El PSOE de Andalucía ha defendido este lunes que los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que están siendo enjuiciados en el proceso judicial por el caso de los ERE fraudulentos, siempre han contribuido al interés general y nunca “al beneficio personal” y eso lo sabe la “inmensa mayoría” de la ciudadanía.

En rueda de prensa, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha insistido en el respeto del partido al procedimiento judicial y ha querido dejar claro que confían en la “inocencia, la honestidad y la honradez” de los ex presidentes.

Se ha mostrado convencido de que también la inmensa mayoría de los andaluces y de la ciudadanía española saben que Manuel Chaves y José Antonio Griñán “son dos personas íntegras y servidores públicos que siempre han contribuido al interés general y nunca al beneficio personal o al interés particular”. “Creo que es algo constatado y que todo el mundo reconoce”, ha apuntado Cornejo.

Asimismo, ha aprovechado para pedir al resto de partidos políticos respeto al proceso judicial y a la presunción de inocencia, porque algunos están demostrando un “mayor interés partidario”, en lugar de un interés real por conocer la verdad y que se esclarezcan los hechos.

Chaves escurre el bulto en el juicio

Precisamente este lunes comenzaba la declaración en la vista oral de Manuel Chaves, quien fuera presidente del Gobierno andaluz socialista durante 19 años. Chaves ha esurrido el bulto, como hizo Griñán la semana pasada, amparándose en su cargo. Según el ex presidente, él “conocía que en el Gobierno de la Junta de Andalucía se daban ayudas sociolaborales” pero “cómo se daban yo no lo sabía, no correspondía a mi ámbito político de decisión”.

Chaves, que se enfrenta a 10 años de inhabilitación en el juicio de la pieza política del caso ERE por prevaricación, ha comenzado a responder al fiscal Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y en varias ocasiones ha subrayado que como presidente del Gobierno andaluz conocía que se daban ayudas sociolaborales como en el ámbito educativo u otros, pero “cuál era el procedimiento, con qué requisitos o quiénes eran los beneficiarios no entraba en mi ámbito político de decisión”.

Ha defendido que “en el contexto de confianza de un equipo de Gobierno”existía la convicción de que “cualquier ayuda” que se daba estaba conforme a ley. “Para mí es muy difícil pensar que en cualquier consejería se pudiera establecer un procedimiento conscientemente ilegal o para burlar la ley”, ha defendido.