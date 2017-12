Juan Marín (Cs) tacha de “poco ambicioso y demasiado conformista” el discurso de Susana

El portavoz de Ciudadanos (Cs) Andalucía, Juan Marín, ha tildado de “poco ambicioso y demasiado conformista” el discurso de fin de año ofrecido este sábado por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y ha apuntado que Cs “lleva casi dos años y medio proporcionando al Gobierno andaluz la estabilidad necesaria como para ir más allá en temas tan importantes como el empleo, poniendo en marcha medidas como la tarifa plana para autónomos durante dos años, y otro tipo de incentivos que favorezcan la contratación”.

En esa línea, Marín ha indicado en un comunicado que cree que a los empresarios les hubiese gustado escuchar esta noche que “podrán contar este año con herramientas como una FP dual y con programas de cooperación entre la universidad y la empresa para dar valor añadido a sus productos”.

“A los andaluces de la clase media y trabajadora seguro que les hubiera gustado escuchar que no van a subir los impuestos y que va a bajar la presión fiscal para que esos, que dice la presidenta que no pueden llegar a fin de mes, puedan mejorar sus oportunidades”, ha remarcado el presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos Andalucía, que también ha echado de menos “un compromiso de la presidenta para cumplir con el presupuesto de inversiones en obras civiles, que ahora no se ejecuta ni el 50 por ciento, para terminar infraestructuras que son necesarias para que las empresas andaluzas puedan crecer de tamaño, cosa imprescindible para la creación de empleo”.

Marín ha señalado que, en educación, sanidad y políticas sociales, “cada vez hay más recursos gracias a las aportaciones de Cs a los Presupuestos, pero no es sólo cuestión de dar palmaditas en la espalda a los profesionales, sino que hay que escucharlos y mejorar la gestión”. “Con unos presupuestos tan importantes ha llegado el momento de hacer una reforma del sistema sanitario y educativo para que podamos ser más eficaces y dejemos de vivir episodios lamentables como los conocidos en los últimos días”, ha añadido el dirigente del partido naranja.

El líder de Cs Andalucía comparte con la presidenta la preocupación por la situación en Cataluña, pero cree que “no hay motivos hoy para que en Andalucía se produzca algo parecido, y es labor de todas las fuerzas constitucionalistas devolver a estabilidad y la credibilidad a Cataluña para frenar la fuga de empresas”.

En referencia a este asunto, ha reclamado “la reforma de la ley electoral para que el voto de todos los andaluces valga lo mismo y no pase lo que ha pasado en Cataluña”. “Este es un capítulo pendiente igual que acabar con los aforamientos o reformar la RTVA”, ha puntualizado Marín, que ha agregado que, en Andalucía, “hay dificultades y problemas de financiación, y por eso necesitamos un nuevo modelo, pero es necesario que el PSOE y el PP digan en Madrid lo mismo que dicen, con la boca pequeña, en Andalucía”, ha apostillado.

Por último, Marín ha señalado que “hemos echado de menos referencia a mejoras en la administración de justicia y un compromiso claro con sectores fundamentales y estratégicos como el turismo, el aeronáutico y el tecnológico, que necesitan una administración mucho más moderna y con menos trabas administrativas, y el compromiso de puesta en marcha de infraestructuras pendientes, como trasvases o desaladoras, fundamentales para el sector agrícola y ganadero, que ve peligrar miles de puestos de trabajo”.

“Desde Ciudadanos creemos que esto es lo están esperando los andaluces, y vamos a intentar que en 2018 se hagan realidad, ha concluido el presidente del grupo parlamentario de la formación naranja en Andalucía.