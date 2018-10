Una plataforma del PSOE andaluz afín a Sánchez lanza una campaña contra Susana Díaz en las redes

Una plataforma compuesta por militantes y simpatizantes del PSOE andaluz afines a Pedro Sánchez ha lanzado una campaña contra Susana Díaz para que se tache su nombre en las papeletas de las elecciones del 2-D. La iniciativa lleva la firma de ‘Socialistas por el Cambio’, ya ha cosechado un millar de comentarios en Facebook y cuenta con un manifiesto en que los críticos con la presidenta de la Junta aseguran estar “cansados y decepcionados” con Díaz. “¡Pedro sí, Susana no!”, advierten.

Oficialmente, desde el socialismo andaluz se ha optado por no dar cobertura a este movimiento, pero fuentes del partido reconocen que se ha activado (aún de de forma embrionaria) en las redes sociales. Se trataría de socialistas que apoyaron a Pedro Sánchez en las primarias en las que el hoy presidente del Gobierno derrotó a Susana Díaz. Y que, ante las próximas elecciones autonómicas, persiguen visibilizar su oposición a la también secretaria general del PSOE de Andalucía.

La facción ‘sanchista’ pide tachar el nombre de la candidata a revalidar la presidencia de la Junta de Andalucía en las papeletas de voto del PSOE. Ello convertiría en voto nulo cualquier sufragio que así se introdujera en las urnas del 2-D. Es la apuesta de los impulsores del “Sí a Pedro Sánchez, No a Susana Díaz” como podemos ver en la página de esta corriente crítica en la red social o en su manifiesto. El cartel con que ‘Socialistas por el cambio’ propugna el voto de castigo a Susana Díaz afirma asimismo que “Susana no es de fiar y no cumple” y lleva como eslogan “Con Susana me abstengo”.

El intento del ‘sanchismo’ andaluz (fortalecido a partir de la recuperación de Ferraz por parte de Sánchez, pero sobre todo desde su llegada al Gobierno) no es una anécdota. Pese a la tregua declarada entre Sánchez y Díaz con motivo de los próximos compromisos electorales, en el PSOE-A tiene muy presentes las maniobras del jefe de gabinete del presidente para socavar el apoyo que Susana Díaz aún mantiene entre varios barones a nivel nacional. Como informó OKDIARIO, Iván Redondo se reunía con este objetivo con el extremeño Guillermo Fernández-Vara hace unos días.

Por todo ello, la campaña de esta plataforma ‘sanchista’ será objeto de atención por parte de la Ejecutiva del PSOE andaluz, que llevará el tema a las reuniones preparatorias de los próximos comicios en sus sedes locales y provinciales. Los apoderados e interventores del partido, advierten, tendrán que estar muy atentos el próximo domingo 2 de diciembre.