan, saben que el PSOE-A es el partido de esta tierra”.

Después de que Juanma Moreno haya firmado este viernes ante notario que no pactará con Susana Díaz tras los comicios, la presidenta ha dicho que ella no quiere que el líder del PP-A la vote, sino que lo único que quiere es que la voten los andaluces para avanzar y para dar estabilidad, gobernabilidad y confianza a esta tierra.

Asimismo, ha advertido de que “si algunos quieren bloquear Andalucía, los socialistas van a procurar que no puedan hacerlo pidiendo a los andaluces que acudan a votar masivamente el 2 de diciembre”.

En referencia a los líderes nacionales de PP, Pablo Casado, y de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, la presidenta ha indicado que le parece bien que vengan a esta comunidad a apoyar a sus candidatos, más bien porque “no se fiarán de lo que han puesto aquí como candidato”, pero que les pide que hablen bien de esta tierra y no insulten a los andaluces.

“A los que nos ofenden, les vamos a responder en las urnas”, ha indicado la presidenta de la Junta, para quien cuando se recurre al insulto es porque no se tiene ningún proyecto que ofrecer.

“Ya no les quedan insultos, nos han dicho de todo y están dedicados a pelearse conmigo”, según ha expresado Díaz, quien ha augurado que esto es lo que parece que nos queda por parte de esos partidos durante los próximos 14 días de la campaña electoral.

Ha señalado que no le ofende que la insulten a ella, sino que insulten a “nuestra tierra, nuestra autonomía y nuestro autogobierno”. “Como presidenta de Andalucía no me voy a callar ante ningún insulto, aquí ganamos las elecciones porque les da la gana a los andaluces, votando lo que quieren”, ha apuntado.

Convencida de que los socialistas van a volver a ganar el 2 de diciembre, ha pedido, no obstante, que no se relaje nadie. Ha querido dejar claro que a estas elecciones los socialistas acuden “con una responsabilidad enorme, con un proyecto sólido y solvente, y con una defensa firme de Andalucía”, mientras que enfrente hay unos partidos dispuestos a “bloquear” y decir que si no sale lo que ellos quieren, no les importa volver a llevar a los andaluces a unas elecciones, faltándole así el respeto al 28 de febrero.

En cuanto a la visita este viernes de Pablo Casado al mercado de Triana, la presidenta, que es de ese barrio, ha dicho que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, lo hubiera llevado al bar de ‘Las Golondrinas’ para que se tomara un ‘caballito de jamón’, lo que está mucho mejor que los sitios al los que le lleva Moreno, en referencia al almuerzo en el McDonalds.

Por su parte, la secretaria provincial del PSOE de Sevilla y cabeza de lista al Parlamento por la provincia, Verónica Pérez, se ha mostrado convencida de que el 2 de diciembre los socialistas van a volver a ganar las elecciones en Andalucía y no hay nada “que nos frene, porque por encima de todo está defender el interés de los andaluces”.

“Vamos a vivir esta campaña con alegría y con ilusión, llevando nuestro mensaje a cada rincón, sabiendo que el 2 de diciembre nos jugamos el futuro de nuestra tierra”, ha indicado Pérez, quien ha señalado que los socialistas tienen una enorme responsabilidad, frente a aquellos que se están dedicando a hacer un retrato de una Andalucía “en blanco y negro que no se corresponde con la realidad” y que supone un “ataque” a los andaluces.