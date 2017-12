Maíllo (IU) muy crítico con Susana: “Su discurso genérico no refleja la realidad de Andalucía”

El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha calificado este sábado de “genérico” el discurso de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, con motivo del fin de año, y ha señalado que es “un discurso tan genérico que es incapaz de reflejar la realidad de Andalucía, y que es incapaz de dar datos concretos que avalen la tesis de que 2017 ha sido un buen año”.

En un comunicado, Antonio Maíllo ha pedido a la presidenta que explique para quién ha sido buen año, porque “desde luego no lo ha sido para quienes están en el paro o en la precariedad, o para quienes no tienen acceso a las ayudas para al menos sobrevivir”. “Habrá sido para quienes explotan a las ‘kellys’ o a las trabajadoras del campo andaluz“, ha respondido.

Para Maíllo, Susana Díaz “no habla de pobreza, ni de desigualdad” y “pasa por encima sobre asuntos como la precariedad laboral”. “Habla de servicios públicos, pero no de las condiciones de quienes lo garantizan, de los trabajadores públicos, y no asume un reforzamiento mucho más audaz en sanidad y educación“, ha dicho.

En ese sentido, Maíllo ha asegurado que le llama la atención que Susana Díaz apele al buen hacer de los trabajadores públicos, “la misma presidenta que los tiene ahogados con política de reducción de personal”, o en lo referente a los empresarios o autónomos “para los que no ejecuta líneas de ayudas o subvenciones”.

Con respecto a Cataluña, Maíllo asegura echar de menos un ofrecimiento de Andalucía “como tierra de encuentro para abrir líneas de dialogo y solución que supere los frentismos actuales”.

En definitiva, Maíllo ha considerado que el discurso ha sido “genérico y poco empático” salvo en lo referente a violencia de género, al respecto de lo cual ha apuntado que, si bien “compartimos su discurso, habría sido mejor si la misma presidenta no hubiera retrasado un año la Ley de Violencia de Género o dos años la Ley de Igualdad, que han dormido el sueño de los justos”.

Por último, Maíllo ha reseñado que Susana Díaz no haya hecho ninguna alusión a la “vergonzosa situación” que se vive en Archidona (Málaga) “con el encarcelamiento de cientos de ciudadanos argelinos en unas condiciones que ha provocado hasta el suicidio de uno de ellos” que, aunque destaca que se trata de una competencia del Gobierno central, “creemos que la dignidad de la presidencia de la Junta se hubiera engrandecido si se expresa la repulsa ante la situación intolerable que degrada nuestra vida democrática”.